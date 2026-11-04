Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevrildi.

Üç hafta süren çekişmeli ve heyecan dolu grup aşamasının ardından şampiyonluk yarışında yalnızca dört takım kaldı: Avustralya, Yeni Zelanda, Tonga ve Samoa. Yarı finaller bu hafta sonu (7 ve 8 Kasım), final ise gelecek pazar (15 Kasım) oynanacak. Maç biletlerinizi bugün alarak turnuvanın sunduğu tüm heyecanı yerinde yaşayabilirsiniz.

Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana üst üste dördüncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazanmanın güçlü favorisi olarak başladı. Grup maçlarının tamamını kazanmış olsa da Avustralya'yı zorlu sınavların beklediğini biliyor: Bu hafta sonu Samoa ile karşılaşacak; turu geçerse Brisbane'deki finalde Yeni Zelanda-Tonga maçının galibiyle oynayacak.

GOAL olarak, yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri sunuyoruz.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç takvimi nasıl?

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Stadyum (şehir) 7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT) Yarı final: Yeni Zelanda-Tonga Biletler McDonald Jones Stadium (Newcastle) 8 Kasım Pazar (20.05 AEDT) Yarı final: Avustralya-Samoa Biletler Allianz Stadium (Sydney) 15 Kasım Pazar (18.35 AEST) Final: Takımlar belli olacak Biletler Suncorp Stadium (Brisbane)

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyumun yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili dağıtım platformları Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Maçın oynanacağı yere bağlı olarak, Avustralya veya Yeni Zelanda'daki bazı stadyumlar için Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.

Son dakika bilet almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe kadar teslim edileceği konusunda güvence verir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 19 Avustralya dolarından başlıyor. Fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Grup aşaması ve yarı finaller 19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla Final (Suncorp Stadium) 39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Kategorilere ait koltuk planları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun yerleşimine büyük ölçüde bağlı olsa da oturma alanları genel olarak şu kategorilere ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alır. Sahaya merkezden en iyi görüş açısını sunar.

: Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alır. Sahaya merkezden en iyi görüş açısını sunar. Kategori 2 : Genellikle stadyumların üst tribünlerinin yan bölümlerinde veya köşelerinde yer alır.

: Genellikle stadyumların üst tribünlerinin yan bölümlerinde veya köşelerinde yer alır. Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır. En uygun fiyatlı seçenekleri sunar.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenleniyor. Bir ay süren turnuvada toplam 18 maç oynanıyor: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı düzenleniyor.

Aşama Tarih Grup maçları 15 Ekim-1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu on stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke Stadyum (şehir) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. İşte en son oynanan finaller: