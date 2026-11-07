Ragbi birliğinin geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasımda sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship adı altında yeniden düzenlendi. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını sahada canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün alın.

İki yılda bir düzenlenecek yeni organizasyon, puan tablosu, farklı yarımkürelerden takımların karşılaşmaları ve sezon sonunda Twickenham'da oynanacak büyük bir final (29 Kasım Pazar) sayesinde önemsiz «hazırlık maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç tur maç oynandı. Şimdi gözler son üç tur ve final serisi için Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden ve ne kadara satın alabileceğiniz dâhil, biletlerle ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleşiyor. Turnuva, iki ayrı müsabaka döneminin ardından bir final etabıyla tamamlanıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Kuzey Yarımküre takımlarının güneye seyahat ettiği maçlar, 4-18 Temmuz arasında oynandı.

: Kuzey Yarımküre takımlarının güneye seyahat ettiği maçlar, 4-18 Temmuz arasında oynandı. Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıktığı seri, 6-21 Kasım arasında devam edecek.

: Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıktığı seri, 6-21 Kasım arasında devam edecek. Finaller Hafta Sonu: 27-29 Kasım arasında Londra'daki Allianz Stadium, Twickenham'da düzenlenecek. Genel şampiyonun belirleneceği büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ragbi federasyonlarından satın alınabilir.

Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satışa sunuluyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satışa sunuluyor. Grup maçları (Temmuz & Kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin federasyonları tarafından dağıtılıyor. Biletleri bu federasyonların resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

Turnuvanın biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa çıkarıldı:

Kulüp & tahvil sahiplerine ön satış : Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

: Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı. Finaller Hafta Sonu genel satışı : Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

: Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı. Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletleri farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.

Taraftarlar için bilet satın almanın en güvenli yolu turnuvanın merkezî satış kanallarını veya ev sahibi federasyonları kullanmak olsa da yaklaşan bir Nations Championship maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek «Finaller Hafta Sonu» için tek günlük bilet veya birkaç günlük paket satın almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.

«Finaller Hafta Sonu» kapsamındaki, her gün iki maçın oynanacağı günler için tek günlük biletlerin ve birkaç günlük paketlerin resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 sterlin arasında

: Günlük biletler 20-125 sterlin arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 sterlin arasında

: Günlük biletler 40-180 sterlin arasında 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 sterlin arasında

: Günlük biletler 125-280 sterlin arasında Çok günlük paketler (2 veya 3 gün geçerli): %10 ile %15 arasında artan oranlarda indirim sunuyor. Örneğin üç günlük yetişkin bileti 242-514 sterlin arasında.

Kasım ayındaki grup aşaması maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Japonya'ya karşı: 51-103 sterlin

Avustralya'ya karşı: 79-166 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 103-238 sterlin

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Fiji'ye karşı: 30-120 avro

Arjantin'e karşı: 40-180 avro

Güney Afrika'ya karşı: 55-210 avro

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya'ya karşı: 30-65 sterlin

Avustralya'ya karşı: 40-100 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 85-160 sterlin

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Japonya'ya karşı: 26-66 sterlin

Avustralya'ya karşı: 38-78 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 68-128 sterlin

Fransa

Fiji'ye karşı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 avrodan başlıyor

Güney Afrika'ya karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 avrodan başlıyor

Arjantin'e karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor

İtalya

Güney Afrika'ya karşı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 avrodan başlıyor

Arjantin'e karşı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 avrodan başlıyor

Fiji'ye karşı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor

Ek bilgiler için maç tarihleri yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih (& yerel saat) Tur & maç Biletler Stadyum 7 Kasım Cumartesi (12.40) 4. tur: İtalya - Güney Afrika Biletler Juventus Stadium, Torino 7 Kasım Cumartesi (14.10) 4. tur: İskoçya - Yeni Zelanda Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 7 Kasım Cumartesi (16.40) 4. tur: Galler - Japonya Biletler Millennium Stadium, Cardiff 7 Kasım Cumartesi (21.10) 4. tur: Fransa - Fiji Biletler Parc Olympique Lyonnais, Lyon 8 Kasım Pazar (15.10) 4. tur: İngiltere - Avustralya Biletler Allianz Stadium, Londra 13 Kasım Cuma (21.10) 5. tur: Fransa - Güney Afrika Biletler Stade de France, Paris 14 Kasım Cumartesi (12.40) 5. tur: İtalya - Arjantin Biletler Stadio Luigi Ferraris, Cenova 14 Kasım Cumartesi (14.10) 5. tur: Galler - Yeni Zelanda Biletler Principality Stadium, Cardiff 14 Kasım Cumartesi (16.40) 5. tur: İngiltere - Japonya Biletler Allianz Stadium, Londra 14 Kasım Cumartesi (20.10) 5. tur: İrlanda - Fiji Biletler Aviva Stadium, Dublin 15 Kasım Pazar (15.10) 5. tur: İskoçya - Avustralya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İngiltere - Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İskoçya - Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16.40) 6. tur: İrlanda - Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17.40) 6. tur: İtalya - Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20.10) 6. tur: Galler - Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21.10) 6. tur: Fransa - Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra

Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada dünyanın önde gelen 12 takımı, coğrafi konumlarına göre altışarlı iki gruba ayrılıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship'in formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakibe karşı birden fazla maçlık seri oynamak yerine, diğer coğrafi gruptaki altı takımın tamamıyla iki ayrı dönemde birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1–3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye seyahat etti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye seyahat etti. Sonbahar Serisi (4–6. turlar): Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa'nın ünlü stadyumlarında oynamak üzere kuzeye seyahat edecek.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle karşılaşsa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan sıralamada birbirleriyle yarışıyor.

Finaller Hafta Sonu

Turnuva, kasım ayı sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek tek bir büyük final hafta sonunda sona erecek.

Bütün takımlar, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı bir sıralama maçı oynamak için Londra'ya gidecek.