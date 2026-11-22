Kuzey Amerika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası sayesinde futbol dolu, müthiş bir yaz geçirdik. Şimdi ise oyunun gelecekteki yıldızlarının Orta Doğu'da sahne alma zamanı.
FIFA U-17 Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.
FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana küresel gençlik turnuvasının itibarı arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliğini sürdürecek.
Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları daha önce U-17 sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası ne zaman?
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuvada toplam 104 maç oynanacak.
48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grubun ilk iki sırasındaki takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, 32'li eleme turuna yükselecek.
Maçlar ağırlıklı olarak Doha'daki Aspire Zone'un üst düzey sahalarında oynanacak. Final ise 13 Aralık Pazar günü Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.
Turnuva aşaması
Tarih(ler)
Biletler
Stat(lar) ve sahalar
Grup aşaması
19-27 Kasım
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
32'li eleme turu
30 Kasım-1 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Son 16 turu
3-4 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Çeyrek finaller
7 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Yarı finaller
10 Aralık
Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar)
Üçüncülük maçı
13 Aralık
Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha)
Final (ve üçüncülük maçı)
13 Aralık
Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası Katar'ın resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:
- Ana platform: FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA U-17 Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.
- Yerel turnuva platformu: Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.
Önemli tarihler ve satış aşamaları
Satış aşaması
Başlangıç tarihi
Kimler için?
Visa ön satışı
19 Ekim 2026
Yalnızca Visa kart sahiplerine özel satış dönemi
Genel satış
26 Ekim 2026
Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık
Son dakika bilet arayan taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alımlarını TixProtect adlı kendi güvenlik programıyla korur. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti eder; aksi takdirde ödediğiniz tutarın %100'ü iade edilir.
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası biletleri ne kadar?
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası Katar'ın resmî biletleri, genel Günlük Giriş biletleri için 20 Katar riyalinden (yaklaşık 4,20 sterlin / 5,50 ABD doları) başlıyor. Final biletlerinin fiyatları ise 15-35 Katar riyalinden (yaklaşık 3,20-7,20 sterlin / 4,10-9,60 ABD doları) başlıyor.
Bilet kategorileri ve fiyatları
Günlük Giriş:
- 20 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) bir gün boyunca genel giriş, ilk gelenin yer seçtiği oturma düzeni ve Taraftar Festivali'ne giriş.
Önemli Maç Giriş Bileti:
- 35 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: Günlük Giriş biletinin tüm haklarına ek olarak, seçtiğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 ya da 7 numaralı saha) rezerve koltuk. Rezervasyon saha kapasitesine bağlıdır.
Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):
- 1. kategori: 30-35 Katar riyali
- 2. kategori: 15 Katar riyali
Ek bilgiler için FIFA'nın ve turnuvanın resmî sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?
2026 FIFA U-17 Dünya Kupası, 48 takımlı genişletilmiş formatın tarihî ilk uygulaması olacak. Şu yedi ülke de turnuvaya ilk kez katılacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.
Şaşırtıcı biçimde, son beş U-17 Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 turnuvasına katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluk yaşayan takım olacak.
Grup
Katılma hakkı kazanan takımlar
A Grubu
Katar, Panama, Yunanistan, Mısır
B Grubu
Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda
C Grubu
Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik
D Grubu
Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay
E Grubu
İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika
F Grubu
Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal
G Grubu
Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam
H Grubu
İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji
I Grubu
Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya
J Grubu
ABD, Cezayir, Şili, Karadağ
K Grubu
Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela
L Grubu
Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan
FIFA U-17 Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?
Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA U-17 Dünya Kupası'nın tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında zirvede yer alıyor.
Yıl
Şampiyon
Finalist
2025
Portekiz
Avusturya
2023
Almanya
Fransa
2019
Brezilya
Meksika
2017
İngiltere
İspanya
2015
Nijerya
Mali
2013
Nijerya
Meksika
2011
Meksika
Uruguay
2009
İsviçre
Nijerya
2007
Nijerya
İspanya
2005
Meksika
Brezilya