Kuzey Amerika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası sayesinde futbol dolu, müthiş bir yaz geçirdik. Şimdi ise oyunun gelecekteki yıldızlarının Orta Doğu'da sahne alma zamanı.

FIFA U-17 Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana küresel gençlik turnuvasının itibarı arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliğini sürdürecek.

Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları daha önce U-17 sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuvada toplam 104 maç oynanacak.

48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grubun ilk iki sırasındaki takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, 32'li eleme turuna yükselecek.

Maçlar ağırlıklı olarak Doha'daki Aspire Zone'un üst düzey sahalarında oynanacak. Final ise 13 Aralık Pazar günü Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.

Turnuva aşaması Tarih(ler) Biletler Stat(lar) ve sahalar Grup aşaması 19-27 Kasım Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) 32'li eleme turu 30 Kasım-1 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 16 turu 3-4 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Çeyrek finaller 7 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Yarı finaller 10 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar) Üçüncülük maçı 13 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha) Final (ve üçüncülük maçı) 13 Aralık Biletler Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası Katar'ın resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:

Ana platform : FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA U-17 Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.

: FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA U-17 Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası. Yerel turnuva platformu: Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.

Önemli tarihler ve satış aşamaları

Satış aşaması Başlangıç tarihi Kimler için? Visa ön satışı 19 Ekim 2026 Yalnızca Visa kart sahiplerine özel satış dönemi Genel satış 26 Ekim 2026 Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık

Son dakika bilet arayan taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alımlarını TixProtect adlı kendi güvenlik programıyla korur. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti eder; aksi takdirde ödediğiniz tutarın %100'ü iade edilir.

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası Katar'ın resmî biletleri, genel Günlük Giriş biletleri için 20 Katar riyalinden (yaklaşık 4,20 sterlin / 5,50 ABD doları) başlıyor. Final biletlerinin fiyatları ise 15-35 Katar riyalinden (yaklaşık 3,20-7,20 sterlin / 4,10-9,60 ABD doları) başlıyor.

Bilet kategorileri ve fiyatları

Günlük Giriş:

20 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) bir gün boyunca genel giriş, ilk gelenin yer seçtiği oturma düzeni ve Taraftar Festivali'ne giriş.

Önemli Maç Giriş Bileti:

35 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: Günlük Giriş biletinin tüm haklarına ek olarak, seçtiğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 ya da 7 numaralı saha) rezerve koltuk. Rezervasyon saha kapasitesine bağlıdır.

Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):

1. kategori: 30-35 Katar riyali

2. kategori: 15 Katar riyali

Ek bilgiler için FIFA'nın ve turnuvanın resmî sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

2026 FIFA U-17 Dünya Kupası, 48 takımlı genişletilmiş formatın tarihî ilk uygulaması olacak. Şu yedi ülke de turnuvaya ilk kez katılacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.

Şaşırtıcı biçimde, son beş U-17 Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 turnuvasına katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluk yaşayan takım olacak.

Grup Katılma hakkı kazanan takımlar A Grubu Katar, Panama, Yunanistan, Mısır B Grubu Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda C Grubu Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik D Grubu Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay E Grubu İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika F Grubu Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal G Grubu Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam H Grubu İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji I Grubu Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya J Grubu ABD, Cezayir, Şili, Karadağ K Grubu Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela L Grubu Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan

FIFA U-17 Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA U-17 Dünya Kupası'nın tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında zirvede yer alıyor.