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2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç programı, maçların oynanacağı yerler ve daha fazlası

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Bu yıl Güney Yarımküre’de düzenlenecek ragbi ligi şöleninde yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçlarına tanıklık ettik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'yla uluslararası arenaya çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Güney Yarımküre'de 10 takımın dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği, yoğun ve heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Maç biletlerinizi bugün alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.

Avustralya, 1954'teki ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmanın açık ara favorisi olarak başlıyor. Ancak diğer ev sahiplerinden ve bölgedeki rakiplerinden Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga da Avustralya'ya zorlu bir rekabet sunacak.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil olmak üzere tribünde yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Aşama

Tarih(ler)

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Belirli Avustralya veya Yeni Zelanda stadyumlarındaki maçlar gibi bazı karşılaşmalarda Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.

Son anda tribünde yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili teslimat: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında korunuyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence veriyor.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 19 Avustralya dolarından başlıyor. Ancak fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü

Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Grup aşaması ve yarı finaller

19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Final (Suncorp Stadium)

39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla


Kategori bazındaki ayrıntılı oturma planları Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun düzenine büyük ölçüde bağlı olsa da koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Sahanın merkezini en iyi açıdan gören, orta saha çizgisi hizasındaki ve alt tribünün yan bölümlerindeki koltuklar.
  • Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alan koltuklar.
  • Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alan, en uygun fiyatlı seçenekleri sunan koltuklar.

Ek bilgi için turnuva yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç takvimi nasıl?

Tarih ve saat (yerel)

Karşılaşma

Stadyum (şehir)

Biletler

15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT)

A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda

Allianz Stadium (Sidney)

Biletler

16 Ekim Cuma (17.45 AEDT)

B/C Grubu: Samoa - Fransa

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)

B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Açıklanacak

17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST)

B/C Grubu: İngiltere - Tonga

HBF Park (Perth)

Biletler

18 Ekim Pazar (16.05 AEDT)

A Grubu: Fiji - Cook Adaları

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Biletler

23 Ekim Cuma (20.05 AEDT)

B/C Grubu: Tonga - Lübnan

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT)

B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Açıklanacak

24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST)

B/C Grubu: İngiltere - Fransa

HBF Park (Perth)

Biletler

25 Ekim Pazar (18.05 NZDT)

A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları

One NZ Stadium (Christchurch)

Biletler

25 Ekim Pazar (19.05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Biletler

30 Ekim Cuma (20.05 AEDT)

B/C Grubu: İngiltere - Papua Yeni Gine

WIN Stadium (Wollongong)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST)

A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biletler

31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Cook Adaları

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biletler

1 Kasım Pazar (17.40 AEDT)

B/C Grubu: Lübnan - Fransa ve Tonga - Samoa

CommBank Stadium (Sidney)

Biletler

7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT)

1. yarı final: Rakipler henüz belli değil

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Açıklanacak

8 Kasım Pazar (20.05 AEDT)

2. yarı final: Rakipler henüz belli değil

Allianz Stadium (Sidney)

Açıklanacak

15 Kasım Pazar (18.35 AEST)

Final: Rakipler henüz belli değil

Suncorp Stadium (Brisbane)

Açıklanacak

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına aşağıdaki 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke

Stadyum (şehir)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sidney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sidney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

İlk Ragbi Ligi Dünya Kupası 1954'te düzenlendi. İşte en son finaller:

Yıl

Şampiyon

Finalist

Final skoru

Stadyum (şehir)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (Londra)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (Londra)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sidney)



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