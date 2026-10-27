Kuzey Amerika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca futbol dolu, muhteşem bir yaz geçirdik. Şimdi ise oyunun gelecekteki efsanelerinin Orta Doğu'da sahne alma zamanı.

FIFA U17 Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen, 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana küresel gençlik turnuvasının önemi arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları daha önce U17 sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.

2026 FIFA U17 Dünya Kupası biletlerini nereden ve nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 FIFA U17 Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA U17 Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek ve toplam 104 maç oynanacak.

48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grubun ilk iki sırasındaki takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü, eleme aşamasına (son 32 turu) yükselecek.

Maçların büyük bölümü Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. 13 Aralık Pazar günü yapılacak final ise etkileyici Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda düzenlenecek.

Turnuva aşaması Tarih(ler) Biletler Yer(ler) Grup aşaması 19-27 Kasım Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 32 turu 30 Kasım-1 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Son 16 turu 3-4 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Çeyrek finaller 7 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar) Yarı finaller 10 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar) Üçüncülük maçı 13 Aralık Biletler Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha) Final (ve üçüncülük maçı) 13 Aralık Biletler Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)

2026 FIFA U17 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

2026 FIFA U17 Dünya Kupası Katar'ın resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:

Ana platform : FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA U17 Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.

Yerel turnuva platformu : Katar'ın resmî ev sahipliği platformu ‘Road to Qatar’ da kullanılabilir.

Önemli tarihler ve satış aşamaları

Satış aşaması Başlangıç tarihi Kimler için? Visa ön satışı 19 Ekim 2026 Yalnızca Visa kart sahiplerine özel satış dönemi Genel satış 26 Ekim 2026 Kabul edilen ödeme yöntemlerinden herhangi birini kullanan tüm taraftarlara açık

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili devir işlemleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin size zamanında ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını, aksi hâlde ödediğiniz tutarın %100'ünün iade edileceğini garanti ediyor.

2026 FIFA U17 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA U17 Dünya Kupası Katar'ın resmî biletlerinde genel Günlük Giriş Bileti fiyatları 20 Katar riyalinden (yaklaşık 4,20 sterlin / 5,50 ABD doları) başlıyor. Final biletlerinin fiyatı ise 15-35 Katar riyali (yaklaşık 3,20-7,20 sterlin / 4,10-9,60 ABD doları) arasında.

Bilet kategorileri ve fiyatları

Günlük Giriş Bileti:

20 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla. Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) tek gün için genel giriş hakkı ve gelenlerin boş yerlerden yararlanabildiği oturma düzeni sunuyor. Taraftar Festivali'ne giriş de dâhil.

Önemli Maç Bileti:

35 Katar riyalinden başlayan fiyatlarla. Günlük Giriş Bileti'nin tüm özelliklerine ek olarak, seçeceğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 veya 7 numaralı saha) ayrılmış bir koltuk içeriyor (saha kapasitesine bağlı olarak).

Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):

1. kategori: 30-35 Katar riyali

2. kategori: 15 Katar riyali

Ek bilgiler için FIFA'nın ve turnuvanın resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA U17 Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

2026 FIFA U17 Dünya Kupası, 48 takıma genişletilen formatın tarihî ilk uygulamasına sahne olacak. Şu yedi ülke turnuvada ilk kez yer alacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.

Şaşırtıcı biçimde, son beş U17 Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Bu nedenle, daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluk yaşamış takım olacak.

Grup Katılma hakkı kazanan takımlar A Grubu Katar, Panama, Yunanistan, Mısır B Grubu Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda C Grubu Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik D Grubu Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay E Grubu İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika F Grubu Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal G Grubu Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam H Grubu İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji I Grubu Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya J Grubu ABD, Cezayir, Şili, Karadağ K Grubu Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela L Grubu Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan

FIFA U17 Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA U17 Dünya Kupası'nın tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında zirvede yer alıyor.

Yıl Şampiyon Finalist 2025 Portekiz Avusturya 2023 Almanya Fransa 2019 Brezilya Meksika 2017 İngiltere İspanya 2015 Nijerya Mali 2013 Nijerya Meksika 2011 Meksika Uruguay 2009 İsviçre Nijerya 2007 Nijerya İspanya 2005 Meksika Brezilya







