24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-U17-WC-2025-POR-AUT-PODIUMAFP
Book FIFA Under-17 World Cup 2026 tickets
Çeviri:

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Tarihler, maç takvimi, bilet fiyatları, Katar'daki maç yerlerine ilişkin bilgiler ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
World Cup U17

Katar'da düzenlenen dev yıllık futbol turnuvasında yerinizi garantilemek için bilmeniz gereken her şey

Kuzey Amerika'daki FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca heyecan verici bir futbol yazı geçirdik. Şimdi ise futbolun gelecekteki efsanelerinin Orta Doğu'da parlamasını izleme zamanı.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden satın alabilirsiniz.

FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana bu küresel gençlik turnuvasının önemi arttı. Katar, turnuvaya ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları geçmişte 17 yaş altı düzeyinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu bizzat öğrenmek için Katar'da olabilirsiniz.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026 biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilet satın almaya ilişkin en güncel bilgileri GOAL size aktarsın.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026 ne zaman?

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek ve toplam 104 maç oynanacak.

48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her gruptaki ilk iki takım ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, eleme aşamasına (son 32 turu) yükselecek.

Maçlar büyük ölçüde Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. 13 Aralık Pazar günü yapılacak final ise etkileyici Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda düzenlenecek.

Turnuva aşaması

Tarih(ler)

Biletler

Yer(ler)

Grup aşaması

19-27 Kasım

Biletler

Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)

Son 32 turu

30 Kasım-1 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)

Son 16 turu

3-4 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)

Çeyrek finaller

7 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)

Yarı finaller

10 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar)

Üçüncülük maçı

13 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha)

Final (ve üçüncülük maçı)

13 Aralık

Biletler

Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl alınır?

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar 2026'nın resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:

  • Ana platform: FIFA'nın Resmî Bilet Portalı veya FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar 2026'ya özel bilet sayfası.
  • Yerel turnuva platformu: Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.

Önemli tarihler ve satış aşamaları

Satış aşaması

Başlangıç tarihi

Kimler satın alabilir?

Visa ön satışı

19 Ekim 2026

Yalnızca Visa kart sahiplerine özel dönem

Genel satış

26 Ekim 2026

Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı kendi güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin size zamanında ulaşacağını ve etkinliğinizde geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ödediğiniz tutarın %100'ü iade ediliyor.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026 biletleri ne kadar?

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar 2026'nın resmî biletlerinde genel Günlük Bilet fiyatları 20 QAR'dan (yaklaşık 4,20 £ / 5,50 ABD doları), final bileti fiyatları ise 15-35 QAR'dan (yaklaşık 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 ABD doları) başlıyor.

Bilet kategorileri ve fiyatları

Günlük Bilet:

  • 20 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) bir gün boyunca genel giriş, ilk gelenin yer bulduğu oturma düzeni ve Taraftar Festivali'ne giriş dâhil.

Önemli Maç Bileti:

  • 35 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. 'Günlük Bilet'in tüm özelliklerine ek olarak, seçtiğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 veya 7 numaralı saha) ayrılmış bir koltuk içeriyor. Koltuklar saha kapasitesiyle sınırlı.

Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):

  • Kategori 1: 30-35 QAR
  • Kategori 2: 15 QAR

Ek bilgiler için FIFA'nın sitesini ve turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026'da hangi takımlar oynayacak?

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası 2026, 48 takımlı genişletilmiş formatın tarihî başlangıcına sahne olacak. Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam olmak üzere yedi ülke turnuvaya ilk kez katılacak.

Şaşırtıcı biçimde, son beş 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluğu bulunan takım olacak.

Grup

Katılma hakkı kazanan takımlar

A Grubu

Katar, Panama, Yunanistan, Mısır

B Grubu

Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda

C Grubu

Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik

D Grubu

Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay

E Grubu

İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika

F Grubu

Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal

G Grubu

Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam

H Grubu

İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji

I Grubu

Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya

J Grubu

ABD, Cezayir, Şili, Karadağ

K Grubu

Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela

L Grubu

Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında zirvede yer alıyor.

Yıl

Şampiyon

Finalist

2025

Portekiz

Avusturya

2023

Almanya

Fransa

2019

Brezilya

Meksika

2017

İngiltere

İspanya

2015

Nijerya

Mali

2013

Nijerya

Meksika

2011

Meksika

Uruguay

2009

İsviçre

Nijerya

2007

Nijerya

İspanya

2005

Meksika

Brezilya



BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin