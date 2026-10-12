Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçları izledik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'na çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ortak ev sahipliği yapacak.

Güney Yarımküre'de, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek 10 takımın yer aldığı, yoğun ve heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Bugün maç bileti alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.

Avustralya, üst üste dördüncü, 1954'te düzenlenen ilk turnuvadan bu yana ise toplam 13. kez şampiyon olmak için turnuvaya açık ara favori olarak giriyor. Ancak diğer ortak ev sahibi ve bölgesel rakibi Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga da Avustralya'ya zorlu bir mücadele yaşatmaya hazırlanıyor.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında nasıl yer bulabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar günleri arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuvayla eş zamanlı olarak kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakaları da düzenlenecek.

Aşama Tarih(ler) Grup maçları 15 Ekim - 1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyumun yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia'dır; Yeni Zelanda'da ise Ticketmaster New Zealand kullanılır. Belirli Avustralya veya Yeni Zelanda tesislerinde düzenlenen maçlar da dâhil olmak üzere, tesise bağlı olarak Ticketek de satış ortağı olarak kullanılır.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence sağlar.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 19 AUD'den başlıyor. Ancak fiyatlar maça, tesise ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Grup aşaması ve yarı finaller 19 AUD'den başlayan fiyatlarla 49 AUD'den başlayan fiyatlarla Final (Suncorp Stadium) 39 AUD'den başlayan fiyatlarla 109 AUD'den başlayan fiyatlarla





Kategori bazındaki oturma planları Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 stadyumun yerleşimine göre büyük ölçüde değişse de koltuklar genel olarak birkaç sınıfa ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Orta saha çizgisi boyunca ve alt tribünlerin yan bölümlerinde yer alır; sahanın merkezini en iyi gören koltukları sunar.

Kategori 2 : Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alır.

Kategori 3 / Genel giriş : Genellikle sayı direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alır; en uygun fiyatlı bilet seçeneklerini sunar.

Turnuva yaklaştığında ek bilgiler için millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç takvimi nasıl?

Tarih ve saat (yerel) Maç Stadyum (şehir) Biletler 15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT) A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda Allianz Stadium (Sidney) Biletler 16 Ekim Cuma (17.45 AEDT) B/C Grubu: Samoa - Fransa CommBank Stadium (Sidney) Biletler 17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT) B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan Santos National Football Stadium (Port Moresby) Daha sonra açıklanacak 17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST) B/C Grubu: İngiltere - Tonga HBF Park (Perth) Biletler 18 Ekim Pazar (16.05 AEDT) A Grubu: Fiji - Cook Adaları McDonald Jones Stadium (Newcastle) Biletler 23 Ekim Cuma (20.05 AEDT) B/C Grubu: Tonga - Lübnan CommBank Stadium (Sidney) Biletler 24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT) B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Daha sonra açıklanacak 24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST) B/C Grubu: İngiltere - Fransa HBF Park (Perth) Biletler 25 Ekim Pazar (18.05 NZDT) A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları One NZ Stadium (Christchurch) Biletler 25 Ekim Pazar (19.05 AEST) A Grubu: Avustralya - Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Biletler 30 Ekim Cuma (20.05 AEDT) B/C Grubu: İngiltere - PNG WIN Stadium (Wollongong) Biletler 31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST) A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biletler 31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST) A Grubu: Avustralya - Cook Adaları Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biletler 1 Kasım Pazar (17.40 AEDT) B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa CommBank Stadium (Sidney) Biletler 7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT) 1. yarı final: Takımlar henüz belli değil McDonald Jones Stadium (Newcastle) Daha sonra açıklanacak 8 Kasım Pazar (20.05 AEDT) 2. yarı final: Takımlar henüz belli değil Allianz Stadium (Sidney) Daha sonra açıklanacak 15 Kasım Pazar (18.35 AEST) Final: Takımlar henüz belli değil Suncorp Stadium (Brisbane) Daha sonra açıklanacak

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına şu 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke Stadyum (şehir) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sidney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sidney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Ragbi Ligi Dünya Kupası ilk kez 1954'te düzenlendi. Son finallerin sonuçları şöyle:

Yıl Şampiyon İkinci Final skoru Stadyum (şehir) 2021 Avustralya Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Avustralya İngiltere 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Avustralya Yeni Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Yeni Zelanda Avustralya 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Avustralya Yeni Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Avustralya İngiltere 16-8 Wembley (Londra) 1992 Avustralya Büyük Britanya 10-6 Wembley (Londra) 1988 Avustralya Yeni Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Avustralya Büyük Britanya 13-12 Sydney Cricket Ground (Sidney)







