Bu harika F1 sezonunda perde inmeden önce hâlâ bir Grand Prix'ye gitme isteği mi duyuyorsunuz? Anı yaşamanın yerini hiçbir şey tutmaz. Bu hayali, 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Meksika Şehri Grand Prix'sinde gerçeğe dönüştürün.
Meksika Grand Prix'si, ya da 2021'den bu yana bilinen adıyla Meksika Şehri Grand Prix'si, etkinliğin ilk kez 1963'te F1 takvimine girmesinden bu yana Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor.
Yarışın yapılmadığı bazı kesintili dönemler olsa da artık motor sporları takviminin düzenli bir parçası ve tutkulu taraftarları ile dramatik yarışlarıyla tanınan son derece popüler bir organizasyon.
İster sıkı bir F1 tutkunu olun ister sıradan bir izleyici, Meksika Şehri Grand Prix'si duyularınızı harekete geçirecektir. GOAL size Grand Prix biletlerini nasıl alabileceğinizi, ne kadar olduklarını ve nereden satın alabileceğinizi anlatıyor.
2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si ne zaman?
2026 Meksika Şehri Grand Prix'si, 30 Ekim Cuma gününden 1 Kasım Pazar gününe kadar tüm hafta sonuna yayılıyor.
Tarih
Saat (yerel)
Pist (konum)
Biletler
1 Kasım Pazar
14.00 (CST)
Autodromo Hermanos Rodriguez (Meksika Şehri)
2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si biletleri nasıl alınır?
Taraftarlar, 2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si için biletleri çeşitli satış noktaları üzerinden satın alabilir. Biletler, sporun resmî internet sitesi üzerinden doğrudan erişilebilen Formula One bilet portalında satışa sunulurken, Autodromo Hermanos Rodriguez'in kendi sitesi üzerinden de temin edilebiliyor.
Lütfen Meksika Şehri Grand Prix'sinin pist alanının, kendi renk işaretleriyle ayrılan farklı bölgelere ayrıldığını unutmayın. Belirlenen bölgeye ulaşmak için uygun kapıdan giriş yapmanız gerekir. Her bölgenin, gerekli tüm hizmetler ve olanaklarla donatılmış kendi taraftar alanı bulunur.
İşte çeşitli bölgelerin genel bir özeti:
Bölge
Ana tribünler ve alanlar
Öne çıkan pist görüşleri
En uygun giriş kapısı
Yeşil (Verde)
1 ve 2 numaralı tribünler, Paddock Club, Champions Club
Pit yolu, start grid'i, ana start/finish düzlüğü
4, 6, 7 numaralı kapılar
Turuncu (Naranja)
2A Tribünü
Ana düzlükte yüksek hızlı geçişler (Genel Giriş)
8 numaralı kapı
Mavi (Azul)
3, 3A, 4, 5, 6, 6A numaralı tribünler
1. viraj frenleme bölgesi, Moisés Solana S virajları (1-3. virajlar)
9 ve 12 numaralı kapılar
Sarı (Amarilla)
7, 9, 10, 11 numaralı tribünler
İkinci DRS bölgesinin sonundaki 4-6. virajların kıvrımlı bölümü
13 ve 14 numaralı kapılar
Gri (Gris)
14. Tribün (Foro Sol Sur)
Stadyum bölümü, 13-14. virajlar, yarış sonrası podyum seremonisi
2 numaralı kapı
Kahverengi (Café)
15. Tribün (Foro Sol Norte)
Stadyum bölümü, yavaş virajlar, dev bir konser atmosferi
2 numaralı kapı
Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
Garantili transfer - her StubHub satın alımı, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve yarış zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.
2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si biletleri ne kadar?
