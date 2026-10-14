2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç takvimi, karşılaşmaların oynanacağı yerler ve daha fazlası

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ev sahipliği yapacak.
Güney Yarımküre'de, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek 10 takımın yer aldığı heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Maç biletlerinizi bugünden alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.
Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyon olmak için büyük favori olarak başlıyor. Ancak diğer ev sahiplerinden Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga'nın da güçlü bir rekabet ortaya koyması bekleniyor.
Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?
Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar günleri arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.
Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.
Aşama
Tarih(ler)
Grup maçları
15 Ekim - 1 Kasım
Yarı finaller
7/8 Kasım
Final
15 Kasım
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış portallarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.
Başlıca yetkili satış platformları Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand. Belirli stadyumlara bağlı olarak, Avustralya veya Yeni Zelanda'daki bazı maçlarda Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.
Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.
Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe yetişeceği konusunda alıcılara güvence verir.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinler için 19 Avustralya dolarından başlıyor. Fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.
Maç türü
Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)
Aile bileti (2+2 veya 1+3)
Grup aşaması ve yarı finaller
19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Final (Suncorp Stadium)
39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun oturma düzenine göre kategori planları önemli ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:
- Kategori 1 / Premium: Sahanın en iyi merkezî görüşünü sunan, orta çizgi hizasındaki ve alt tribünlerin yan bölümlerindeki koltuklar.
- Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde bulunan koltuklar.
- Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde bulunan, en uygun fiyatlı koltuklar.
Ek bilgiler için turnuva tarihi yaklaştıkça millî takımların resmî sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç programı nasıl?
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Stadyum (şehir)
Biletler
15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT)
A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda
Allianz Stadium (Sidney)
16 Ekim Cuma (17.45 AEDT)
B/C Grubu: Samoa - Fransa
CommBank Stadium (Sidney)
17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)
B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Daha sonra açıklanacak
17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST)
B/C Grubu: İngiltere - Tonga
HBF Park (Perth)
18 Ekim Pazar (16.05 AEDT)
A Grubu: Fiji - Cook Adaları
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
23 Ekim Cuma (20.05 AEDT)
B/C Grubu: Tonga - Lübnan
CommBank Stadium (Sidney)
24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)
B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Daha sonra açıklanacak
24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST)
B/C Grubu: İngiltere - Fransa
HBF Park (Perth)
25 Ekim Pazar (18.05 NZDT)
A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları
One NZ Stadium (Christchurch)
25 Ekim Pazar (19.05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)
B/C Grubu: İngiltere - PNG
WIN Stadium (Wollongong)
31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)
A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Cook Adaları
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)
B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa
CommBank Stadium (Sidney)
7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)
1. yarı final - Takımlar henüz belli değil
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Daha sonra açıklanacak
8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)
2. yarı final - Takımlar henüz belli değil
Allianz Stadium (Sidney)
Daha sonra açıklanacak
15 Kasım Pazar (18.35 AEST)
Final - Takımlar henüz belli değil
Suncorp Stadium (Brisbane)
Daha sonra açıklanacak
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?
Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:
Ülke
Stadyum (şehir)
Kapasite
Avustralya
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sidney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sidney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Yeni Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Yeni Gine
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?
Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. İşte son finaller:
Yıl
Şampiyon
İkinci
Final skoru
Stadyum (şehir)
2021
Avustralya
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Avustralya
İngiltere
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Avustralya
Yeni Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Yeni Zelanda
Avustralya
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Avustralya
Yeni Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Avustralya
İngiltere
16-8
Wembley (Londra)
1992
Avustralya
Büyük Britanya
10-6
Wembley (Londra)
1988
Avustralya
Yeni Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Avustralya
Büyük Britanya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sidney)