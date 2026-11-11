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2026 Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl alınır? Torino maç programı, bilet fiyatları, turnuvanın düzenleneceği yer hakkında bilgiler ve daha fazlası

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Bu kasım Torino'da düzenlenecek Nitto ATP Finals 2026'ya bilet almak için bilmeniz gereken her şey

Nitto ATP Finalleri, erkekler profesyonel tenis sezonunun yüksek tempolu zirvesi. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonlukları için karşı karşıya geliyor. Kaçırılmaması gereken bu turnuvanın biletlerini bugün satın alabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına görkemli bir sahne sunan arena, bu yıl da 15-22 Kasım tarihlerinde turnuvaya ev sahipliği yapacak.

2025'te ev sahibi ülkenin yıldızı Jannik Sinner, şampiyonluğunu koruyarak turnuvanın köklü geçmişine heyecan verici bir sayfa daha ekledi. İtalyan tenisçi, sakatlığı nedeniyle ne yazık ki bu yılki turnuvada yer almayacak. Ancak Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ve Ben Shelton'ın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu katılımcı listesi, coşkulu taraftarlara heyecan yaşatmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finalleri'nde yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Nitto ATP Finalleri ne zaman?

2026 Nitto ATP Finalleri, 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarından oluşan 15 ayrı seans bulunuyor. Organizasyon, ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih

Aşama (Saat - Orta Avrupa saati)

Biletler

15 Kasım Pazar

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

16 Kasım Pazartesi

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

17 Kasım Salı

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

18 Kasım Çarşamba

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

19 Kasım Perşembe

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

20 Kasım Cuma

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

21 Kasım Cumartesi

Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Yarı finaller: Akşam seansı (18.00)

Biletler

22 Kasım Pazar

Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00)

Biletler

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl satın alınır?

2026 Nitto ATP Finalleri için resmî tek seanslık ve çok günlük biletler, geçen kasımda (2025) genel satışa çıktı. Bundan önce İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyeleri, bir hafta önce başlayan özel öncelikli satış döneminden yararlanabildi.

Yetkili resmî satış kanalları, Nitto ATP Finalleri bilet satış sitesi ve premium paketler için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, biletlerin geçerli olacağı ve etkinliğe zamanında ulaşacağı konusunda alıcılara güvence veriyor.

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri ne kadar?

2026 Nitto ATP Finalleri'nin resmî bilet fiyatları, seansa (ilk grup maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre önemli ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız ilk grup maçlarının seansları, özellikle de hafta içindekiler, genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, ayrı ayrı gündüz veya akşam seansları için ya da birkaç günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

Grup aşaması seansları: Gündüz maçlarının bilet fiyatları yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa göre 254 € / 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; kort seviyesindeki premium koltukların (parter) fiyatı ise 2.172 €'ya kadar çıkıyor.

Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı biletleri (15 €–45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş bileti (15 €–30 €) satın alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Nitto ATP Finalleri nerede düzenlenecek?

2026 Nitto ATP Finalleri, bir kez daha İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvasına etkileyici bir ortam sunuyor. 

İtalya'nın en büyük kapalı spor arenası olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Torino, 2021'den bu yana turnuvaya ev sahipliği yapıyor ve 2027'ye kadar yapmayı sürdürecek.

Nitto ATP Finalleri'nin son şampiyonları kimler?

Yıl

Tekler şampiyonu

Çiftler şampiyonları

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers

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