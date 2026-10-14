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2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç takvimi, karşılaşmaların oynanacağı yerler ve daha fazlası

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Güney Yarımküre'de bu yıl düzenlenecek ragbi ligi şöleninde yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Güney Yarımküre'de, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek 10 takımın yer aldığı heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Maç biletlerinizi bugünden alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.

Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyon olmak için büyük favori olarak başlıyor. Ancak diğer ev sahiplerinden Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga'nın da güçlü bir rekabet ortaya koyması bekleniyor.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar günleri arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Aşama

Tarih(ler)

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış portallarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformları Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand. Belirli stadyumlara bağlı olarak, Avustralya veya Yeni Zelanda'daki bazı maçlarda Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe yetişeceği konusunda alıcılara güvence verir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinler için 19 Avustralya dolarından başlıyor. Fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü

Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Grup aşaması ve yarı finaller

19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Final (Suncorp Stadium)

39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun oturma düzenine göre kategori planları önemli ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Sahanın en iyi merkezî görüşünü sunan, orta çizgi hizasındaki ve alt tribünlerin yan bölümlerindeki koltuklar.
  • Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde bulunan koltuklar.
  • Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde bulunan, en uygun fiyatlı koltuklar.

Ek bilgiler için turnuva tarihi yaklaştıkça millî takımların resmî sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç programı nasıl?

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Stadyum (şehir)

Biletler

15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT)

A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda

Allianz Stadium (Sidney)

Biletler

16 Ekim Cuma (17.45 AEDT)

B/C Grubu: Samoa - Fransa

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)

B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Daha sonra açıklanacak

17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST)

B/C Grubu: İngiltere - Tonga

HBF Park (Perth)

Biletler

18 Ekim Pazar (16.05 AEDT)

A Grubu: Fiji - Cook Adaları

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Biletler

23 Ekim Cuma (20.05 AEDT)

B/C Grubu: Tonga - Lübnan

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)

B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Daha sonra açıklanacak

24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST)

B/C Grubu: İngiltere - Fransa

HBF Park (Perth)

Biletler

25 Ekim Pazar (18.05 NZDT)

A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları

One NZ Stadium (Christchurch)

Biletler

25 Ekim Pazar (19.05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Biletler

30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)

B/C Grubu: İngiltere - PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)

A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Cook Adaları

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biletler

1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)

B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)

1. yarı final - Takımlar henüz belli değil

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Daha sonra açıklanacak

8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)

2. yarı final - Takımlar henüz belli değil

Allianz Stadium (Sidney)

Daha sonra açıklanacak

15 Kasım Pazar (18.35 AEST)

Final - Takımlar henüz belli değil

Suncorp Stadium (Brisbane)

Daha sonra açıklanacak

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke

Stadyum (şehir)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sidney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sidney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. İşte son finaller:

Yıl

Şampiyon

İkinci

Final skoru

Stadyum (şehir)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (Londra)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (Londra)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sidney)



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