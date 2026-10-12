Rugby birliğinin geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasımda sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship’e dönüştürüldü. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün ayırtın.

İki yılda bir düzenlenmek üzere oluşturulan yeni organizasyon, puan tablosu, farklı yarımkürelerden takımların karşılaşmaları ve sezon sonunda Twickenham’da oynanacak büyük finalle (29 Kasım Pazar) önem taşımayan hazırlık maçlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre’de üç tur maç oynandı. Şimdi ise son üç tur ve finaller serisi için gözler Kuzey Yarımküre’ye çevriliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleşiyor. Turnuva, iki ayrı müsabaka döneminin ardından bir final etkinliğiyle tamamlanıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Kuzey Yarımküre takımlarının güneye seyahat ettiği maçlar 4-18 Temmuz arasında oynandı.

Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıktığı seri 6-21 Kasım arasında devam ediyor.

Finaller hafta sonu : 27-29 Kasım arasında Londra’daki Allianz Stadium, Twickenham’da düzenleniyor. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça göre turnuvanın merkezi satış kanallarından veya ev sahibi ülkenin ragbi birliğinden satın alınabilir.

Finaller hafta sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium’da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Nations Championship Rugby’nin resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak satışa sunuluyor.

Grup maçları (temmuz ve kasım) : Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin ragbi birlikleri tarafından dağıtılıyor. Biletleri bu birliklerin resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

Turnuva biletleri, maç türüne ve çeşitli öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüp üyeleri ve özel hak sahipleri için ön satış : Özel hak sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026’da başladı.

Finaller hafta sonu genel satışı : Allianz Stadium’daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026’da genel satışa çıktı.

Grup aşaması genel satışları : Ülkeler biletlerini farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin Principality Stadium’da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026’da genel satışa açıldı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili devirler: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında teslim edilmesini ve etkinliğinizde geçerli olmasını garanti ediyor; aksi hâlde ödediğiniz tutarın tamamı iade ediliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra’daki Allianz Stadium’da (Twickenham) düzenlenecek finaller hafta sonu için tek günlük bilet veya çok günlük paket almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.

Finaller hafta sonundaki iki maçlık günler için resmî bilet fiyatları şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 sterlin

28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 sterlin

29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 sterlin

Çok günlük paket biletler (2 veya 3 gün) : %10 ile %15 arasında kademeli indirim sunuyor. Örneğin üç günlük yetişkin biletleri 242-514 sterlin arasında değişiyor.

Kasım ayındaki grup maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yaptığı grup maçlarında standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Japonya’ya karşı: 51-103 sterlin

Avustralya’ya karşı: 79-166 sterlin

Yeni Zelanda’ya karşı: 103-238 sterlin

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Fiji’ye karşı: 30-120 avro

Arjantin’e karşı: 40-180 avro

Güney Afrika’ya karşı: 55-210 avro

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya’ya karşı: 30-65 sterlin

Avustralya’ya karşı: 40-100 sterlin

Yeni Zelanda’ya karşı: 85-160 sterlin

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Japonya’ya karşı: 26-66 sterlin

Avustralya’ya karşı: 38-78 sterlin

Yeni Zelanda’ya karşı: 68-128 sterlin

Fransa

Fiji’ye karşı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 avrodan başlıyor

Güney Afrika’ya karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 avrodan başlıyor

Arjantin’e karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor

İtalya

Güney Afrika’ya karşı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 avrodan başlıyor

Arjantin’e karşı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 avrodan başlıyor

Fiji’ye karşı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştığında turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Tur ve maç Biletler Stadyum 6 Kasım Cuma (20:10) 4. tur: İrlanda-Arjantin Biletler Aviva Stadium, Dublin 7 Kasım Cumartesi (12:40) 4. tur: İtalya-Güney Afrika Biletler Juventus Stadium, Torino 7 Kasım Cumartesi (14:10) 4. tur: İskoçya-Yeni Zelanda Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 7 Kasım Cumartesi (16:40) 4. tur: Galler-Japonya Biletler Millennium Stadium, Cardiff 7 Kasım Cumartesi (21:10) 4. tur: Fransa-Fiji Biletler Parc Olympique Lyonnais, Lyon 8 Kasım Pazar (15:10) 4. tur: İngiltere-Avustralya Biletler Allianz Stadium, Londra 13 Kasım Cuma (21:10) 5. tur: Fransa-Güney Afrika Biletler Stade de France, Paris 14 Kasım Cumartesi (12:40) 5. tur: İtalya-Arjantin Biletler Stadio Luigi Ferraris, Cenova 14 Kasım Cumartesi (14:10) 5. tur: Galler-Yeni Zelanda Biletler Principality Stadium, Cardiff 14 Kasım Cumartesi (16:40) 5. tur: İngiltere-Japonya Biletler Allianz Stadium, Londra 14 Kasım Cumartesi (20:10) 5. tur: İrlanda-Fiji Biletler Aviva Stadium, Dublin 15 Kasım Pazar (15:10) 5. tur: İskoçya-Avustralya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (14:10) 6. tur: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14:10) 6. tur: İskoçya-Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16:40) 6. tur: İrlanda-Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17:40) 6. tur: İtalya-Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20:10) 6. tur: Galler-Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21:10) 6. tur: Fransa-Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16:40) 11’incilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20:10) 5’incilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13:10) 9’unculuk maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16:40) 3’üncülük maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13:10) 7’ncilik maçı: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16:40) Final: Belirlenecek takım-Belirlenecek takım Biletler Allianz Stadium, Londra

Nations Championship 2026’da hangi takımlar mücadele ediyor?

Turnuvada, altışarlı iki coğrafi gruba ayrılmış, dünyanın seçkin takımları arasından 12 ekip yer alıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship’in formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakibe karşı birden fazla maç oynamak yerine diğer coğrafi gruptaki altı takımın tamamıyla iki ayrı dönemde birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye seyahat etti.

Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : Kasım ayında oynanıyor. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turdaki maçlarını Avrupa’nın simgesel stadyumlarında oynamak üzere kuzeye seyahat ediyor.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle karşılaşsa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre kendi aralarında sıralanıyor.

Finaller hafta sonu

Turnuvanın son aşaması, kasım ayının sonunda Twickenham’daki Allianz Stadium’da düzenlenecek tek bir büyük hafta sonunda gerçekleşiyor.

Takımların tamamı, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı son sıralamayı belirleyecek bir maç oynamak üzere Londra’ya gidiyor.

Büyük final : Kuzey Yarımküre grubunun birincisi, Güney Yarımküre grubunun birincisiyle karşılaşıyor. Kazanan takım resmen Nations Championship şampiyonu oluyor.

Sıralama maçları : Grupların ikincileri genel sıralamada üçüncülüğü, üçüncüleri beşinciliği belirlemek için karşılaşıyor. Eşleşmeler altıncıların maçına kadar devam ediyor.

Yarımküre mücadelesi : Ryder Cup benzeri bir puan sistemi, final hafta sonu boyunca yarımküreler arasındaki genel üstünlüğü takip ediyor.