Autódromo Hermanos Rodríguez'deki 2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si için resmî 3 günlük biletler, bölgeye ve oturma bölümüne bağlı olarak 3.900 MXN ile 30.500 MXN arasında değişiyor ($215 USD-$1.678 USD). Biletler kesin olarak bölgeye kilitlidir, yani pist alanına girdikten sonra diğer renk kodlu bölgelere geçemezsiniz.
Tribün
Pist bölgesi
Konum ve görüş tipi
3 günlük resmî biletler (MXN)
Grada 1 & 2
Yeşil
Ana düzlük, pit yolu ve grid aksiyonu
30.500
Grada 10
Sarı
Yüksek hızlı virajlar (4'ten 6'ya virajlar)
19.900
Grada 11
Sarı
6. viraj ve Lake S virajlarına yaklaşım
18.300
Grada 4 & 5
Mavi
Büyük frenleme noktası ve 1 ile 2. virajlardaki aksiyon
15.000
Grada 5A
Mavi
Açılıştaki 1'den 3'e viraj kompleksinin iç görüşü
13.900
Grada 7
Sarı
4 ve 5. viraj kompleksine giriş
13.900
Grada 6
Mavi
3. viraj çıkışındaki hızlanma bölgesi
13.000
Grada 12
Sarı
4'ten 6'ya virajlar arasındaki hızlı bölüm
12.800
Grada 9
Mavi
Arka düzlük boyunca hızlanma
12.400
Grada 8
Mavi
Yüksek hızlı arka düzlüğün orta noktası
10.500
Grada 14 (Foro Sol Sur)
Gri
İkonik stadyumun içinde, son virajlar ve podyum
10.000
Grada 15 (Foro Sol Norte)
Kahverengi
İkonik stadyumun içinde, yavaş şikan bölümü
10.000
Grada 3A & 6B
Mavi
Geçiş noktası girişi / Arka düzlük
9.900
Grada 6A
Mavi
Genel giriş ayakta izleme alanı
7.000
Grada 2A
Turuncu
Pit düzlüğünün ortasında ayakta izleme / Yerel genel giriş
3.900
VIP ve Ağırlama Paketleri
Standart tribün koltuklarının ötesine bakıyorsanız, üst düzey VIP paketleri premium yiyecekler, açık barlar ve paddock erişimi sunuyor:
- Champions Club: Ana düzlüğün hemen yanında konumlanır ve fiyatlar yaklaşık 5.600 USD'den başlar. Rezerveli tribün koltuğu, ağırlama salonuna erişim ve rehberli paddock turlarını içerir.
- F1 Paddock Club: Pit binasının üzerinde ya da Foro Sol stadyumunun ikinci katında yer alan en üst lüks seviye olup fiyatlar yaklaşık 9.600 USD'den başlar.
Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça resmî F1 ve Autodromo Hermanos Rodriguez sitelerini, güncel uygunluk için ise StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si hafta sonu programı
Meksika Şehri Grand Prix'sindeki antrenmanlar, sıralama turları ve yarışın kendisi aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:
Tarih
Seans
Saat (yerel - CST)
30 Ekim Cuma
Antrenman 1
12.30
30 Ekim Cuma
Antrenman 2
16.00
31 Ekim Cumartesi
Antrenman 3
11.30
31 Ekim Cumartesi
Sıralama turları
15.00
1 Kasım Pazar
Yarış
14.00
2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si nerede düzenleniyor?
Meksika Şehri Grand Prix'si, her zaman olduğu gibi Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor, ancak pist 1979'dan önce Magdalena Mixhuca olarak biliniyordu.
Pist ilk kez 1959'da açıldı ve mevcut versiyon hâlâ büyük ölçüde orijinal pistin ana hatlarını takip ediyor. Ancak yaklaşık 4,3 kilometre uzunluğundaki modern düzen, pistin eski bir beyzbol stadyumunun içinden geçmesini sağlıyor ve bu da F1 takviminin en etkileyici arka planlarından birini sunuyor.
