Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçlarına tanıklık ettik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayan Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ortak ev sahipliği yapıyor.

Güney Yarımküre'de bir ay boyunca sürecek çekişmeli mücadelede 10 takım dünya şampiyonluğu için yarışıyor. Bugün maç bileti alarak turnuvanın tüm heyecanına yerinde tanıklık edebilirsiniz.

Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyon olmak için turnuvaya açık favori olarak başladı. Ancak diğer ev sahiplerinden ve bölgesel rakibi Yeni Zelanda'nın yanı sıra Samoa ve Tonga'nın da güçlü bir rekabet ortaya koyması bekleniyor.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında nasıl yer bulabileceğinize, biletleri nereden satın alabileceğinize, fiyatlarına ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri GOAL'den öğrenin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar günleri arasında düzenleniyor. Bir ay süren turnuvada toplam 18 maç oynanıyor: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye kategorilerindeki organizasyonlarla eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Aşama Tarih Grup maçları 15 Ekim - 1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformları Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Maçın oynanacağı yere bağlı olarak Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Böylece alıcılar, biletlerinin geçerli olacağından ve maç gününe kadar kendilerine ulaşacağından emin olabilir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinler için 19 Avustralya dolarından başlıyor. Ancak fiyatlar maça, stadyuma ve oturma kategorisine göre değişiyor.

Maç türü Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Grup aşaması ve yarı finaller 19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla Final (Suncorp Stadium) 39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun oturma düzenine göre kategori planları önemli ölçüde değişse de koltuklar genel olarak şu sınıflara ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Orta saha çizgisi hizasında ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alır; sahayı merkezden en iyi gören koltukları sunar.

: Orta saha çizgisi hizasında ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alır; sahayı merkezden en iyi gören koltukları sunar. Kategori 2 : Genellikle stadyumların üst tribünlerindeki yan bölümlerde veya köşelerde yer alır.

: Genellikle stadyumların üst tribünlerindeki yan bölümlerde veya köşelerde yer alır. Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır; en uygun fiyatlı giriş seçeneğini sunar.

Ek bilgi için turnuva tarihi yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç programı nasıl?

Tarih ve saat (yerel) Maç Stadyum (şehir) Biletler 30 Ekim Cuma (20.05 AEDT) B/C Grubu: İngiltere - Papua Yeni Gine WIN Stadium (Wollongong) Biletler 31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST) A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biletler 31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST) A Grubu: Avustralya - Cook Adaları Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biletler 1 Kasım Pazar (17.40 AEDT) B/C Grubu: Lübnan - Fransa ve Tonga - Samoa CommBank Stadium (Sidney) Biletler 7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT) 1. yarı final: Takımlar henüz belli değil McDonald Jones Stadium (Newcastle) Daha sonra açıklanacak 8 Kasım Pazar (20.05 AEDT) 2. yarı final: Takımlar henüz belli değil Allianz Stadium (Sidney) Daha sonra açıklanacak 15 Kasım Pazar (18.35 AEST) Final: Takımlar henüz belli değil Suncorp Stadium (Brisbane) Daha sonra açıklanacak

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke Stadyum (şehir) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sidney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sidney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

İlk Ragbi Ligi Dünya Kupası 1954'te düzenlendi. Son finallerin sonuçları şöyle: