Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler, bu pazar (15 Kasım) Brisbane'de heyecan dolu bir finalle sona erecek Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi.

Dört hafta süren çekişmeli ve heyecan verici grup aşaması ile yarı finallerin ardından şampiyonluk yarışında yalnızca iki takım kaldı: Avustralya ve Yeni Zelanda. Birbirine rakip bu iki ülke, aynı gün aynı yerde oynanacak kadınlar finalinde de karşılaşacak. Biletinizi bugün alarak bu görkemli finali yerinde izleyebilirsiniz.

Avustralya turnuvaya, üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmanın ve 1954'teki ilk organizasyondan bu yana toplamda 13. zaferini kazanmanın güçlü favorisi olarak başladı. Şu ana kadarki bütün maçlarını kazanan Avustralya, en zorlu sınavının kendisini beklediğini biliyor. İki takımın 15 Ekim'de Sydney'de oynanan turnuvanın açılış maçındaki karşılaşmasında Yeni Zelanda yalnızca 2 sayı farkla (24-22) yenilmişti.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası finalinde nasıl yer bulabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali ne zaman?

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Stat (şehir) 15 Kasım Pazar (18.35 AEST) Final: Avustralya - Yeni Zelanda Biletler Suncorp Stadium (Brisbane)

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali için bilet nasıl alınır?

Resmî biletler, Brisbane'deki Suncorp Stadium'un yetkili satış portallarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia. Ticketek de iş ortağı olan bir bilet satış acentesi olarak kullanılıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altına alınıyor. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve maç gününe yetişeceğinden emin olabiliyor.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali (RLWC2026) için resmî genel giriş biletlerinin yetişkin fiyatları 39 Avustralya dolarından başladı.

Maç Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Final (Suncorp Stadium) 39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Oturma yerleri birkaç genel kategoriye ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Sahanın orta çizgisi boyunca ve yan tribünlerin alt katlarında yer alır. Sahayı merkezden en iyi şekilde görme imkânı sunar.

: Sahanın orta çizgisi boyunca ve yan tribünlerin alt katlarında yer alır. Sahayı merkezden en iyi şekilde görme imkânı sunar. Kategori 2 : Genellikle statların yan tribünlerinin üst katlarında veya köşelerinde yer alır.

: Genellikle statların yan tribünlerinin üst katlarında veya köşelerinde yer alır. Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır. En uygun fiyatlı biletler bu kategoridedir.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay süren bu büyük turnuvada toplam 18 maç oynanıyor (15 grup maçı, yarı finaller ve final).

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Aşama Tarih(ler) Grup maçları 15 Ekim - 1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları nerede oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu on stat ev sahipliği yapacak:

Ülke Stat (şehir) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Son Ragbi Ligi Dünya Kupası şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. İşte son finaller: