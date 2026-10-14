2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Bilet fiyatları, tarihler, maç programı, maçların oynanacağı yerler ve daha fazlası

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici ragbi ligi maçlarına tanıklık ettik. Şimdi ise gözler, 15 Ekim'de Avustralya'da başlayacak Ragbi Ligi Dünya Kupası'yla uluslararası arenaya çevriliyor. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Güney Yarımküre'de 10 takımın dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği, yoğun ve heyecan dolu bir ay bizi bekliyor. Maç biletlerinizi bugün alarak turnuvanın sunduğu her şeyin tadını çıkarabilirsiniz.

Avustralya, 1954'teki ilk turnuvadan bu yana toplamda 13. kez ve üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşmanın açık ara favorisi olarak başlıyor. Ancak diğer ev sahiplerinden ve bölgedeki rakiplerinden Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga da Avustralya'ya zorlu bir rekabet sunacak.

Yaklaşan Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarında biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil olmak üzere tribünde yerinizi nasıl ayırtabileceğinize ilişkin en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ev sahipliği yapacağı 2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar arasında düzenlenecek. Bir ay sürecek turnuvada toplam 18 maç oynanacak: 15 grup maçı, yarı finaller ve final.

Turnuva, kadınlar ve tekerlekli sandalye müsabakalarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Aşama Tarih(ler) Grup maçları 15 Ekim - 1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler, her ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış platformlarına doğrudan bağlantı veren Ragbi Ligi Dünya Kupası sitesinden satın alınabilir.

Başlıca yetkili satış platformu Ticketmaster Australia ve Ticketmaster New Zealand'dır. Belirli Avustralya veya Yeni Zelanda stadyumlarındaki maçlar gibi bazı karşılaşmalarda Ticketek de satış ortağı olarak kullanılıyor.

Son anda tribünde yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili teslimat: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında korunuyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence veriyor.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası (RLWC2026) için resmî genel giriş biletleri yetişkinlerde 19 Avustralya dolarından başlıyor. Ancak fiyatlar maça, stadyuma ve koltuk kategorisine göre değişiyor.

Maç türü Yetişkin bileti (16 yaş ve üzeri) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Grup aşaması ve yarı finaller 19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla Final (Suncorp Stadium) 39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla





Kategori bazındaki ayrıntılı oturma planları Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun düzenine büyük ölçüde bağlı olsa da koltuklar genel olarak birkaç kategoriye ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Sahanın merkezini en iyi açıdan gören, orta saha çizgisi hizasındaki ve alt tribünün yan bölümlerindeki koltuklar.

Kategori 2 : Genellikle stadyumların üst yan tribünlerinde veya köşelerinde yer alan koltuklar.

Kategori 3 / Genel giriş : Genellikle kale direklerinin arkasında veya üst tribünlerin daha yüksek bölümlerinde yer alan, en uygun fiyatlı seçenekleri sunan koltuklar.

Ek bilgi için turnuva yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası maç takvimi nasıl?

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Stadyum (şehir) Biletler 15 Ekim Perşembe (20.05 AEDT) A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda Allianz Stadium (Sidney) Biletler 16 Ekim Cuma (17.45 AEDT) B/C Grubu: Samoa - Fransa CommBank Stadium (Sidney) Biletler 17 Ekim Cumartesi (14.25 PGT) B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan Santos National Football Stadium (Port Moresby) Açıklanacak 17 Ekim Cumartesi (17.05 AWST) B/C Grubu: İngiltere - Tonga HBF Park (Perth) Biletler 18 Ekim Pazar (16.05 AEDT) A Grubu: Fiji - Cook Adaları McDonald Jones Stadium (Newcastle) Biletler 23 Ekim Cuma (20.05 AEDT) B/C Grubu: Tonga - Lübnan CommBank Stadium (Sidney) Biletler 24 Ekim Cumartesi (14.25 PGT) B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Açıklanacak 24 Ekim Cumartesi (14.35 AWST) B/C Grubu: İngiltere - Fransa HBF Park (Perth) Biletler 25 Ekim Pazar (18.05 NZDT) A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Adaları One NZ Stadium (Christchurch) Biletler 25 Ekim Pazar (19.05 AEST) A Grubu: Avustralya - Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Biletler 30 Ekim Cuma (20.05 AEDT) B/C Grubu: İngiltere - Papua Yeni Gine WIN Stadium (Wollongong) Biletler 31 Ekim Cumartesi (14.30 AEST) A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biletler 31 Ekim Cumartesi (19.05 AEST) A Grubu: Avustralya - Cook Adaları Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biletler 1 Kasım Pazar (17.40 AEDT) B/C Grubu: Lübnan - Fransa ve Tonga - Samoa CommBank Stadium (Sidney) Biletler 7 Kasım Cumartesi (20.05 AEDT) 1. yarı final: Rakipler henüz belli değil McDonald Jones Stadium (Newcastle) Açıklanacak 8 Kasım Pazar (20.05 AEDT) 2. yarı final: Rakipler henüz belli değil Allianz Stadium (Sidney) Açıklanacak 15 Kasım Pazar (18.35 AEST) Final: Rakipler henüz belli değil Suncorp Stadium (Brisbane) Açıklanacak

2026 Ragbi Ligi Dünya Kupası hangi stadyumlarda oynanacak?

Bu yılki Ragbi Ligi Dünya Kupası maçlarına aşağıdaki 10 stadyum ev sahipliği yapacak:

Ülke Stadyum (şehir) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sidney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sidney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Ragbi Ligi Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

İlk Ragbi Ligi Dünya Kupası 1954'te düzenlendi. İşte en son finaller:

Yıl Şampiyon Finalist Final skoru Stadyum (şehir) 2021 Avustralya Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Avustralya İngiltere 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Avustralya Yeni Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Yeni Zelanda Avustralya 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Avustralya Yeni Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Avustralya İngiltere 16-8 Wembley (Londra) 1992 Avustralya Büyük Britanya 10-6 Wembley (Londra) 1988 Avustralya Yeni Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Avustralya Büyük Britanya 13-12 Sydney Cricket Ground (Sidney)







