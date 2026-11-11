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2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri nasıl alınır? Avustralya-Yeni Zelanda maçının bilet fiyatları, oynanacağı yer ve daha fazlası

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Bu yıl Güney Yarım Küre'deki ragbi ligi şöleninde yerinizi garantilemek için bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici lig maçlarına tanıklık ettik. Şimdi ise gözler uluslararası sahneye ve bu pazar (15 Kasım) Brisbane'de heyecan dolu bir finalle sona erecek Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi.

Dört hafta süren çekişmeli grup aşaması ve yarı final mücadelelerinin ardından şampiyonluk yarışında yalnızca iki takım kaldı: Avustralya ve Yeni Zelanda. İki rakip, aynı gün ve aynı yerde oynanacak kadınlar finalinde de karşılaşacak. Bugün bilet alarak bu görkemli kapanış maçını yerinde izleyebilirsiniz.

Avustralya, turnuvaya üst üste dördüncü, 1954'te düzenlenen ilk organizasyondan bu yana ise toplamda 13. şampiyonluğunu kazanmanın güçlü favorisi olarak başladı. Şu ana kadar bütün maçlarını kazanan Avustralya, en zorlu sınavının kendisini beklediğini biliyor. İki takımın 15 Ekim'de Sydney'de oynanan turnuvanın açılış maçındaki karşılaşmasını Yeni Zelanda yalnızca 2 sayı farkla (24-22) kaybetmişti.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası finalinde nasıl yerinizi ayırtabileceğiniz, biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasıyla ilgili en güncel bilgileri GOAL sizler için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali ne zaman?

Tarih ve saat (yerel)

Karşılaşma

Biletler

Stadyum (şehir)

15 Kasım Pazar (18.35 AEST)

Final: Avustralya - Yeni Zelanda

Biletler

Suncorp Stadium (Brisbane)

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, Brisbane'deki Suncorp Stadium için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia. Ticketek de iş ortağı olan bir bilet satış platformu olarak kullanılıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikinci el satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet devri: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi platformun FanProtect programı kapsamında güvence altına alınıyor. Böylece alıcılar, biletlerinin geçerli olduğundan ve maç gününe yetişeceğinden emin olabiliyor.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finalinin (RLWC2026) resmî genel giriş biletleri yetişkinler için 39 Avustralya dolarından başlıyordu.

Maç

Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Final (Suncorp Stadium)

39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Oturma alanları birkaç genel kategoriye ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alıyor; sahayı merkezden en iyi şekilde görme imkânı sunuyor.
  • Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alıyor.
  • Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alıyor ve en uygun fiyatlı giriş seçeneklerini sunuyor.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay süren turnuvada toplam 18 maç oynanıyor: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenleniyor.

Aşama

Tarih(ler)

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları nerede oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu on stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke

Stadyum (şehir)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

İlk Ragbi Ligi Dünya Kupası 1954'te düzenlendi. İşte en son oynanan finaller:

Yıl

Şampiyon

Finalist

Final skoru

Stadyum (şehir)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (Londra)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (Londra)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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