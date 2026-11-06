Nitto ATP Finals, erkekler profesyonel tenis sezonunun temposu yüksek finali. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonluğu için karşı karşıya geliyor. Kaçırılmaması gereken bu turnuva için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına sahne olan organizasyon, bu kasım ayında (15-22 Kasım) bir kez daha aynı yere dönecek.

2025'te ev sahibi ülkenin yıldızı Jannik Sinner unvanını koruyarak turnuvanın köklü tarihine bir bölüm daha ekledi. İtalyan oyuncu ne yazık ki sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvada yer alamayacak. Ancak Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev'in de aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu kadro, coşkulu taraftarlara yine heyecan yaşatmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finals biletlerini nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Nitto ATP Finals 2026 ne zaman?

Nitto ATP Finals 2026, İtalya'nın Torino kentinde 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar arasında düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 ayrı seans bulunuyor. Heyecan, ikinci pazar günü oynanacak merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih Aşama (saat: CET) Biletler 15 Kasım Pazar Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 16 Kasım Pazartesi Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 17 Kasım Salı Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 18 Kasım Çarşamba Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 19 Kasım Perşembe Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 20 Kasım Cuma Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 21 Kasım Cumartesi Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30) Biletler Yarı finaller: Akşam seansı (18.00) Biletler 22 Kasım Pazar Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00) Biletler

Nitto ATP Finals 2026 biletleri nasıl alınır?

Nitto ATP Finals 2026'nın resmi tek günlük ve çok günlük biletleri, geçtiğimiz kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan bir hafta önce ise İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyelerine özel bir öncelikli satış dönemi başlamıştı.

Resmi yetkili satış kanalları, Nitto ATP Finals bilet sitesi ve premium paket arayanlar için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamında korunur. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve etkinliğe zamanında ulaşacağı konusunda güvence sağlar.

Nitto ATP Finals 2026 biletleri ne kadar?

Nitto ATP Finals 2026'nın resmi bilet fiyatları, seansa (grup aşamasının ilk maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre önemli ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız grup aşamasının ilk seansları, özellikle de hafta içi oynananlar, genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler ayrı gündüz ve akşam seansları için veya birden fazla günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

• Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 € veya 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; kort seviyesindeki premium (parter) koltukların fiyatı 2.172 €'ya kadar çıkıyor.

• Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı biletleri (15–45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş bileti (15–30 €) satın alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmi sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Nitto ATP Finals 2026 nerede düzenlenecek?

Nitto ATP Finals 2026, bir kez daha İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve lezzetleriyle tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvası için etkileyici bir ortam sunuyor.

İtalya'nın en büyük kapalı spor arenası olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Turnuvaya 2021'den bu yana ev sahipliği yapan kent, organizasyonu 2027'ye kadar ağırlamaya devam edecek.

Nitto ATP Finals'ın son şampiyonları kimler?