Kuzey Amerika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca muhteşem bir futbol yazı yaşadık. Şimdi ise oyunun gelecekteki efsanelerinin Orta Doğu'da sahne alma zamanı.
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.
FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana gençler arasındaki bu küresel turnuvanın önemi arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliğini sürdürecek.
Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları daha önce 17 yaş altı sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki güncel bilgileri GOAL'den öğrenin.
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası ne zaman?
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuvada toplam 104 maç oynanacak.
48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grubun ilk iki sırasındaki takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, eleme aşamasına (son 32 turu) yükselecek.
Maçların büyük bölümü Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. Final ise 13 Aralık Pazar günü Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.
Turnuva aşaması
Tarih(ler)
Biletler
Yer(ler)
Grup aşaması
19-27 Kasım
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Son 32 turu
30 Kasım-1 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Son 16 turu
3-4 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Çeyrek finaller
7 Aralık
Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)
Yarı finaller
10 Aralık
Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar)
Üçüncülük maçı
13 Aralık
Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha)
Final (& üçüncülük maçı)
13 Aralık
Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar organizasyonunun resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:
- Ana platform: FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.
- Yerel turnuva platformu: Katar'ın resmî ev sahipliği platformu 'Road to Qatar' da kullanılabilir.
Önemli tarihler ve satış aşamaları
Satış aşaması
Başlangıç tarihi
Kimler için?
Visa ön satışı
19 Ekim 2026
Yalnızca Visa kart sahiplerine özel satış dönemi
Genel satış
26 Ekim 2026
Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık
Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve biletlerin etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ödediğiniz tutarın %100'ü iade ediliyor.
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletleri ne kadar?
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar'ın resmî biletleri, genel günlük giriş kartları için 20 QAR'dan (yaklaşık 4,20 £ / 5,50 ABD doları) başlıyor. Final biletlerinin fiyatları ise 15-35 QAR (yaklaşık 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 ABD doları) arasında.
Bilet kategorileri ve fiyatları
Günlük giriş kartı:
- 20 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) tek gün boyunca genel giriş, ilk gelenin yer bulduğu oturma düzeni ve Taraftar Festivali'ne giriş dâhil.
Öne çıkan maç kartı:
- 35 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. 'Günlük giriş kartının' tüm özelliklerine ek olarak, seçeceğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 ya da 7 numaralı saha) ayrılmış bir koltuk içeriyor (saha kapasitesine bağlı olarak).
Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):
- Kategori 1: 30-35 QAR
- Kategori 2: 15 QAR
Ek bilgi için FIFA'nın sitesini ve turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?
2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 48 takıma genişletilen formatın tarihî ilk uygulaması olacak. Şu yedi ülke de turnuvada ilk kez yer alacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.
Şaşırtıcı biçimde, son beş 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Böylece daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluğa sahip takım olacak.
Grup
Katılma hakkı kazanan takımlar
A Grubu
Katar, Panama, Yunanistan, Mısır
B Grubu
Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda
C Grubu
Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik
D Grubu
Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay
E Grubu
İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika
F Grubu
Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal
G Grubu
Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam
H Grubu
İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji
I Grubu
Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya
J Grubu
ABD, Cezayir, Şili, Karadağ
K Grubu
Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela
L Grubu
Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?
Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın tüm zamanlardaki şampiyonluk sıralamasında zirvede yer alıyor.
Yıl
Şampiyon
İkinci
2025
Portekiz
Avusturya
2023
Almanya
Fransa
2019
Brezilya
Meksika
2017
İngiltere
İspanya
2015
Nijerya
Mali
2013
Nijerya
Meksika
2011
Meksika
Uruguay
2009
İsviçre
Nijerya
2007
Nijerya
İspanya
2005
Meksika
Brezilya