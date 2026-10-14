2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç programı, maçların oynanacağı yerler ve daha fazlası

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçlarına tanıklık ettik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'yla uluslararası arenaya çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ev sahipliği yapacak.
Güney Yarımküre'de 10 takımın dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği, yoğun ve heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Maç biletlerinizi bugün alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.
Avustralya, 1954'teki ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmanın açık ara favorisi olarak başlıyor. Ancak diğer ev sahiplerinden ve bölgedeki rakiplerinden Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga da Avustralya'ya zorlu bir rekabet sunacak.
Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil olmak üzere tribünde yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?
Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.
Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.
Aşama
Tarih(ler)
Grup maçları
15 Ekim - 1 Kasım
Yarı finaller
7/8 Kasım
Final
15 Kasım
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.
Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Belirli Avustralya veya Yeni Zelanda stadyumlarındaki maçlar gibi bazı karşılaşmalarda Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.
Son anda tribünde yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.
Garantili teslimat: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında korunuyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence veriyor.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 19 Avustralya dolarından başlıyor. Ancak fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.
Maç türü
Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)
Aile bileti (2+2 veya 1+3)
Grup aşaması ve yarı finaller
19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Final (Suncorp Stadium)
39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Kategori bazındaki ayrıntılı oturma planları Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun düzenine büyük ölçüde bağlı olsa da koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:
- Kategori 1 / Premium: Sahanın merkezini en iyi açıdan gören, orta saha çizgisi hizasındaki ve alt tribünün yan bölümlerindeki koltuklar.
- Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alan koltuklar.
- Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alan, en uygun fiyatlı seçenekleri sunan koltuklar.
Ek bilgi için turnuva yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç takvimi nasıl?
Tarih ve saat (yerel)
Karşılaşma
Stadyum (şehir)
Biletler
15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT)
A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda
Allianz Stadium (Sidney)
16 Ekim Cuma (17.45 AEDT)
B/C Grubu: Samoa - Fransa
CommBank Stadium (Sidney)
17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)
B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Açıklanacak
17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST)
B/C Grubu: İngiltere - Tonga
HBF Park (Perth)
18 Ekim Pazar (16.05 AEDT)
A Grubu: Fiji - Cook Adaları
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
23 Ekim Cuma (20.05 AEDT)
B/C Grubu: Tonga - Lübnan
CommBank Stadium (Sidney)
24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)
B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Açıklanacak
24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST)
B/C Grubu: İngiltere - Fransa
HBF Park (Perth)
25 Ekim Pazar (18.05 NZDT)
A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları
One NZ Stadium (Christchurch)
25 Ekim Pazar (19.05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)
B/C Grubu: İngiltere - Papua Yeni Gine
WIN Stadium (Wollongong)
31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)
A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Cook Adaları
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)
B/C Grubu: Lübnan - Fransa ve Tonga - Samoa
CommBank Stadium (Sidney)
7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)
1. yarı final: Rakipler henüz belli değil
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Açıklanacak
8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)
2. yarı final: Rakipler henüz belli değil
Allianz Stadium (Sidney)
Açıklanacak
15 Kasım Pazar (18.35 AEST)
Final: Rakipler henüz belli değil
Suncorp Stadium (Brisbane)
Açıklanacak
2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?
Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına aşağıdaki 10 stadyum ev sahipliği yapacak:
Ülke
Stadyum (şehir)
Kapasite
Avustralya
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sidney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sidney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Yeni Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Yeni Gine
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?
İlk Ragbi Ligi Dünya Kupası 1954'te düzenlendi. İşte en son finaller:
Yıl
Şampiyon
Finalist
Final skoru
Stadyum (şehir)
2021
Avustralya
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Avustralya
İngiltere
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Avustralya
Yeni Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Yeni Zelanda
Avustralya
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Avustralya
Yeni Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Avustralya
İngiltere
16-8
Wembley (Londra)
1992
Avustralya
Büyük Britanya
10-6
Wembley (Londra)
1988
Avustralya
Yeni Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Avustralya
Büyük Britanya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sidney)