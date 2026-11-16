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Book FIFA Under-17 World Cup 2026 tickets
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2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletleri nasıl alınır? Tarihler, maç programı, bilet fiyatları, Katar'daki maç yerleri ve daha fazlası

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World Cup U17

Katar'da her yıl düzenlenen dev futbol turnuvasında yerinizi garantilemek için bilmeniz gereken her şey

Kuzey Amerika'daki 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında muhteşem bir futbol yazı yaşadık. Şimdi ise oyunun gelecekteki efsanelerinin Orta Doğu'da sahne alma zamanı.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 2026 organizasyonu için 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'a dönüyor. Biletlerinizi bugünden alabilirsiniz.

FIFA'nın turnuva formatını kalıcı olarak değiştirip organizasyonu her yıl düzenlenen 48 takımlı dev bir turnuvaya dönüştürmesinden bu yana, dünya çapındaki bu gençlik turnuvasının önemi arttı. Katar, organizasyona ilk kez 2025'te ev sahipliği yaptı ve 2029'a kadar ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos ve Victor Osimhen gibi futbol yıldızları daha önce 17 yaş altı sahnesinde parladı. Bu kez kim iz bırakacak? Bunu yerinde görmek için Katar'da olabilirsiniz.

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz de dâhil olmak üzere biletlerle ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 19 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek ve toplam 104 maç oynanacak.

48 takım, A'dan L'ye 12 gruba ayrılacak. Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi sekiz üçüncü, eleme aşamasına (son 32 turu) yükselecek.

Maçların büyük bölümü Doha'daki Aspire Zone'un dünya standartlarındaki sahalarında oynanacak. 13 Aralık Pazar günü yapılacak final ise etkileyici Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda düzenlenecek.

Turnuva aşaması

Tarih(ler)

Biletler

Yer(ler)

Grup aşaması

19-27 Kasım

Biletler

Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)

Son 32 turu

30 Kasım-1 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)

Son 16 turu

3-4 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)

Çeyrek finaller

7 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (çeşitli sahalar)

Yarı finaller

10 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (2 ve 7 numaralı sahalar)

Üçüncülük maçı

13 Aralık

Biletler

Aspire Zone / Doha (2 numaralı saha)

Final (ve üçüncülük maçı)

13 Aralık

Biletler

Ahmed Bin Ali Stadyumu (Doha)

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar organizasyonunun resmî biletleri doğrudan şu kanallardan satın alınabilir:

  • Ana platform: FIFA'nın resmî bilet portalı veya 2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar'a özel bilet sayfası.
  • Yerel turnuva platformu: Katar'ın resmî ev sahipliği platformu ‘Road to Qatar’ da kullanılabilir.

Önemli tarihler ve satış aşamaları

Satış aşaması

Başlangıç tarihi

Hedef kitle

Visa ön satışı

19 Ekim 2026

Yalnızca Visa kart sahiplerine özel satış dönemi

Genel satış

26 Ekim 2026

Kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemini kullanan tüm taraftarlara açık

Son anda yer ayırtmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alımlarını TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve biletlerin etkinliğinizde geçerli olacağını garanti ediyor; aksi takdirde ödediğiniz tutarın %100'ü iade ediliyor.

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Katar organizasyonunun resmî biletleri, genel Günlük Giriş biletleri için 20 QAR'dan (yaklaşık 4,20 £ / 5,50 ABD doları) başlıyor. Final biletlerinin fiyatları ise 15-35 QAR (yaklaşık 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 ABD doları) arasında değişiyor.

Bilet kategorileri ve fiyatları

Günlük Giriş:

  • 20 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Aspire Zone Müsabaka Kompleksi'ndeki altı sahaya (1, 3, 4, 5, 8 ve 9 numaralı sahalar) bir gün boyunca genel giriş, ilk gelenin yer bulduğu oturma düzeni ve Taraftar Festivali'ne giriş dâhil.

Önemli Maç Giriş Bileti:

  • 35 QAR'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. ‘Günlük Giriş’ biletinin tüm imkânlarına ek olarak, seçeceğiniz önemli veya yoğun talep gören bir maç için iki ana sahadan birinde (2 ya da 7 numaralı saha) ayrılmış bir koltuk sağlıyor. Bu imkân, saha kapasitesine bağlı.

Final maçı biletleri (Ahmed Bin Ali Stadyumu):

  • 1. kategori: 30-35 QAR
  • 2. kategori: 15 QAR

Ek bilgiler için FIFA'nın sitesini ve turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

2026 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, 48 takımlı genişletilmiş formatın tarihî başlangıcına sahne olacak. Şu yedi ülke turnuvaya ilk kez katılacak: Yunanistan, Karadağ, Mozambik, Romanya, Sırbistan, Tanzanya ve Vietnam.

Şaşırtıcı biçimde, son beş 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonundan dördü (Nijerya, İngiltere, Almanya ve Portekiz) 2026 organizasyonuna katılma hakkı kazanamadı. Bu nedenle, daha önce dört kez şampiyon olan Brezilya, turnuvaya katılan ülkeler arasında en çok şampiyonluğa sahip ekip olacak.

Grup

Katılma hakkı kazanan takımlar

A Grubu

Katar, Panama, Yunanistan, Mısır

B Grubu

Yeni Kaledonya, Ekvador, Güney Kore, Uganda

C Grubu

Arjantin, Avustralya, Danimarka, Mozambik

D Grubu

Fransa, Haiti, Suudi Arabistan, Uruguay

E Grubu

İtalya, Fildişi Sahili, Özbekistan, Jamaika

F Grubu

Hırvatistan, Küba, Tacikistan, Senegal

G Grubu

Belçika, Mali, Yeni Zelanda, Vietnam

H Grubu

İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fiji

I Grubu

Brezilya, Kosta Rika, İrlanda Cumhuriyeti, Tanzanya

J Grubu

ABD, Cezayir, Şili, Karadağ

K Grubu

Meksika, Kamerun, Romanya, Venezuela

L Grubu

Japonya, Kolombiya, Honduras, Sırbistan

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın son şampiyonları kimler?

Nijerya, turnuvanın ilk kez düzenlendiği 1985'ten bu yana kupayı beş kez kazanarak FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın tüm zamanlardaki şampiyonluk sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Yıl

Şampiyon

İkinci

2025

Portekiz

Avusturya

2023

Almanya

Fransa

2019

Brezilya

Meksika

2017

İngiltere

İspanya

2015

Nijerya

Mali

2013

Nijerya

Meksika

2011

Meksika

Uruguay

2009

İsviçre

Nijerya

2007

Nijerya

İspanya

2005

Meksika

Brezilya

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