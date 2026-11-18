Kuzey Amerika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca muhteşem bir futbol yazı yaşadık. Şimdi ise Orta Doğu'da futbolun gelecekteki efsanelerinin sahne alma zamanı.

FIFA U17 Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihlerinde Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana küresel gençlik turnuvasının önemi arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları daha önce U17 sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.

2026 FIFA U17 Dünya Kupası biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz de dahil olmak üzere en güncel bilet bilgilerini GOAL sizler için derledi.

2026 FIFA U17 Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA U17 Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek ve toplam 104 maç oynanacak.

48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grubun ilk iki sırasındaki takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, eleme aşamasına (son 32 turu) yükselecek.

Maçlar büyük ölçüde Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. 13 Aralık Pazar günü yapılacak final ise etkileyici Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda düzenlenecek.

Turnuva aşaması Tarih(ler) Biletler Yer(ler) Grup aşaması 19-27 Kasım Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 32 turu 30 Kasım-1 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 16 turu 3-4 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Çeyrek finaller 7 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Yarı finaller 10 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar) Üçüncülük maçı 13 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha) Final (ve üçüncülük maçı) 13 Aralık Biletler Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)

2026 FIFA U17 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

2026 FIFA U17 Dünya Kupası Katar'ın resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:

Ana platform : FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA U17 Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.

: FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA U17 Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası. Yerel turnuva platformu: Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.

Önemli tarihler ve satış aşamaları

Satış aşaması Başlangıç tarihi Kimler için? Visa ön satışı 19 Ekim 2026 Yalnızca Visa kart sahiplerine özel dönem Genel satış 26 Ekim 2026 Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık

Son dakikada yer ayırtmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alımlarını TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve biletlerin etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor; aksi hâlde ücretinizin %100'ü iade ediliyor.

2026 FIFA U17 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA U17 Dünya Kupası Katar'ın resmî biletlerinde genel günlük giriş kartları 20 Katar riyalinden (yaklaşık 4,20 sterlin / 5,50 ABD doları), final biletleri ise 15-35 Katar riyalinden (yaklaşık 3,20-7,20 sterlin / 4,10-9,60 ABD doları) başlıyor.

Bilet kategorileri ve fiyatları

Günlük giriş kartı:

20 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) tek gün için genel giriş, ilk gelenin yer seçtiği oturma düzeni ve Taraftar Festivali'ne giriş.

Öne çıkan maç kartı:

35 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: Günlük giriş kartının tüm özelliklerine ek olarak, seçtiğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 ya da 7 numaralı saha) ayrılmış koltuk içerir (saha kapasitesine bağlı olarak).

Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):

Kategori 1: 30-35 Katar riyali

Kategori 2: 15 Katar riyali

Ek bilgiler için FIFA'nın sitesini ve turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA U17 Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

2026 FIFA U17 Dünya Kupası, 48 takıma genişletilen formatın tarihî başlangıcına sahne olacak. Şu yedi ülke turnuvaya ilk kez katılacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.

Şaşırtıcı biçimde, son beş U17 Dünya Kupası'nın şampiyonlarından dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluk yaşamış ekip olacak.

Grup Katılma hakkı kazanan takımlar A Grubu Katar, Panama, Yunanistan, Mısır B Grubu Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda C Grubu Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik D Grubu Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay E Grubu İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika F Grubu Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal G Grubu Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam H Grubu İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji I Grubu Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya J Grubu ABD, Cezayir, Şili, Karadağ K Grubu Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela L Grubu Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan

FIFA U17 Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA U17 Dünya Kupası'nın tüm zamanlar şampiyonluk listesinde ilk sırada yer alıyor.