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2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri nasıl alınır? Avustralya-Yeni Zelanda maçı, bilet fiyatları, maçın oynanacağı yer ve daha fazlası

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Güney Yarımküre'deki bu yılki rugby ligi şöleninde yerinizi garantilemek için bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici yerel ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler uluslararası arenaya ve bu pazar (15 Kasım) Brisbane'de heyecan dolu bir finalle sona erecek Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi.

Dört hafta süren çekişmeli ve heyecan verici grup aşaması ile yarı finallerin ardından şampiyonluk yarışında yalnızca iki takım kaldı: Avustralya ve Yeni Zelanda. İki rakip, aynı gün ve aynı yerde oynanacak kadınlar finalinde de karşılaşacak. Biletinizi bugün ayırtarak bu büyük finali yerinde izleyebilirsiniz.

Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana üst üste dördüncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazanmanın güçlü favorisi olarak turnuvaya başladı. Avustralya şu ana kadar bütün maçlarını kazanmış olsa da en zorlu sınavının kendisini beklediğini biliyor. Yeni Zelanda, iki takımın 15 Ekim'de Sydney'de oynadığı turnuvanın açılış maçını yalnızca 2 sayı farkla (24-22) kaybetmişti.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası finalinde yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin biletlerin nereden satın alınacağı, fiyatları ve daha fazlası dâhil tüm güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali ne zaman?

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Biletler

Stadyum (şehir)

15 Kasım Pazar (18.35 AEST)

Final: Avustralya - Yeni Zelanda

Biletler

Suncorp Stadium (Brisbane)

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, Brisbane'deki Suncorp Stadium için yetkili satış kanallarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia'dır. Ticketek de ortak satış acentesi olarak kullanılmaktadır.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, alıcılara biletlerinin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence verir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası finali (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 39 Avustralya dolarından başlıyordu.

Maç

Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Final (Suncorp Stadium)

39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Oturma yerleri birkaç genel kategoriye ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Sahanın en iyi orta bölüm manzarasını sunan, orta çizgi boyunca ve alt tribünlerin yan taraflarında bulunan koltuklar.
  • Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde bulunan koltuklar.
  • Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde bulunan, en uygun fiyatlı koltuklar.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay süren turnuvada toplam 18 maç oynanıyor (15 grup maçı, yarı finaller ve final).

Turnuvayla eş zamanlı olarak kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakaları da düzenleniyor.

Aşama

Tarih(ler)

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu on stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke

Stadyum (şehir)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nı son yıllarda kimler kazandı?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finaller şöyle:

Yıl

Şampiyon

İkinci

Final skoru

Stadyum (şehir)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (Londra)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (Londra)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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