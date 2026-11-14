Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici lig mücadelelerine tanık olduk. Şimdi ise gözler uluslararası arenaya ve 15 Kasım Pazar günü Brisbane'de heyecan dolu bir finalle sona erecek Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi.
Dört hafta süren çekişmeli grup aşaması ve yarı final maçlarının ardından şampiyonluk yarışında yalnızca iki takım kaldı: Avustralya ve Yeni Zelanda. Bu iki rakip, aynı gün aynı yerde oynanacak kadınlar finalinde de karşılaşacak. Bugün bilet alarak turnuvanın görkemli kapanışını tribünden izleyebilirsiniz.
Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyon olmak için turnuvaya güçlü favori olarak başladı. Avustralya bugüne kadar tüm maçlarını kazanmış olsa da en zorlu sınavının şimdi kendisini beklediğini biliyor. Takımların 15 Ekim'de Sydney'de oynanan açılış maçındaki karşılaşmasında Yeni Zelanda yalnızca 2 sayı farkla (24-22) kaybetmişti.
GOAL, yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası Finali'nde yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri sunuyor.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası Finali ne zaman?
Tarih ve saat (yerel)
Karşılaşma
Biletler
Stadyum (şehir)
15 Kasım Pazar (18.35 AEST)
Final: Avustralya - Yeni Zelanda
Suncorp Stadium (Brisbane)
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası Finali biletleri nasıl alınır?
Resmî biletler, Brisbane'deki Suncorp Stadium için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.
Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia'dır. Ticketek de ortak satış acentesi olarak kullanılmaktadır.
Son anda yer ayırtmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.
Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve maç gününe yetişeceğinden emin olabilir.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası Finali biletleri ne kadar?
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası Finali (RLWC2026) için resmî genel giriş biletlerinin yetişkin fiyatları 39 Avustralya dolarından başladı.
Maç
Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)
Aile bileti (2+2 veya 1+3)
Final (Suncorp Stadium)
39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Oturma yerleri birkaç genel kategoriye ayrılıyor:
- Kategori 1 / Premium: Sahanın en iyi merkezî görüş açısını sunan, orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan bölümlerindeki yerler.
- Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde bulunan yerler.
- Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde bulunan, en uygun fiyatlı yerler.
Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?
Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe gününden 15 Kasım Pazar gününe kadar sürüyor. Bir ay süren turnuvada toplam 18 maç (15 grup maçı, yarı finaller ve final) oynanıyor.
Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye kategorilerindeki müsabakalarla eş zamanlı düzenleniyor.
Aşama
Tarih(ler)
Grup maçları
15 Ekim - 1 Kasım
Yarı finaller
7/8 Kasım
Final
15 Kasım
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?
Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına aşağıdaki on stadyum ev sahipliği yapacak:
Ülke
Stadyum (şehir)
Kapasite
Avustralya
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Yeni Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Yeni Gine
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?
İlk Ragbi Ligi Dünya Kupası 1954'te düzenlendi. En yakın tarihli finaller şöyle:
Yıl
Şampiyon
Finalist
Final skoru
Stadyum (şehir)
2021
Avustralya
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Avustralya
İngiltere
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Avustralya
Yeni Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Yeni Zelanda
Avustralya
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Avustralya
Yeni Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Avustralya
İngiltere
16-8
Wembley (Londra)
1992
Avustralya
Büyük Britanya
10-6
Wembley (Londra)
1988
Avustralya
Yeni Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Avustralya
Büyük Britanya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)