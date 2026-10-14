2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç takvimi, karşılaşmaların oynanacağı yerler ve daha fazlası

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Güney Yarımküre'de, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek 10 takımın yer aldığı heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Maç biletlerinizi bugünden alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.

Avustralya, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyon olmak için büyük favori olarak başlıyor. Ancak diğer ev sahiplerinden Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga'nın da güçlü bir rekabet ortaya koyması bekleniyor.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar günleri arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Aşama Tarih(ler) Grup maçları 15 Ekim - 1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış portallarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformları Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand. Belirli stadyumlara bağlı olarak, Avustralya veya Yeni Zelanda'daki bazı maçlarda Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe yetişeceği konusunda alıcılara güvence verir.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinler için 19 Avustralya dolarından başlıyor. Fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Grup aşaması ve yarı finaller 19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla Final (Suncorp Stadium) 39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun oturma düzenine göre kategori planları önemli ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Sahanın en iyi merkezî görüşünü sunan, orta çizgi hizasındaki ve alt tribünlerin yan bölümlerindeki koltuklar.

Kategori 2 : Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde bulunan koltuklar.

Kategori 3 / Genel giriş : Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde bulunan, en uygun fiyatlı koltuklar.

Ek bilgiler için turnuva tarihi yaklaştıkça millî takımların resmî sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç programı nasıl?

Tarih ve saat (yerel) Maç Stadyum (şehir) Biletler 15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT) A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda Allianz Stadium (Sidney) Biletler 16 Ekim Cuma (17.45 AEDT) B/C Grubu: Samoa - Fransa CommBank Stadium (Sidney) Biletler 17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT) B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan Santos National Football Stadium (Port Moresby) Daha sonra açıklanacak 17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST) B/C Grubu: İngiltere - Tonga HBF Park (Perth) Biletler 18 Ekim Pazar (16.05 AEDT) A Grubu: Fiji - Cook Adaları McDonald Jones Stadium (Newcastle) Biletler 23 Ekim Cuma (20.05 AEDT) B/C Grubu: Tonga - Lübnan CommBank Stadium (Sidney) Biletler 24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT) B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Daha sonra açıklanacak 24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST) B/C Grubu: İngiltere - Fransa HBF Park (Perth) Biletler 25 Ekim Pazar (18.05 NZDT) A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları One NZ Stadium (Christchurch) Biletler 25 Ekim Pazar (19.05 AEST) A Grubu: Avustralya - Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Biletler 30 Ekim Cuma (20.05 AEDT) B/C Grubu: İngiltere - PNG WIN Stadium (Wollongong) Biletler 31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST) A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biletler 31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST) A Grubu: Avustralya - Cook Adaları Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biletler 1 Kasım Pazar (17.40 AEDT) B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa CommBank Stadium (Sidney) Biletler 7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT) 1. yarı final - Takımlar henüz belli değil McDonald Jones Stadium (Newcastle) Daha sonra açıklanacak 8 Kasım Pazar (20.05 AEDT) 2. yarı final - Takımlar henüz belli değil Allianz Stadium (Sidney) Daha sonra açıklanacak 15 Kasım Pazar (18.35 AEST) Final - Takımlar henüz belli değil Suncorp Stadium (Brisbane) Daha sonra açıklanacak

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke Stadyum (şehir) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sidney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sidney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. İşte son finaller:

Yıl Şampiyon İkinci Final skoru Stadyum (şehir) 2021 Avustralya Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Avustralya İngiltere 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Avustralya Yeni Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Yeni Zelanda Avustralya 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Avustralya Yeni Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Avustralya İngiltere 16-8 Wembley (Londra) 1992 Avustralya Büyük Britanya 10-6 Wembley (Londra) 1988 Avustralya Yeni Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Avustralya Büyük Britanya 13-12 Sydney Cricket Ground (Sidney)







