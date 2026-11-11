Nitto ATP Finalleri, erkekler profesyonel tenis sezonunun yüksek tempolu zirvesi. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonlukları için karşı karşıya geliyor. Kaçırılmaması gereken bu turnuvanın biletlerini bugün satın alabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına görkemli bir sahne sunan arena, bu yıl da 15-22 Kasım tarihlerinde turnuvaya ev sahipliği yapacak.

2025'te ev sahibi ülkenin yıldızı Jannik Sinner, şampiyonluğunu koruyarak turnuvanın köklü geçmişine heyecan verici bir sayfa daha ekledi. İtalyan tenisçi, sakatlığı nedeniyle ne yazık ki bu yılki turnuvada yer almayacak. Ancak Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ve Ben Shelton'ın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu katılımcı listesi, coşkulu taraftarlara heyecan yaşatmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finalleri'nde yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Nitto ATP Finalleri ne zaman?

2026 Nitto ATP Finalleri, 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarından oluşan 15 ayrı seans bulunuyor. Organizasyon, ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih Aşama (Saat - Orta Avrupa saati) Biletler 15 Kasım Pazar Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 16 Kasım Pazartesi Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 17 Kasım Salı Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 18 Kasım Çarşamba Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 19 Kasım Perşembe Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 20 Kasım Cuma Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 21 Kasım Cumartesi Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30) Biletler Yarı finaller: Akşam seansı (18.00) Biletler 22 Kasım Pazar Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00) Biletler

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl satın alınır?

2026 Nitto ATP Finalleri için resmî tek seanslık ve çok günlük biletler, geçen kasımda (2025) genel satışa çıktı. Bundan önce İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyeleri, bir hafta önce başlayan özel öncelikli satış döneminden yararlanabildi.

Yetkili resmî satış kanalları, Nitto ATP Finalleri bilet satış sitesi ve premium paketler için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, biletlerin geçerli olacağı ve etkinliğe zamanında ulaşacağı konusunda alıcılara güvence veriyor.

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri ne kadar?

2026 Nitto ATP Finalleri'nin resmî bilet fiyatları, seansa (ilk grup maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre önemli ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız ilk grup maçlarının seansları, özellikle de hafta içindekiler, genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, ayrı ayrı gündüz veya akşam seansları için ya da birkaç günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

• Grup aşaması seansları: Gündüz maçlarının bilet fiyatları yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa göre 254 € / 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; kort seviyesindeki premium koltukların (parter) fiyatı ise 2.172 €'ya kadar çıkıyor.

• Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı biletleri (15 €–45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş bileti (15 €–30 €) satın alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Nitto ATP Finalleri nerede düzenlenecek?

2026 Nitto ATP Finalleri, bir kez daha İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvasına etkileyici bir ortam sunuyor.

İtalya'nın en büyük kapalı spor arenası olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Torino, 2021'den bu yana turnuvaya ev sahipliği yapıyor ve 2027'ye kadar yapmayı sürdürecek.

Nitto ATP Finalleri'nin son şampiyonları kimler?