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2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç programı, müsabaka yerleri ve daha fazlası

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Bu yıl Güney Yarımküre'de düzenlenecek ragbi ligi şöleninde yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ortak ev sahipliği yapacak.

Güney Yarımküre'de, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek 10 takımın yer aldığı, yoğun ve heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Bugün maç bileti alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.

Avustralya, üst üste dördüncü, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana ise toplam 13. kez şampiyon olmak için turnuvaya açık ara favori olarak giriyor. Ancak diğer ortak ev sahibi ve bölgesel rakibi Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga da Avustralya'ya zorlu bir mücadele yaşatmaya hazırlanıyor.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında nasıl yer bulabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar günleri arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuvayla eş zamanlı olarak kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakaları da düzenlenecek.

Aşama

Tarih(ler)

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyumun yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia'dır; Yeni Zelanda'da ise Ticketmaster New Zealand kullanılır. Belirli Avustralya veya Yeni Zelanda tesislerinde düzenlenen maçlar da dâhil olmak üzere, tesise bağlı olarak Ticketek de satış ortağı olarak kullanılır.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence sağlar.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 19 AUD'den başlıyor. Ancak fiyatlar maça, tesise ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü

Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Grup aşaması ve yarı finaller

19 AUD'den başlayan fiyatlarla

49 AUD'den başlayan fiyatlarla

Final (Suncorp Stadium)

39 AUD'den başlayan fiyatlarla

109 AUD'den başlayan fiyatlarla


Kategori bazındaki oturma planları Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 stadyumun yerleşimine göre büyük ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç sınıfa ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alır; sahanın merkezini en iyi gören koltukları sunar.
  • Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alır.
  • Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle sayı direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır; en uygun fiyatlı bilet seçeneklerini sunar.

Turnuva yaklaştığında ek bilgiler için millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç takvimi nasıl?

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Stadyum (şehir)

Biletler

15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT)

A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda

Allianz Stadium (Sidney)

Biletler

16 Ekim Cuma (17.45 AEDT)

B/C Grubu: Samoa - Fransa

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)

B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Daha sonra açıklanacak

17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST)

B/C Grubu: İngiltere - Tonga

HBF Park (Perth)

Biletler

18 Ekim Pazar (16.05 AEDT)

A Grubu: Fiji - Cook Adaları

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Biletler

23 Ekim Cuma (20.05 AEDT)

B/C Grubu: Tonga - Lübnan

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)

B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Daha sonra açıklanacak

24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST)

B/C Grubu: İngiltere - Fransa

HBF Park (Perth)

Biletler

25 Ekim Pazar (18.05 NZDT)

A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları

One NZ Stadium (Christchurch)

Biletler

25 Ekim Pazar (19.05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Biletler

30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)

B/C Grubu: İngiltere - PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)

A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Cook Adaları

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biletler

1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)

B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)

1. yarı final: Takımlar henüz belli değil

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Daha sonra açıklanacak

8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)

2. yarı final: Takımlar henüz belli değil

Allianz Stadium (Sidney)

Daha sonra açıklanacak

15 Kasım Pazar (18.35 AEST)

Final: Takımlar henüz belli değil

Suncorp Stadium (Brisbane)

Daha sonra açıklanacak

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke

Stadyum (şehir)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sidney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sidney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finallerin sonuçları şöyle:

Yıl

Şampiyon

İkinci

Final skoru

Stadyum (şehir)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (Londra)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (Londra)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sidney)



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