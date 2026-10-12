Rugby birliğinin geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasımda sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship’e dönüştürüldü. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün ayırtın.
İki yılda bir düzenlenmek üzere oluşturulan yeni organizasyon, puan tablosu, farklı yarımkürelerden takımların karşılaşmaları ve sezon sonunda Twickenham’da oynanacak büyük finalle (29 Kasım Pazar) önem taşımayan hazırlık maçlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Yaz aylarında Güney Yarımküre’de üç tur maç oynandı. Şimdi ise son üç tur ve finaller serisi için gözler Kuzey Yarımküre’ye çevriliyor.
World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.
World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?
İlk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleşiyor. Turnuva, iki ayrı müsabaka döneminin ardından bir final etkinliğiyle tamamlanıyor:
- Yaz Serisi (1-3. turlar): Kuzey Yarımküre takımlarının güneye seyahat ettiği maçlar 4-18 Temmuz arasında oynandı.
- Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıktığı seri 6-21 Kasım arasında devam ediyor.
- Finaller hafta sonu: 27-29 Kasım arasında Londra’daki Allianz Stadium, Twickenham’da düzenleniyor. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.
World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?
Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça göre turnuvanın merkezi satış kanallarından veya ev sahibi ülkenin ragbi birliğinden satın alınabilir.
- Finaller hafta sonu (27-29 Kasım): Allianz Stadium’da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Nations Championship Rugby’nin resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak satışa sunuluyor.
- Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin ragbi birlikleri tarafından dağıtılıyor. Biletleri bu birliklerin resmî satış kanallarından alabilirsiniz.
Turnuva biletleri, maç türüne ve çeşitli öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa sunuldu:
- Kulüp üyeleri ve özel hak sahipleri için ön satış: Özel hak sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026’da başladı.
- Finaller hafta sonu genel satışı: Allianz Stadium’daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026’da genel satışa çıktı.
- Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletlerini farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin Principality Stadium’da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026’da genel satışa açıldı.
Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.
Garantili devirler: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında teslim edilmesini ve etkinliğinizde geçerli olmasını garanti ediyor; aksi hâlde ödediğiniz tutarın tamamı iade ediliyor.
World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?
Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra’daki Allianz Stadium’da (Twickenham) düzenlenecek finaller hafta sonu için tek günlük bilet veya çok günlük paket almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.
Finaller hafta sonundaki iki maçlık günler için resmî bilet fiyatları şöyle:
- 27 Kasım Cuma, iki maç: Günlük biletler 20-125 sterlin
- 28 Kasım Cumartesi, iki maç: Günlük biletler 40-180 sterlin
- 29 Kasım Pazar, iki maç: Günlük biletler 125-280 sterlin
- Çok günlük paket biletler (2 veya 3 gün): %10 ile %15 arasında kademeli indirim sunuyor. Örneğin üç günlük yetişkin biletleri 242-514 sterlin arasında değişiyor.
Kasım ayındaki grup maçları (ev sahibi ülkeye göre)
Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yaptığı grup maçlarında standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:
İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)
- Japonya’ya karşı: 51-103 sterlin
- Avustralya’ya karşı: 79-166 sterlin
- Yeni Zelanda’ya karşı: 103-238 sterlin
İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)
- Fiji’ye karşı: 30-120 avro
- Arjantin’e karşı: 40-180 avro
- Güney Afrika’ya karşı: 55-210 avro
İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)
- Japonya’ya karşı: 30-65 sterlin
- Avustralya’ya karşı: 40-100 sterlin
- Yeni Zelanda’ya karşı: 85-160 sterlin
Galler (Principality Stadium, Cardiff)
- Japonya’ya karşı: 26-66 sterlin
- Avustralya’ya karşı: 38-78 sterlin
- Yeni Zelanda’ya karşı: 68-128 sterlin
Fransa
- Fiji’ye karşı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 avrodan başlıyor
- Güney Afrika’ya karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 avrodan başlıyor
- Arjantin’e karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor
İtalya
- Güney Afrika’ya karşı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 avrodan başlıyor
- Arjantin’e karşı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 avrodan başlıyor
- Fiji’ye karşı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor
Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştığında turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?
