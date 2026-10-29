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2026 Rugby Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç programı, karşılaşma yerleri ve daha fazlası

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Bu yıl Güney Yarımküre'de düzenlenecek rugby ligi şöleninde yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçlarına tanıklık ettik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayan Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ortak ev sahipliği yapıyor.

Güney Yarımküre'de bir ay boyunca sürecek çekişmeli mücadelede 10 takım dünya şampiyonluğu için yarışıyor. Bugün maç bileti alarak turnuvanın tüm heyecanına yerinde tanıklık edebilirsiniz.

Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyon olmak için turnuvaya açık favori olarak başladı. Ancak diğer ev sahiplerinden ve bölgesel rakibi Yeni Zelanda'nın yanı sıra Samoa ve Tonga'nın da güçlü bir rekabet ortaya koyması bekleniyor.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında nasıl yer bulabileceğinize, biletleri nereden satın alabileceğinize, fiyatlarına ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri GOAL'den öğrenin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar günleri arasında düzenleniyor. Bir ay süren turnuvada toplam 18 maç oynanıyor: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye kategorilerindeki organizasyonlarla eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Aşama

Tarih

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformları Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Maçın oynanacağı yere bağlı olarak Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Böylece alıcılar, biletlerinin geçerli olacağından ve maç gününe kadar kendilerine ulaşacağından emin olabilir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinler için 19 Avustralya dolarından başlıyor. Ancak fiyatlar maça, stadyuma ve oturma kategorisine göre değişiyor.

Maç türü

Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Grup aşaması ve yarı finaller

19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Final (Suncorp Stadium)

39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun oturma düzenine göre kategori planları önemli ölçüde değişse de koltuklar genel olarak şu sınıflara ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Orta saha çizgisi hizasında ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alır; sahayı merkezden en iyi gören koltukları sunar.
  • Kategori 2: Genellikle stadyumların üst tribünlerindeki yan bölümlerde veya köşelerde yer alır.
  • Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır; en uygun fiyatlı giriş seçeneğini sunar.

Ek bilgi için turnuva tarihi yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç programı nasıl?

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Stadyum (şehir)

Biletler

30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)

B/C Grubu: İngiltere - Papua Yeni Gine

WIN Stadium (Wollongong)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)

A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Cook Adaları

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biletler

1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)

B/C Grubu: Lübnan - Fransa ve Tonga - Samoa

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)

1. yarı final: Takımlar henüz belli değil

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Daha sonra açıklanacak

8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)

2. yarı final: Takımlar henüz belli değil

Allianz Stadium (Sidney)

Daha sonra açıklanacak

15 Kasım Pazar (18.35 AEST)

Final: Takımlar henüz belli değil

Suncorp Stadium (Brisbane)

Daha sonra açıklanacak

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke

Stadyum (şehir)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sidney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sidney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

İlk Ragbi Ligi Dünya Kupası 1954'te düzenlendi. Son finallerin sonuçları şöyle:

Yıl

Şampiyon

Finalist

Final skoru

Stadyum (şehir)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (Londra)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (Londra)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sidney)

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