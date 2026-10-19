Kuzey Amerika'daki FIFA 2026 Dünya Kupası'nda muhteşem bir futbol yazı yaşadık. Şimdi ise oyunun gelecekteki efsanelerinin Orta Doğu'da sahne alma zamanı.
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.
FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana küresel gençlik turnuvasının önemi arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliğini sürdürecek.
Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları geçmişte 17 yaş altı sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere bilet satın almayla ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası ne zaman?
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek ve toplam 104 maç oynanacak.
48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, son 32 turuyla başlayan eleme aşamasına yükselecek.
Maçların büyük bölümü Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. Final ise 13 Aralık Pazar günü tarihi Khalifa International Stadium'da düzenlenecek.
Turnuva aşaması
Tarih(ler)
Biletler
Yer(ler)
Grup aşaması
19-27 Kasım
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Son 32 turu
30 Kasım-1 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Son 16 turu
3-4 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Çeyrek finaller
7 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Yarı finaller
10 Aralık
Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar)
Üçüncülük maçı
13 Aralık
Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha)
Final (ve üçüncülük maçı)
13 Aralık
Khalifa International Stadium (Doha)
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası Katar organizasyonunun resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:
- Birincil platform: FIFA Resmî Bilet Portalı veya FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.
- Yerel turnuva platformu: Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.
Önemli tarihler ve satış aşamaları
Satış aşaması
Başlangıç tarihi
Kimler için?
Visa ön satışı
19 Ekim 2026
Visa kart sahiplerine özel satış dönemi
Genel satış
26 Ekim 2026
Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık
Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
Güvenceli devirler: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ücretinizin %100'ü iade ediliyor.
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası Katar organizasyonunun resmî biletlerinde genel Günlük Geçiş fiyatları 20 Katar riyalinden (yaklaşık 4,20 sterlin / 5,50 ABD doları) başlıyor. Final biletlerinin fiyatları ise 15-35 Katar riyali (yaklaşık 3,20-7,20 sterlin / 4,10-9,60 ABD doları) arasında değişiyor.
Bilet kategorileri ve fiyatları
Günlük Geçiş:
- 20 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) bir gün boyunca, yerlerin geliş sırasına göre dağıtıldığı genel erişim ve Taraftar Festivali'ne giriş.
Öne Çıkan Maç Geçişi:
- 35 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla: 'Günlük Geçiş'in tüm özelliklerine ek olarak, seçtiğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 ya da 7 numaralı saha) ayrılmış koltuk içerir. Koltuklar saha kapasitesiyle sınırlıdır.
Final maçı biletleri (Khalifa International Stadium):
- 1. kategori: 30-35 Katar riyali
- 2. kategori: 15 Katar riyali
Ek bilgiler için FIFA'nın sitesini ve turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet bulunabilirliği için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?
FIFA 2026 U-17 Dünya Kupası, 48 takımlı genişletilmiş formatın tarihî başlangıcı olacak. Şu yedi ülke de turnuvaya ilk kez katılacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.
Şaşırtıcı biçimde, son beş U-17 Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en fazla şampiyonluğa sahip takım olacak.
Grup
Katılma hakkı kazanan takımlar
A Grubu
Katar, Panama, Yunanistan, Mısır
B Grubu
Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda
C Grubu
Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik
D Grubu
Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay
E Grubu
İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika
F Grubu
Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal
G Grubu
Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam
H Grubu
İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji
I Grubu
Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya
J Grubu
ABD, Cezayir, Şili, Karadağ
K Grubu
Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela
L Grubu
Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan
FIFA U-17 Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?
Nijerya, turnuvanın başladığı 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA U-17 Dünya Kupası'nın tüm zamanlar şampiyonluk sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
Yıl
Şampiyon
Finalist
2025
Portekiz
Avusturya
2023
Almanya
Fransa
2019
Brezilya
Meksika
2017
İngiltere
İspanya
2015
Nijerya
Mali
2013
Nijerya
Meksika
2011
Meksika
Uruguay
2009
İsviçre
Nijerya
2007
Nijerya
İspanya
2005
Meksika
Brezilya