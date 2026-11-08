Nitto ATP Finalleri, erkekler profesyonel tenis sezonunun temposu yüksek zirvesi. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonlukları için karşı karşıya geliyor. Kaçırılmaması gereken bu turnuvanın biletlerini bugün satın alabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına görkemli bir sahne sunan organizasyon, bu yıl 15-22 Kasım tarihlerinde bir kez daha aynı yere dönecek.

2025'te ev sahibi seyircinin favorisi Jannik Sinner unvanını koruyarak turnuvanın köklü tarihine heyecan verici bir sayfa daha ekledi. İtalyan yıldız, sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvada ne yazık ki yer almayacak. Ancak Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ve Ben Shelton'ın da bulunduğu yıldızlarla dolu bir kadro, coşkulu taraftarlara heyecan dolu maçlar izletmeye hazırlanıyor.

Nitto ATP Finalleri'nde yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair biletlerin nereden alınacağı, fiyatları ve daha fazlasını kapsayan en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Nitto ATP Finalleri ne zaman?

2026 Nitto ATP Finalleri, 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek. Gündüz ve akşam maçlarının yer aldığı turnuva, ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek toplam 15 seanstan oluşuyor.

Tarih Aşama (Saat: Orta Avrupa Saati) Biletler 15 Kasım Pazar Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 16 Kasım Pazartesi Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 17 Kasım Salı Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 18 Kasım Çarşamba Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 19 Kasım Perşembe Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 20 Kasım Cuma Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 21 Kasım Cumartesi Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30) Biletler Yarı finaller: Akşam seansı (18.00) Biletler 22 Kasım Pazar Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00) Biletler

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl alınır?

2026 Nitto ATP Finalleri'nin resmî tek seanslık ve çok günlük biletleri, geçtiğimiz kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan bir hafta önce ise İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyeleri için özel bir öncelikli satın alma dönemi başlamıştı.

Resmî yetkili satış kanalları, Nitto ATP Finalleri bilet satış sitesi ve premium paketler için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve etkinliğe zamanında ulaşacağı konusunda güvence sağlar.

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri ne kadar?

2026 Nitto ATP Finalleri'nin resmî bilet fiyatları, seansa (ilk grup maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre önemli ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız özellikle hafta içindeki ilk grup aşaması seansları genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, tek bir gündüz veya akşam seansı için ya da birden fazla günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

• Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 € / 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; kort seviyesindeki premium (parter) koltukların fiyatı ise 2.172 €'ya kadar çıkıyor.

• Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı biletleri (15 € ile 45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş biletleri (15 €-30 €) satın alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Nitto ATP Finalleri nerede düzenlenecek?

2026 Nitto ATP Finalleri, bir kez daha İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, bu dünya çapındaki tenis turnuvası için harika bir ortam sunuyor.

İtalya'nın en büyük kapalı spor salonu olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir tesis deneyimi sunuyor. Torino, 2021'den beri turnuvaya ev sahipliği yapıyor ve 2027'ye kadar ev sahipliğini sürdürecek.

Nitto ATP Finalleri'nin son şampiyonları kimler?