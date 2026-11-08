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Book Rugby League World Cup 2026 Final tickets
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2026 Rugby Ligi Dünya Kupası finali biletleri nasıl alınır? Avustralya-Yeni Zelanda maçı, bilet fiyatları, maçın oynanacağı yer ve daha fazlası

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Güney Yarımküre'de bu yıl düzenlenecek ragbi ligi şöleninde yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler, bu pazar (15 Kasım) Brisbane'de heyecan dolu bir finalle sona erecek Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi.

Dört hafta süren çekişmeli ve heyecan verici grup aşaması ile yarı finallerin ardından şampiyonluk yarışında yalnızca iki takım kaldı: Avustralya ve Yeni Zelanda. Birbirine rakip bu iki ülke, aynı gün aynı yerde oynanacak kadınlar finalinde de karşılaşacak. Biletinizi bugün alarak bu görkemli finali yerinde izleyebilirsiniz.

Avustralya turnuvaya, üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmanın ve 1954'teki ilk organizasyondan bu yana toplamda 13. zaferini kazanmanın güçlü favorisi olarak başladı. Şu ana kadarki bütün maçlarını kazanan Avustralya, en zorlu sınavının kendisini beklediğini biliyor. İki takımın 15 Ekim'de Sydney'de oynanan turnuvanın açılış maçındaki karşılaşmasında Yeni Zelanda yalnızca 2 sayı farkla (24-22) yenilmişti.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası finalinde nasıl yer bulabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali ne zaman?

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Biletler

Stat (şehir)

15 Kasım Pazar (18.35 AEST)

Final: Avustralya - Yeni Zelanda

Biletler

Suncorp Stadium (Brisbane)

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali için bilet nasıl alınır?

Resmî biletler, Brisbane'deki Suncorp Stadium'un yetkili satış portallarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia. Ticketek de iş ortağı olan bir bilet satış acentesi olarak kullanılıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altına alınıyor. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve maç gününe yetişeceğinden emin olabiliyor.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali (RLWC2026) için resmî genel giriş biletlerinin yetişkin fiyatları 39 Avustralya dolarından başladı.

Maç

Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Final (Suncorp Stadium)

39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Oturma yerleri birkaç genel kategoriye ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Sahanın orta çizgisi boyunca ve yan tribünlerin alt katlarında yer alır. Sahayı merkezden en iyi şekilde görme imkânı sunar.
  • Kategori 2: Genellikle statların yan tribünlerinin üst katlarında veya köşelerinde yer alır.
  • Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır. En uygun fiyatlı biletler bu kategoridedir.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay süren bu büyük turnuvada toplam 18 maç oynanıyor (15 grup maçı, yarı finaller ve final).

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Aşama

Tarih(ler)

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları nerede oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu on stat ev sahipliği yapacak:

Ülke

Stat (şehir)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Son Ragbi Ligi Dünya Kupası şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. İşte son finaller:

Yıl

Şampiyon

İkinci

Final skoru

Stat (şehir)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (Londra)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (Londra)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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