Nitto ATP Finals, erkekler profesyonel tenis sezonunun temposu yüksek finali. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonluğu için karşı karşıya geliyor. Kaçırılmaması gereken bu turnuva için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.
Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına sahne olan organizasyon, bu kasım ayında (15-22 Kasım) bir kez daha aynı yere dönecek.
2025'te ev sahibi ülkenin yıldızı Jannik Sinner unvanını koruyarak turnuvanın köklü tarihine bir bölüm daha ekledi. İtalyan oyuncu ne yazık ki sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvada yer alamayacak. Ancak Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev'in de aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu kadro, coşkulu taraftarlara yine heyecan yaşatmaya hazırlanıyor.
Nitto ATP Finals biletlerini nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.
Nitto ATP Finals 2026 ne zaman?
Nitto ATP Finals 2026, İtalya'nın Torino kentinde 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar arasında düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 ayrı seans bulunuyor. Heyecan, ikinci pazar günü oynanacak merakla beklenen finalle sona erecek.
Tarih
Aşama (saat: CET)
Biletler
15 Kasım Pazar
Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)
Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)
16 Kasım Pazartesi
Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)
Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)
17 Kasım Salı
Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)
Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)
18 Kasım Çarşamba
Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)
Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)
19 Kasım Perşembe
Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)
Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)
20 Kasım Cuma
Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)
Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)
21 Kasım Cumartesi
Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30)
Yarı finaller: Akşam seansı (18.00)
22 Kasım Pazar
Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00)
Nitto ATP Finals 2026 biletleri nasıl alınır?
Nitto ATP Finals 2026'nın resmi tek günlük ve çok günlük biletleri, geçtiğimiz kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan bir hafta önce ise İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyelerine özel bir öncelikli satış dönemi başlamıştı.
Resmi yetkili satış kanalları, Nitto ATP Finals bilet sitesi ve premium paket arayanlar için ATP Tour Experiences.
Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.
Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamında korunur. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve etkinliğe zamanında ulaşacağı konusunda güvence sağlar.
Nitto ATP Finals 2026 biletleri ne kadar?
Nitto ATP Finals 2026'nın resmi bilet fiyatları, seansa (grup aşamasının ilk maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre önemli ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız grup aşamasının ilk seansları, özellikle de hafta içi oynananlar, genellikle en ucuz seçenekler.
Biletler ayrı gündüz ve akşam seansları için veya birden fazla günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.
• Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.
• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 € veya 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.
• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; kort seviyesindeki premium (parter) koltukların fiyatı 2.172 €'ya kadar çıkıyor.
• Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı biletleri (15–45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş bileti (15–30 €) satın alabilirsiniz.
Ek bilgiler için turnuvanın resmi sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
Nitto ATP Finals 2026 nerede düzenlenecek?
Nitto ATP Finals 2026, bir kez daha İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.
Zengin tarihi, zarif mimarisi ve lezzetleriyle tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvası için etkileyici bir ortam sunuyor.
İtalya'nın en büyük kapalı spor arenası olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Turnuvaya 2021'den bu yana ev sahipliği yapan kent, organizasyonu 2027'ye kadar ağırlamaya devam edecek.
Nitto ATP Finals'ın son şampiyonları kimler?
Yıl
Tekler şampiyonu
Çiftler şampiyonları
2025
Jannik Sinner
Harri Heliövaara & Henry Patten
2024
Jannik Sinner
Kevin Krawietz & Tim Pütz
2023
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2022
Novak Djokovic
Rajeev Ram & Joe Salisbury
2021
Alexander Zverev
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2020
Daniil Medvedev
Wesley Koolhof & Nikola Mektić
2019
Stefanos Tsitsipas
Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut
2018
Alexander Zverev
Jack Sock & Mike Bryan
2017
Grigor Dimitrov
Henri Kontinen & John Peers
2016
Andy Murray
Henri Kontinen & John Peers