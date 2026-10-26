Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçlarına tanık olduk. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayan Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ortak ev sahipliği yapıyor.
Güney Yarımküre'de bir ay boyunca sürecek yoğun ve heyecan verici mücadelede 10 takım dünya şampiyonluğu için yarışıyor. Bugün maç bileti alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.
Avustralya, 1954'te ilk kez düzenlenen turnuvada üst üste dördüncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazanmanın açık ara favorisi olarak başladı. Ancak ortak ev sahibi ve Antipodlar'daki rakibi Yeni Zelanda'nın yanı sıra Samoa ve Tonga'nın da güçlü rekabetiyle karşılaşacak.
Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında nasıl yerinizi ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasıyla ilgili en güncel bilgileri GOAL size aktarıyor.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?
Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanıyor: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.
Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenleniyor.
Aşama
Tarih(ler)
Grup maçları
15 Ekim - 1 Kasım
Yarı finaller
7/8 Kasım
Final
15 Kasım
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.
Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Maçın oynanacağı yere bağlı olarak, Avustralya veya Yeni Zelanda'daki bazı karşılaşmalar için Ticketek de satış ortağı olarak kullanılmaktadır.
Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.
Garantili bilet devri: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve maç gününe kadar kendilerine ulaşacağından emin olabilir.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî standart giriş biletleri yetişkinler için 19 Avustralya dolarından başlıyor. Fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.
Maç türü
Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)
Aile bileti (2+2 veya 1+3)
Grup aşaması ve yarı finaller
19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Final (Suncorp Stadium)
39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Belirli kategorilere ait oturma planları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun düzenine göre önemli ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:
- Kategori 1 / Premium: Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan taraflarında yer alır; sahayı merkezden en iyi şekilde görme imkânı sunar.
- Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alır.
- Kategori 3 / Standart giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır; en uygun fiyatlı seçenekleri sunar.
Ek bilgiler için turnuva tarihi yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç programı nasıl?
Tarih ve saat (yerel)
Karşılaşma
Stadyum (konum)
Biletler
30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)
B/C Grubu: İngiltere - Papua Yeni Gine
WIN Stadium (Wollongong)
31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)
A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Cook Adaları
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)
B/C Grubu: Lübnan - Fransa ve Tonga - Samoa
CommBank Stadium (Sidney)
7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)
1. yarı final: Takımlar henüz belli değil
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Henüz açıklanmadı
8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)
2. yarı final: Takımlar henüz belli değil
Allianz Stadium (Sidney)
Henüz açıklanmadı
15 Kasım Pazar (18.35 AEST)
Final: Takımlar henüz belli değil
Suncorp Stadium (Brisbane)
Henüz açıklanmadı
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?
Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:
Ülke
Stadyum (konum)
Kapasite
Avustralya
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sidney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sidney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Yeni Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Yeni Gine
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Son Ragbi Ligi Dünya Kupası şampiyonları kimler?
Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finaller şöyle:
Yıl
Şampiyon
Finalist
Final skoru
Stadyum (konum)
2021
Avustralya
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Avustralya
İngiltere
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Avustralya
Yeni Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Yeni Zelanda
Avustralya
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Avustralya
Yeni Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Avustralya
İngiltere
16-8
Wembley (Londra)
1992
Avustralya
Büyük Britanya
10-6
Wembley (Londra)
1988
Avustralya
Yeni Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Avustralya
Büyük Britanya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sidney)