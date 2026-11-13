Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici yerel ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler uluslararası arenaya ve bu pazar (15 Kasım) Brisbane'de heyecan dolu bir finalle sona erecek Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi.

Dört hafta süren çekişmeli ve heyecan verici grup aşaması ile yarı finallerin ardından şampiyonluk yarışında yalnızca iki takım kaldı: Avustralya ve Yeni Zelanda. İki rakip, aynı gün ve aynı yerde oynanacak kadınlar finalinde de karşılaşacak. Biletinizi bugün ayırtarak bu büyük finali yerinde izleyebilirsiniz.

Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana üst üste dördüncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazanmanın güçlü favorisi olarak turnuvaya başladı. Avustralya şu ana kadar bütün maçlarını kazanmış olsa da en zorlu sınavının kendisini beklediğini biliyor. Yeni Zelanda, iki takımın 15 Ekim'de Sydney'de oynadığı turnuvanın açılış maçını yalnızca 2 sayı farkla (24-22) kaybetmişti.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası finalinde yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin biletlerin nereden satın alınacağı, fiyatları ve daha fazlası dâhil tüm güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali ne zaman?

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Stadyum (şehir) 15 Kasım Pazar (18.35 AEST) Final: Avustralya - Yeni Zelanda Biletler Suncorp Stadium (Brisbane)

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, Brisbane'deki Suncorp Stadium için yetkili satış kanallarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia'dır. Ticketek de ortak satış acentesi olarak kullanılmaktadır.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, alıcılara biletlerinin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence verir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 39 Avustralya dolarından başlıyordu.

Maç Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Final (Suncorp Stadium) 39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Oturma yerleri birkaç genel kategoriye ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Sahanın en iyi orta bölüm manzarasını sunan, orta çizgi boyunca ve alt tribünlerin yan taraflarında bulunan koltuklar.

: Sahanın en iyi orta bölüm manzarasını sunan, orta çizgi boyunca ve alt tribünlerin yan taraflarında bulunan koltuklar. Kategori 2 : Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde bulunan koltuklar.

: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde bulunan koltuklar. Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde bulunan, en uygun fiyatlı koltuklar.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay süren turnuvada toplam 18 maç oynanıyor (15 grup maçı, yarı finaller ve final).

Turnuvayla eş zamanlı olarak kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakaları da düzenleniyor.

Aşama Tarih(ler) Grup maçları 15 Ekim - 1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu on stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke Stadyum (şehir) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nı son yıllarda kimler kazandı?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finaller şöyle: