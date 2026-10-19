Kuzey Amerika'daki FIFA 2026 Dünya Kupası'nda muhteşem bir futbol yazı yaşadık. Şimdi ise oyunun gelecekteki efsanelerinin Orta Doğu'da sahne alma zamanı.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana küresel gençlik turnuvasının önemi arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliğini sürdürecek.

Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları geçmişte 17 yaş altı sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere bilet satın almayla ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası ne zaman?

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek ve toplam 104 maç oynanacak.

48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, son 32 turuyla başlayan eleme aşamasına yükselecek.

Maçların büyük bölümü Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. Final ise 13 Aralık Pazar günü tarihi Khalifa International Stadium'da düzenlenecek.

Turnuva aşaması Tarih(ler) Biletler Yer(ler) Grup aşaması 19-27 Kasım Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 32 turu 30 Kasım-1 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 16 turu 3-4 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Çeyrek finaller 7 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Yarı finaller 10 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar) Üçüncülük maçı 13 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha) Final (ve üçüncülük maçı) 13 Aralık Biletler Khalifa International Stadium (Doha)

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası Katar organizasyonunun resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:

Birincil platform : FIFA Resmî Bilet Portalı veya FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.

Yerel turnuva platformu : Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.

Önemli tarihler ve satış aşamaları

Satış aşaması Başlangıç tarihi Kimler için? Visa ön satışı 19 Ekim 2026 Visa kart sahiplerine özel satış dönemi Genel satış 26 Ekim 2026 Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Güvenceli devirler: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ücretinizin %100'ü iade ediliyor.

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası Katar organizasyonunun resmî biletlerinde genel Günlük Geçiş fiyatları 20 Katar riyalinden (yaklaşık 4,20 sterlin / 5,50 ABD doları) başlıyor. Final biletlerinin fiyatları ise 15-35 Katar riyali (yaklaşık 3,20-7,20 sterlin / 4,10-9,60 ABD doları) arasında değişiyor.

Bilet kategorileri ve fiyatları

Günlük Geçiş:

20 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) bir gün boyunca, yerlerin geliş sırasına göre dağıtıldığı genel erişim ve Taraftar Festivali'ne giriş.

Öne Çıkan Maç Geçişi:

35 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: 'Günlük Geçiş'in tüm özelliklerine ek olarak, seçtiğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 ya da 7 numaralı saha) ayrılmış koltuk içerir. Koltuklar saha kapasitesiyle sınırlıdır.

Final maçı biletleri (Khalifa International Stadium):

1. kategori: 30-35 Katar riyali

2. kategori: 15 Katar riyali

Ek bilgiler için FIFA'nın sitesini ve turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası, 48 takımlı genişletilmiş formatın tarihî başlangıcı olacak. Şu yedi ülke de turnuvaya ilk kez katılacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.

Şaşırtıcı biçimde, son beş U-17 Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en fazla şampiyonluğa sahip takım olacak.

Grup Katılma hakkı kazanan takımlar A Grubu Katar, Panama, Yunanistan, Mısır B Grubu Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda C Grubu Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik D Grubu Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay E Grubu İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika F Grubu Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal G Grubu Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam H Grubu İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji I Grubu Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya J Grubu ABD, Cezayir, Şili, Karadağ K Grubu Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela L Grubu Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan

FIFA U-17 Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Nijerya, turnuvanın başladığı 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA U-17 Dünya Kupası'nın tüm zamanlar şampiyonluk sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Yıl Şampiyon Finalist 2025 Portekiz Avusturya 2023 Almanya Fransa 2019 Brezilya Meksika 2017 İngiltere İspanya 2015 Nijerya Mali 2013 Nijerya Meksika 2011 Meksika Uruguay 2009 İsviçre Nijerya 2007 Nijerya İspanya 2005 Meksika Brezilya







