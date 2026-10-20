Kuzey Amerika'daki FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca heyecan verici bir futbol yazı geçirdik. Şimdi ise futbolun gelecekteki efsanelerinin Orta Doğu'da parlamasını izleme zamanı.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden satın alabilirsiniz.

FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana bu küresel gençlik turnuvasının önemi arttı. Katar, turnuvaya ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları geçmişte 17 yaş altı düzeyinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu bizzat öğrenmek için Katar'da olabilirsiniz.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026 biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilet satın almaya ilişkin en güncel bilgileri GOAL size aktarsın.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026 ne zaman?

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek ve toplam 104 maç oynanacak.

48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her gruptaki ilk iki takım ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, eleme aşamasına (son 32 turu) yükselecek.

Maçlar büyük ölçüde Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. 13 Aralık Pazar günü yapılacak final ise etkileyici Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda düzenlenecek.

Turnuva aşaması Tarih(ler) Biletler Yer(ler) Grup aşaması 19-27 Kasım Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 32 turu 30 Kasım-1 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 16 turu 3-4 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Çeyrek finaller 7 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Yarı finaller 10 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar) Üçüncülük maçı 13 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha) Final (ve üçüncülük maçı) 13 Aralık Biletler Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl alınır?

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar 2026'nın resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:

Ana platform : FIFA'nın Resmî Bilet Portalı veya FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar 2026'ya özel bilet sayfası.

Yerel turnuva platformu : Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.

Önemli tarihler ve satış aşamaları

Satış aşaması Başlangıç tarihi Kimler satın alabilir? Visa ön satışı 19 Ekim 2026 Yalnızca Visa kart sahiplerine özel dönem Genel satış 26 Ekim 2026 Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı kendi güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin size zamanında ulaşacağını ve etkinliğinizde geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ödediğiniz tutarın %100'ü iade ediliyor.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026 biletleri ne kadar?

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar 2026'nın resmî biletlerinde genel Günlük Bilet fiyatları 20 QAR'dan (yaklaşık 4,20 £ / 5,50 ABD doları), final bileti fiyatları ise 15-35 QAR'dan (yaklaşık 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 ABD doları) başlıyor.

Bilet kategorileri ve fiyatları

Günlük Bilet:

20 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) bir gün boyunca genel giriş, ilk gelenin yer bulduğu oturma düzeni ve Taraftar Festivali'ne giriş dâhil.

Önemli Maç Bileti:

35 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. 'Günlük Bilet'in tüm özelliklerine ek olarak, seçtiğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 veya 7 numaralı saha) ayrılmış bir koltuk içeriyor. Koltuklar saha kapasitesiyle sınırlı.

Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):

Kategori 1: 30-35 QAR

Kategori 2: 15 QAR

Ek bilgiler için FIFA'nın sitesini ve turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026'da hangi takımlar oynayacak?

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026, 48 takımlı genişletilmiş formatın tarihî başlangıcına sahne olacak. Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam olmak üzere yedi ülke turnuvaya ilk kez katılacak.

Şaşırtıcı biçimde, son beş 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluğu bulunan takım olacak.

Grup Katılma hakkı kazanan takımlar A Grubu Katar, Panama, Yunanistan, Mısır B Grubu Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda C Grubu Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik D Grubu Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay E Grubu İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika F Grubu Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal G Grubu Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam H Grubu İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji I Grubu Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya J Grubu ABD, Cezayir, Şili, Karadağ K Grubu Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela L Grubu Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında zirvede yer alıyor.

Yıl Şampiyon Finalist 2025 Portekiz Avusturya 2023 Almanya Fransa 2019 Brezilya Meksika 2017 İngiltere İspanya 2015 Nijerya Mali 2013 Nijerya Meksika 2011 Meksika Uruguay 2009 İsviçre Nijerya 2007 Nijerya İspanya 2005 Meksika Brezilya