Autodromo Hermanos Rodriguez, deniz seviyesinden 2.200 metreden daha yüksekte bulunuyor ve bu da Grand Prix'yi pilotlar için nefes kesen bir deneyime dönüştürüyor. İnce hava motor performansını ve aerodinamiği etkilediği için F1 takımlarının da üzerinde düşüneceği çok şey oluyor.
Tur rekoru 1:17.774 ile Valtteri Bottas'a ait. Bu dereceyi, Max Verstappen'in kazandığı yarışın 2021 edisyonunda yaptı.
F1 Meksika Şehri Grand Prix'sine nasıl gidilir?
Autodromo Hermanos Rodriguez'e en yakın havalimanı Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'dır (Meksika Şehri Uluslararası Havalimanı olarak da bilinir). Havalimanı, pistin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alır.
Araç kiralama:
Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'nda, terminaller içinde elverişli konumlarda bulunan çeşitli araç kiralama şirketlerine erişim vardır. Bunlar arasında Avis, Budget ve Hertz yer alır.
Taksi/yolculuk paylaşım hizmetleri:
Meksika Şehri'nde yolcular, taksiler ve yolculuk paylaşım hizmetleriyle şehirde rahatça dolaşmak için çeşitli seçeneklere sahiptir. Daha popüler seçeneklerden bazıları Uber, Didi ve normal taksilerdir (Sitio de Taxis veya Taxi Libre).
Toplu taşıma:
Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndan Meksika Şehri merkezine toplu taşımayla gitmek için Metro ve Metrobüs dahil birkaç seçeneğiniz vardır. Meksika Şehri pisti ayrıca Ticket2ride hizmeti de düzenliyor. Bu, belirli noktalardan piste ve geri shuttle hizmetidir.
2026 F1 Meksika Grand Prix'sinden ne beklenmeli?
1970'lerde Meksika Grand Prix'si, F1'in altın çağının odak noktalarından biriydi; dev kalabalıkları çekiyor ve heyecan verici bir eğlence sunuyordu. Son dönemde popülerliğinin ve talihinin yeniden canlanmasına yol açan etkenlerden biri, 2023 F1 Şampiyonası'nda Max Verstappen'in ardından ikinci olan ve pilotlar sıralamasında 11 yıl üst üste ilk 10'da yer alan Meksikalı pilot Sergio Perez'in başarısıydı (2014-2024). Perez, 2025 sezonunda yer almamasının ardından bu yıl Cadillac'ıyla geri dönüyor.
F1 yarış zaferi elde eden tek diğer Meksikalı ise 1970'te Pedro Rodriguez olmuştu. Ne yazık ki bir yıl sonra bir yarış kazasında hayatını kaybetti, ancak mirası yaşamaya devam ediyor; çünkü Meksika Şehri pisti 1979'da onun ve kardeşi Ricardo'nun (bir başka eski F1 pilotu) onuruna yeniden adlandırıldı.
Autodromo Hermanos Rodríguez büyüleyici bir pist ve F1 tutkunlarının hayatlarında en az bir kez yerinde deneyimlemesi gereken yerlerden biri. Meksika'nın başkentinin tam merkezinde bulunan pist, modern F1 araçlarının 330 km/s hıza ulaşabildiği, F1 sezonunun en uzunlarından biri olan devasa 1,2 km'lik ana düzlüğüyle öne çıkıyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise araçların çanak şeklindeki bir tribünün içinden geçtiği Foro Sol stadyum bölümü.
2025 Meksika Şehri Grand Prix'sine Lando Norris damga vurdu ve bu sonuç onu Pilotlar Şampiyonası'nın zirvesine taşıdı. McLaren pilotu, Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen'in 30 saniyeden fazla önünde finiş gördü. Bu kez yine dramatik bir yenilenmeye mi hazırlanıyoruz? Meksika spor takviminin en unutulmaz günlerinden birinde kalabalıkların arasına katılmak istiyorsanız gecikmeyin.