Tarih (ve yerel saat)
Tur ve maç
Biletler
Stadyum
6 Kasım Cuma (20:10)
4. tur: İrlanda-Arjantin
Aviva Stadium, Dublin
7 Kasım Cumartesi (12:40)
4. tur: İtalya-Güney Afrika
Juventus Stadium, Torino
7 Kasım Cumartesi (14:10)
4. tur: İskoçya-Yeni Zelanda
Murrayfield Stadium, Edinburgh
7 Kasım Cumartesi (16:40)
4. tur: Galler-Japonya
Millennium Stadium, Cardiff
7 Kasım Cumartesi (21:10)
4. tur: Fransa-Fiji
Parc Olympique Lyonnais, Lyon
8 Kasım Pazar (15:10)
4. tur: İngiltere-Avustralya
Allianz Stadium, Londra
13 Kasım Cuma (21:10)
5. tur: Fransa-Güney Afrika
Stade de France, Paris
14 Kasım Cumartesi (12:40)
5. tur: İtalya-Arjantin
Stadio Luigi Ferraris, Cenova
14 Kasım Cumartesi (14:10)
5. tur: Galler-Yeni Zelanda
Principality Stadium, Cardiff
14 Kasım Cumartesi (16:40)
5. tur: İngiltere-Japonya
Allianz Stadium, Londra
14 Kasım Cumartesi (20:10)
5. tur: İrlanda-Fiji
Aviva Stadium, Dublin
15 Kasım Pazar (15:10)
5. tur: İskoçya-Avustralya
Murrayfield Stadium, Edinburgh
21 Kasım Cumartesi (14:10)
6. tur: İngiltere-Yeni Zelanda
Allianz Stadium, Londra
21 Kasım Cumartesi (14:10)
6. tur: İskoçya-Japonya
Murrayfield Stadium, Edinburgh
21 Kasım Cumartesi (16:40)
6. tur: İrlanda-Güney Afrika
Aviva Stadium, Dublin
21 Kasım Cumartesi (17:40)
6. tur: İtalya-Fiji
Stadio Friuli, Udine
21 Kasım Cumartesi (20:10)
6. tur: Galler-Avustralya
Principality Stadium, Cardiff
21 Kasım Cumartesi (21:10)
6. tur: Fransa-Arjantin
Stade de France, Paris
27 Kasım Cuma (16:40)
11’incilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım
Allianz Stadium, Londra
27 Kasım Cuma (20:10)
5’incilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım
Allianz Stadium, Londra
28 Kasım Cumartesi (13:10)
9’unculuk maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım
Allianz Stadium, Londra
28 Kasım Cumartesi (16:40)
3’üncülük maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım
Allianz Stadium, Londra
29 Kasım Pazar (13:10)
7’ncilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım
Allianz Stadium, Londra
29 Kasım Pazar (16:40)
Final: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım
Allianz Stadium, Londra
Nations Championship 2026’da hangi takımlar mücadele ediyor?
Turnuvada, altışarlı iki coğrafi gruba ayrılmış, dünyanın seçkin takımları arasından 12 ekip yer alıyor:
Kuzey Yarımküre takımları
Güney Yarımküre takımları
İngiltere
Arjantin
Fransa
Avustralya
İrlanda
Fiji
İtalya
Japonya
İskoçya
Yeni Zelanda
Galler
Güney Afrika
Nations Championship’in formatı nasıl?
Her ülke, tek bir rakibe karşı birden fazla maç oynamak yerine diğer coğrafi gruptaki altı takımın tamamıyla iki ayrı dönemde birer kez karşılaşıyor:
- Yaz Serisi (1-3. turlar): Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye seyahat etti.
- Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynanıyor. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turdaki maçlarını Avrupa’nın simgesel stadyumlarında oynamak üzere kuzeye seyahat ediyor.
Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle karşılaşsa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre kendi aralarında sıralanıyor.
Finaller hafta sonu
Turnuvanın son aşaması, kasım ayının sonunda Twickenham’daki Allianz Stadium’da düzenlenecek tek bir büyük hafta sonunda gerçekleşiyor.
Takımların tamamı, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı son sıralamayı belirleyecek bir maç oynamak üzere Londra’ya gidiyor.
- Büyük final: Kuzey Yarımküre grubunun birincisi, Güney Yarımküre grubunun birincisiyle karşılaşıyor. Kazanan takım resmen Nations Championship şampiyonu oluyor.
- Sıralama maçları: Grupların ikincileri genel sıralamada üçüncülüğü, üçüncüleri beşinciliği belirlemek için karşılaşıyor. Eşleşmeler altıncıların maçına kadar devam ediyor.
- Yarımküre mücadelesi: Ryder Cup benzeri bir puan sistemi, final hafta sonu boyunca yarımküreler arasındaki genel üstünlüğü takip ediyor.