Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici yerel ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler uluslararası arenaya ve bu pazar (15 Kasım) Brisbane'de heyecan dolu bir finalle sona erecek Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi.
Dört hafta süren çekişmeli ve heyecan verici grup aşaması ile yarı finallerin ardından şampiyonluk yarışında yalnızca iki takım kaldı: Avustralya ve Yeni Zelanda. İki rakip, aynı gün ve aynı yerde oynanacak kadınlar finalinde de karşılaşacak. Biletinizi bugün ayırtarak bu büyük finali yerinde izleyebilirsiniz.
Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana üst üste dördüncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazanmanın güçlü favorisi olarak turnuvaya başladı. Avustralya şu ana kadar bütün maçlarını kazanmış olsa da en zorlu sınavının kendisini beklediğini biliyor. Yeni Zelanda, iki takımın 15 Ekim'de Sydney'de oynadığı turnuvanın açılış maçını yalnızca 2 sayı farkla (24-22) kaybetmişti.
Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası finalinde yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin biletlerin nereden satın alınacağı, fiyatları ve daha fazlası dâhil tüm güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali ne zaman?
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Biletler
Stadyum (şehir)
15 Kasım Pazar (18.35 AEST)
Final: Avustralya - Yeni Zelanda
Suncorp Stadium (Brisbane)
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri nasıl alınır?
Resmî biletler, Brisbane'deki Suncorp Stadium için yetkili satış kanallarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.
Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia'dır. Ticketek de ortak satış acentesi olarak kullanılmaktadır.
Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.
Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, alıcılara biletlerinin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence verir.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri ne kadar?
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 39 Avustralya dolarından başlıyordu.
Maç
Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)
Aile bileti (2+2 veya 1+3)
Final (Suncorp Stadium)
39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Oturma yerleri birkaç genel kategoriye ayrılıyor:
- Kategori 1 / Premium: Sahanın en iyi orta bölüm manzarasını sunan, orta çizgi boyunca ve alt tribünlerin yan taraflarında bulunan koltuklar.
- Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde bulunan koltuklar.
- Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde bulunan, en uygun fiyatlı koltuklar.
Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?
Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay süren turnuvada toplam 18 maç oynanıyor (15 grup maçı, yarı finaller ve final).
Turnuvayla eş zamanlı olarak kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakaları da düzenleniyor.
Aşama
Tarih(ler)
Grup maçları
15 Ekim - 1 Kasım
Yarı finaller
7/8 Kasım
Final
15 Kasım
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?
Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu on stadyum ev sahipliği yapacak:
Ülke
Stadyum (şehir)
Kapasite
Avustralya
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Yeni Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Yeni Gine
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Ragbi Ligi Dünya Kupası'nı son yıllarda kimler kazandı?
Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finaller şöyle:
Yıl
Şampiyon
İkinci
Final skoru
Stadyum (şehir)
2021
Avustralya
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Avustralya
İngiltere
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Avustralya
Yeni Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Yeni Zelanda
Avustralya
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Avustralya
Yeni Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Avustralya
İngiltere
16-8
Wembley (Londra)
1992
Avustralya
Büyük Britanya
10-6
Wembley (Londra)
1988
Avustralya
Yeni Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Avustralya
Büyük Britanya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)