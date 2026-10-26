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2026 Rugby Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç programı, statlar ve daha fazlası

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Bu yıl Güney Yarımküre'deki ragbi ligi şöleninde yerinizi garantilemek için bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçlarına tanık olduk. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayan Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ortak ev sahipliği yapıyor.

Güney Yarımküre'de bir ay boyunca sürecek yoğun ve heyecan verici mücadelede 10 takım dünya şampiyonluğu için yarışıyor. Bugün maç bileti alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.

Avustralya, 1954'te ilk kez düzenlenen turnuvada üst üste dördüncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazanmanın açık ara favorisi olarak başladı. Ancak ortak ev sahibi ve Antipodlar'daki rakibi Yeni Zelanda'nın yanı sıra Samoa ve Tonga'nın da güçlü rekabetiyle karşılaşacak.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında nasıl yerinizi ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasıyla ilgili en güncel bilgileri GOAL size aktarıyor.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanıyor: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Aşama

Tarih(ler)

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Maçın oynanacağı yere bağlı olarak, Avustralya veya Yeni Zelanda'daki bazı karşılaşmalar için Ticketek de satış ortağı olarak kullanılmaktadır.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devri: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve maç gününe kadar kendilerine ulaşacağından emin olabilir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî standart giriş biletleri yetişkinler için 19 Avustralya dolarından başlıyor. Fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü

Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Grup aşaması ve yarı finaller

19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Final (Suncorp Stadium)

39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Belirli kategorilere ait oturma planları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun düzenine göre önemli ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan taraflarında yer alır; sahayı merkezden en iyi şekilde görme imkânı sunar.
  • Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alır.
  • Kategori 3 / Standart giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır; en uygun fiyatlı seçenekleri sunar.

Ek bilgiler için turnuva tarihi yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç programı nasıl?

Tarih ve saat (yerel)

Karşılaşma

Stadyum (konum)

Biletler

30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)

B/C Grubu: İngiltere - Papua Yeni Gine

WIN Stadium (Wollongong)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)

A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Cook Adaları

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biletler

1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)

B/C Grubu: Lübnan - Fransa ve Tonga - Samoa

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)

1. yarı final: Takımlar henüz belli değil

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Henüz açıklanmadı

8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)

2. yarı final: Takımlar henüz belli değil

Allianz Stadium (Sidney)

Henüz açıklanmadı

15 Kasım Pazar (18.35 AEST)

Final: Takımlar henüz belli değil

Suncorp Stadium (Brisbane)

Henüz açıklanmadı

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke

Stadyum (konum)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sidney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sidney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Son Ragbi Ligi Dünya Kupası şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finaller şöyle:

Yıl

Şampiyon

Finalist

Final skoru

Stadyum (konum)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (Londra)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (Londra)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sidney)



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