Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ortak ev sahipliği yapacak.
Güney Yarımküre'de, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek 10 takımın yer aldığı, yoğun ve heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Bugün maç bileti alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.
Avustralya, üst üste dördüncü, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana ise toplam 13. kez şampiyon olmak için turnuvaya açık ara favori olarak giriyor. Ancak diğer ortak ev sahibi ve bölgesel rakibi Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga da Avustralya'ya zorlu bir mücadele yaşatmaya hazırlanıyor.
Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında nasıl yer bulabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?
Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar günleri arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.
Turnuvayla eş zamanlı olarak kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakaları da düzenlenecek.
Aşama
Tarih(ler)
Grup maçları
15 Ekim - 1 Kasım
Yarı finaller
7/8 Kasım
Final
15 Kasım
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyumun yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.
Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia'dır; Yeni Zelanda'da ise Ticketmaster New Zealand kullanılır. Belirli Avustralya veya Yeni Zelanda tesislerinde düzenlenen maçlar da dâhil olmak üzere, tesise bağlı olarak Ticketek de satış ortağı olarak kullanılır.
Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.
Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence sağlar.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 19 AUD'den başlıyor. Ancak fiyatlar maça, tesise ve koltuk kategorisine göre değişiyor.
Maç türü
Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)
Aile bileti (2+2 veya 1+3)
Grup aşaması ve yarı finaller
19 AUD'den başlayan fiyatlarla
49 AUD'den başlayan fiyatlarla
Final (Suncorp Stadium)
39 AUD'den başlayan fiyatlarla
109 AUD'den başlayan fiyatlarla
Kategori bazındaki oturma planları Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 stadyumun yerleşimine göre büyük ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç sınıfa ayrılıyor:
- Kategori 1 / Premium: Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alır; sahanın merkezini en iyi gören koltukları sunar.
- Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alır.
- Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle sayı direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır; en uygun fiyatlı bilet seçeneklerini sunar.
Turnuva yaklaştığında ek bilgiler için millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç takvimi nasıl?
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Stadyum (şehir)
Biletler
15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT)
A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda
Allianz Stadium (Sidney)
16 Ekim Cuma (17.45 AEDT)
B/C Grubu: Samoa - Fransa
CommBank Stadium (Sidney)
17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)
B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Daha sonra açıklanacak
17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST)
B/C Grubu: İngiltere - Tonga
HBF Park (Perth)
18 Ekim Pazar (16.05 AEDT)
A Grubu: Fiji - Cook Adaları
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
23 Ekim Cuma (20.05 AEDT)
B/C Grubu: Tonga - Lübnan
CommBank Stadium (Sidney)
24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)
B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Daha sonra açıklanacak
24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST)
B/C Grubu: İngiltere - Fransa
HBF Park (Perth)
25 Ekim Pazar (18.05 NZDT)
A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları
One NZ Stadium (Christchurch)
25 Ekim Pazar (19.05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)
B/C Grubu: İngiltere - PNG
WIN Stadium (Wollongong)
31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)
A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Cook Adaları
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)
B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa
CommBank Stadium (Sidney)
7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)
1. yarı final: Takımlar henüz belli değil
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Daha sonra açıklanacak
8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)
2. yarı final: Takımlar henüz belli değil
Allianz Stadium (Sidney)
Daha sonra açıklanacak
15 Kasım Pazar (18.35 AEST)
Final: Takımlar henüz belli değil
Suncorp Stadium (Brisbane)
Daha sonra açıklanacak
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?
Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:
Ülke
Stadyum (şehir)
Kapasite
Avustralya
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sidney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sidney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Yeni Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Yeni Gine
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?
Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finallerin sonuçları şöyle:
Yıl
Şampiyon
İkinci
Final skoru
Stadyum (şehir)
2021
Avustralya
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Avustralya
İngiltere
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Avustralya
Yeni Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Yeni Zelanda
Avustralya
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Avustralya
Yeni Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Avustralya
İngiltere
16-8
Wembley (Londra)
1992
Avustralya
Büyük Britanya
10-6
Wembley (Londra)
1988
Avustralya
Yeni Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Avustralya
Büyük Britanya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sidney)