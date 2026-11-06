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2026 Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl alınır? Torino maç programı, bilet fiyatları, müsabaka yeri bilgileri ve daha fazlası

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Bu kasım Torino’da düzenlenecek 2026 Nitto ATP Finalleri’ne bilet almak için bilmeniz gereken her şey

Nitto ATP Finals, erkekler profesyonel tenis sezonunun temposu yüksek finali. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonluğu için karşı karşıya geliyor. Kaçırılmaması gereken bu turnuva için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına sahne olan organizasyon, bu kasım ayında (15-22 Kasım) bir kez daha aynı yere dönecek.

2025'te ev sahibi ülkenin yıldızı Jannik Sinner unvanını koruyarak turnuvanın köklü tarihine bir bölüm daha ekledi. İtalyan oyuncu ne yazık ki sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvada yer alamayacak. Ancak Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev'in de aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu kadro, coşkulu taraftarlara yine heyecan yaşatmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finals biletlerini nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Nitto ATP Finals 2026 ne zaman?

Nitto ATP Finals 2026, İtalya'nın Torino kentinde 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar arasında düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 ayrı seans bulunuyor. Heyecan, ikinci pazar günü oynanacak merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih

Aşama (saat: CET)

Biletler

15 Kasım Pazar

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

16 Kasım Pazartesi

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

17 Kasım Salı

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

18 Kasım Çarşamba

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

19 Kasım Perşembe

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

20 Kasım Cuma

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

21 Kasım Cumartesi

Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Yarı finaller: Akşam seansı (18.00)

Biletler

22 Kasım Pazar

Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00)

Biletler

Nitto ATP Finals 2026 biletleri nasıl alınır?

Nitto ATP Finals 2026'nın resmi tek günlük ve çok günlük biletleri, geçtiğimiz kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan bir hafta önce ise İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyelerine özel bir öncelikli satış dönemi başlamıştı.

Resmi yetkili satış kanalları, Nitto ATP Finals bilet sitesi ve premium paket arayanlar için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamında korunur. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve etkinliğe zamanında ulaşacağı konusunda güvence sağlar.

Nitto ATP Finals 2026 biletleri ne kadar?

Nitto ATP Finals 2026'nın resmi bilet fiyatları, seansa (grup aşamasının ilk maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre önemli ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız grup aşamasının ilk seansları, özellikle de hafta içi oynananlar, genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler ayrı gündüz ve akşam seansları için veya birden fazla günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 € veya 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; kort seviyesindeki premium (parter) koltukların fiyatı 2.172 €'ya kadar çıkıyor.

Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı biletleri (15–45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş bileti (15–30 €) satın alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmi sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Nitto ATP Finals 2026 nerede düzenlenecek?

Nitto ATP Finals 2026, bir kez daha İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve lezzetleriyle tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvası için etkileyici bir ortam sunuyor. 

İtalya'nın en büyük kapalı spor arenası olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Turnuvaya 2021'den bu yana ev sahipliği yapan kent, organizasyonu 2027'ye kadar ağırlamaya devam edecek.

Nitto ATP Finals'ın son şampiyonları kimler?

Yıl

Tekler şampiyonu

Çiftler şampiyonları

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers

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