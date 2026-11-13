Kuzey Amerika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca muhteşem bir futbol yazı yaşadık. Şimdi ise oyunun gelecekteki efsanelerinin Orta Doğu'da sahne alma zamanı.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana gençler arasındaki bu küresel turnuvanın önemi arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliğini sürdürecek.

Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları daha önce 17 yaş altı sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki güncel bilgileri GOAL'den öğrenin.

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuvada toplam 104 maç oynanacak.

48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grubun ilk iki sırasındaki takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, eleme aşamasına (son 32 turu) yükselecek.

Maçların büyük bölümü Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. Final ise 13 Aralık Pazar günü Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.

Turnuva aşaması Tarih(ler) Biletler Yer(ler) Grup aşaması 19-27 Kasım Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 32 turu 30 Kasım-1 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 16 turu 3-4 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Çeyrek finaller 7 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Yarı finaller 10 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar) Üçüncülük maçı 13 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha) Final (& üçüncülük maçı) 13 Aralık Biletler Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar organizasyonunun resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:

Ana platform : FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.

: FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası. Yerel turnuva platformu: Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.

Önemli tarihler ve satış aşamaları

Satış aşaması Başlangıç tarihi Kimler için? Visa ön satışı 19 Ekim 2026 Yalnızca Visa kart sahiplerine özel satış dönemi Genel satış 26 Ekim 2026 Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve biletlerin etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ödediğiniz tutarın %100'ü iade ediliyor.

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar'ın resmî biletleri, genel günlük giriş kartları için 20 QAR'dan (yaklaşık 4,20 £ / 5,50 ABD doları) başlıyor. Final biletlerinin fiyatları ise 15-35 QAR (yaklaşık 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 ABD doları) arasında.

Bilet kategorileri ve fiyatları

Günlük giriş kartı:

20 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) tek gün boyunca genel giriş, ilk gelenin yer bulduğu oturma düzeni ve Taraftar Festivali'ne giriş dâhil.

Öne çıkan maç kartı:

35 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. 'Günlük giriş kartının' tüm özelliklerine ek olarak, seçeceğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 ya da 7 numaralı saha) ayrılmış bir koltuk içeriyor (saha kapasitesine bağlı olarak).

Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):

Kategori 1: 30-35 QAR

Kategori 2: 15 QAR

Ek bilgi için FIFA'nın sitesini ve turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 48 takıma genişletilen formatın tarihî ilk uygulaması olacak. Şu yedi ülke de turnuvada ilk kez yer alacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.

Şaşırtıcı biçimde, son beş 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluğa sahip takım olacak.

Grup Katılma hakkı kazanan takımlar A Grubu Katar, Panama, Yunanistan, Mısır B Grubu Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda C Grubu Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik D Grubu Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay E Grubu İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika F Grubu Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal G Grubu Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam H Grubu İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji I Grubu Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya J Grubu ABD, Cezayir, Şili, Karadağ K Grubu Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela L Grubu Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın tüm zamanlardaki şampiyonluk sıralamasında zirvede yer alıyor.