Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçlarına tanık olduk. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayan Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ortak ev sahipliği yapıyor.

Güney Yarımküre'de bir ay boyunca sürecek yoğun ve heyecan verici mücadelede 10 takım dünya şampiyonluğu için yarışıyor. Bugün maç bileti alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.

Avustralya, 1954'te ilk kez düzenlenen turnuvada üst üste dördüncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazanmanın açık ara favorisi olarak başladı. Ancak ortak ev sahibi ve Antipodlar'daki rakibi Yeni Zelanda'nın yanı sıra Samoa ve Tonga'nın da güçlü rekabetiyle karşılaşacak.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında nasıl yerinizi ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasıyla ilgili en güncel bilgileri GOAL size aktarıyor.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanıyor: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Aşama Tarih(ler) Grup maçları 15 Ekim - 1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Maçın oynanacağı yere bağlı olarak, Avustralya veya Yeni Zelanda'daki bazı karşılaşmalar için Ticketek de satış ortağı olarak kullanılmaktadır.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devri: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve maç gününe kadar kendilerine ulaşacağından emin olabilir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî standart giriş biletleri yetişkinler için 19 Avustralya dolarından başlıyor. Fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Grup aşaması ve yarı finaller 19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla Final (Suncorp Stadium) 39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Belirli kategorilere ait oturma planları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun düzenine göre önemli ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan taraflarında yer alır; sahayı merkezden en iyi şekilde görme imkânı sunar.

Kategori 2 : Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alır.

Kategori 3 / Standart giriş : Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır; en uygun fiyatlı seçenekleri sunar.

Ek bilgiler için turnuva tarihi yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç programı nasıl?

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Stadyum (konum) Biletler 30 Ekim Cuma (20.05 AEDT) B/C Grubu: İngiltere - Papua Yeni Gine WIN Stadium (Wollongong) Biletler 31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST) A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biletler 31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST) A Grubu: Avustralya - Cook Adaları Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biletler 1 Kasım Pazar (17.40 AEDT) B/C Grubu: Lübnan - Fransa ve Tonga - Samoa CommBank Stadium (Sidney) Biletler 7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT) 1. yarı final: Takımlar henüz belli değil McDonald Jones Stadium (Newcastle) Henüz açıklanmadı 8 Kasım Pazar (20.05 AEDT) 2. yarı final: Takımlar henüz belli değil Allianz Stadium (Sidney) Henüz açıklanmadı 15 Kasım Pazar (18.35 AEST) Final: Takımlar henüz belli değil Suncorp Stadium (Brisbane) Henüz açıklanmadı

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke Stadyum (konum) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sidney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sidney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Son Ragbi Ligi Dünya Kupası şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finaller şöyle:

Yıl Şampiyon Finalist Final skoru Stadyum (konum) 2021 Avustralya Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Avustralya İngiltere 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Avustralya Yeni Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Yeni Zelanda Avustralya 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Avustralya Yeni Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Avustralya İngiltere 16-8 Wembley (Londra) 1992 Avustralya Büyük Britanya 10-6 Wembley (Londra) 1988 Avustralya Yeni Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Avustralya Büyük Britanya 13-12 Sydney Cricket Ground (Sidney)







