Rugby Union'ın geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasımda sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship'e dönüştürüldü. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün alın.

İki yılda bir düzenlenmek üzere oluşturulan yeni turnuva, puan tablosu, iki yarımküreden takımların karşılaşmaları ve Twickenham'da oynanacak sezon sonu finaliyle (29 Kasım Pazar) önem taşımayan «hazırlık maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç maç haftası oynandı. Şimdi gözler, son üç maç haftası ve finaller için Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, biletlerle ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleştiriliyor. Turnuva, birbirinden ayrı iki müsabaka döneminin ardından finallerle tamamlanıyor:

Yaz Serisi (1-3. haftalar) : Kuzey Yarımküre takımlarının güneye gittiği karşılaşmalar 4-18 Temmuz arasında oynandı.

: Kuzey Yarımküre takımlarının güneye gittiği karşılaşmalar 4-18 Temmuz arasında oynandı. Sonbahar Serisi (4-6. haftalar) : Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıkacağı seri, 6-21 Kasım arasında devam edecek.

: Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıkacağı seri, 6-21 Kasım arasında devam edecek. Finaller Hafta Sonu: 27-29 Kasım arasında Londra'daki Twickenham Allianz Stadium'da düzenlenecek. Şampiyonun belirleneceği büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, karşılaşmaya bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya maçlara ev sahipliği yapan federasyonlardan satın alınabilir.

Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satılıyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satılıyor. Grup maçları (Temmuz ve Kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin federasyonları tarafından dağıtılıyor. Biletleri federasyonların resmî portallarından alabilirsiniz.

Turnuvanın biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüp ve debentür sahipleri için ön satışlar : Debentür sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

: Debentür sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı. Finaller Hafta Sonu genel satışı : Allianz Stadium'daki final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

: Allianz Stadium'daki final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı. Grup aşaması genel satışları: Ülkeler bilet satışlarını farklı tarihlerde başlattı. Örneğin Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.

Taraftarlar için bilet satın almanın en güvenli yolu turnuvanın merkezî satış kanallarını veya ev sahibi federasyonları kullanmak olsa da yaklaşan bir Nations Championship maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek «Finaller Hafta Sonu» için tek günlük bilet veya çok günlük paket satın almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.

«Finaller Hafta Sonu» kapsamındaki, günde iki maçın oynanacağı günler için tek günlük biletlerin ve çok günlük paketlerin resmî fiyatları şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 £

: Günlük biletler 20-125 £ 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 £

: Günlük biletler 40-180 £ 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 £

: Günlük biletler 125-280 £ Çok günlük paketler (2 veya 3 günü kapsayan): %10 ile %15 arasında artan oranlarda indirim sunuyor. Örneğin üç günlük yetişkin biletleri 242-514 £ arasında.

Kasım ayındaki grup aşaması maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yaptığı grup maçlarında standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Japonya'ya karşı: 51-103 £

Avustralya'ya karşı: 79-166 £

Yeni Zelanda'ya karşı: 103-238 £

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Fiji'ye karşı: 30-120 €

Arjantin'e karşı: 40-180 €

Güney Afrika'ya karşı: 55-210 €

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya'ya karşı: 30-65 £

Avustralya'ya karşı: 40-100 £

Yeni Zelanda'ya karşı: 85-160 £

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Japonya'ya karşı: 26-66 £

Avustralya'ya karşı: 38-78 £

Yeni Zelanda'ya karşı: 68-128 £

Fransa

Fiji'ye karşı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 €'dan başlıyor

Güney Afrika'ya karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 €'dan başlıyor

Arjantin'e karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 €'dan başlıyor

İtalya

Güney Afrika'ya karşı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 €'dan başlıyor

Arjantin'e karşı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 €'dan başlıyor

Fiji'ye karşı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 €'dan başlıyor

Ek bilgiler için maç tarihleri yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini takip edin. Güncel bilet durumunu görmek için StubHub ve Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerine de göz atın.

World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Hafta ve karşılaşma Biletler Stadyum 6 Kasım Cuma (20.10) 4. hafta: İrlanda - Arjantin Biletler Aviva Stadium, Dublin 7 Kasım Cumartesi (12.40) 4. hafta: İtalya - Güney Afrika Biletler Juventus Stadium, Torino 7 Kasım Cumartesi (14.10) 4. hafta: İskoçya - Yeni Zelanda Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 7 Kasım Cumartesi (16.40) 4. hafta: Galler - Japonya Biletler Millennium Stadium, Cardiff 7 Kasım Cumartesi (21.10) 4. hafta: Fransa - Fiji Biletler Parc Olympique Lyonnais, Lyon 8 Kasım Pazar (15.10) 4. hafta: İngiltere - Avustralya Biletler Allianz Stadium, Londra 13 Kasım Cuma (21.10) 5. hafta: Fransa - Güney Afrika Biletler Stade de France, Paris 14 Kasım Cumartesi (12.40) 5. hafta: İtalya - Arjantin Biletler Stadio Luigi Ferraris, Cenova 14 Kasım Cumartesi (14.10) 5. hafta: Galler - Yeni Zelanda Biletler Principality Stadium, Cardiff 14 Kasım Cumartesi (16.40) 5. hafta: İngiltere - Japonya Biletler Allianz Stadium, Londra 14 Kasım Cumartesi (20.10) 5. hafta: İrlanda - Fiji Biletler Aviva Stadium, Dublin 15 Kasım Pazar (15.10) 5. hafta: İskoçya - Avustralya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. hafta: İngiltere - Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. hafta: İskoçya - Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16.40) 6. hafta: İrlanda - Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17.40) 6. hafta: İtalya - Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20.10) 6. hafta: Galler - Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21.10) 6. hafta: Fransa - Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra

Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada, coğrafi konumlarına göre altışarlı iki gruba ayrılan, dünyanın önde gelen 12 takımı yer alıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship'in formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakiple birden fazla maç oynamak yerine, diğer coğrafi gruptaki altı takımın tamamıyla iki ayrı dönemde birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. haftalar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. haftalar): Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç haftadaki maçlarını Avrupa'nın simgesel stadyumlarında oynamak üzere kuzeye gidecek.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle karşılaşsa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan puan tablosunda birbirleriyle yarışıyor.

Finaller Hafta Sonu

Turnuva, kasım ayı sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek, büyük maçlarla dolu tek bir hafta sonunda zirveye ulaşacak.

Tüm takımlar, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı sıralama maçı oynamak için Londra'ya gidecek.