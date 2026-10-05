Bu harika F1 sezonunda perde inmeden önce hâlâ bir Grand Prix'ye gitme isteği mi duyuyorsunuz? Anı yaşamanın yerini hiçbir şey tutmaz. Bu hayali, 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Meksika Şehri Grand Prix'sinde gerçeğe dönüştürün.

Meksika Grand Prix'si, ya da 2021'den bu yana bilinen adıyla Meksika Şehri Grand Prix'si, etkinliğin ilk kez 1963'te F1 takvimine girmesinden bu yana Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor.

Yarışın yapılmadığı bazı kesintili dönemler olsa da artık motor sporları takviminin düzenli bir parçası ve tutkulu taraftarları ile dramatik yarışlarıyla tanınan son derece popüler bir organizasyon.

İster sıkı bir F1 tutkunu olun ister sıradan bir izleyici, Meksika Şehri Grand Prix'si duyularınızı harekete geçirecektir. GOAL size Grand Prix biletlerini nasıl alabileceğinizi, ne kadar olduklarını ve nereden satın alabileceğinizi anlatıyor.

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si ne zaman?

2026 Meksika Şehri Grand Prix'si, 30 Ekim Cuma gününden 1 Kasım Pazar gününe kadar tüm hafta sonuna yayılıyor.

Tarih Saat (yerel) Pist (konum) Biletler 1 Kasım Pazar 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Meksika Şehri) Biletler

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, 2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si için biletleri çeşitli satış noktaları üzerinden satın alabilir. Biletler, sporun resmî internet sitesi üzerinden doğrudan erişilebilen Formula One bilet portalında satışa sunulurken, Autodromo Hermanos Rodriguez'in kendi sitesi üzerinden de temin edilebiliyor.

Lütfen Meksika Şehri Grand Prix'sinin pist alanının, kendi renk işaretleriyle ayrılan farklı bölgelere ayrıldığını unutmayın. Belirlenen bölgeye ulaşmak için uygun kapıdan giriş yapmanız gerekir. Her bölgenin, gerekli tüm hizmetler ve olanaklarla donatılmış kendi taraftar alanı bulunur.

İşte çeşitli bölgelerin genel bir özeti:

Bölge Ana tribünler ve alanlar Öne çıkan pist görüşleri En uygun giriş kapısı Yeşil (Verde) 1 ve 2 numaralı tribünler, Paddock Club, Champions Club Pit yolu, start grid'i, ana start/finish düzlüğü 4, 6, 7 numaralı kapılar Turuncu (Naranja) 2A Tribünü Ana düzlükte yüksek hızlı geçişler (Genel Giriş) 8 numaralı kapı Mavi (Azul) 3, 3A, 4, 5, 6, 6A numaralı tribünler 1. viraj frenleme bölgesi, Moisés Solana S virajları (1-3. virajlar) 9 ve 12 numaralı kapılar Sarı (Amarilla) 7, 9, 10, 11 numaralı tribünler İkinci DRS bölgesinin sonundaki 4-6. virajların kıvrımlı bölümü 13 ve 14 numaralı kapılar Gri (Gris) 14. Tribün (Foro Sol Sur) Stadyum bölümü, 13-14. virajlar, yarış sonrası podyum seremonisi 2 numaralı kapı Kahverengi (Café) 15. Tribün (Foro Sol Norte) Stadyum bölümü, yavaş virajlar, dev bir konser atmosferi 2 numaralı kapı

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer - her StubHub satın alımı, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve yarış zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si biletleri ne kadar?

Autódromo Hermanos Rodríguez'deki 2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si için resmî 3 günlük biletler, bölgeye ve oturma bölümüne bağlı olarak 3.900 MXN ile 30.500 MXN arasında değişiyor ($215 USD-$1.678 USD). Biletler kesin olarak bölgeye kilitlidir, yani pist alanına girdikten sonra diğer renk kodlu bölgelere geçemezsiniz.

Tribün Pist bölgesi Konum ve görüş tipi 3 günlük resmî biletler (MXN) Grada 1 & 2 Yeşil Ana düzlük, pit yolu ve grid aksiyonu 30.500 Grada 10 Sarı Yüksek hızlı virajlar (4'ten 6'ya virajlar) 19.900 Grada 11 Sarı 6. viraj ve Lake S virajlarına yaklaşım 18.300 Grada 4 & 5 Mavi Büyük frenleme noktası ve 1 ile 2. virajlardaki aksiyon 15.000 Grada 5A Mavi Açılıştaki 1'den 3'e viraj kompleksinin iç görüşü 13.900 Grada 7 Sarı 4 ve 5. viraj kompleksine giriş 13.900 Grada 6 Mavi 3. viraj çıkışındaki hızlanma bölgesi 13.000 Grada 12 Sarı 4'ten 6'ya virajlar arasındaki hızlı bölüm 12.800 Grada 9 Mavi Arka düzlük boyunca hızlanma 12.400 Grada 8 Mavi Yüksek hızlı arka düzlüğün orta noktası 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gri İkonik stadyumun içinde, son virajlar ve podyum 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Kahverengi İkonik stadyumun içinde, yavaş şikan bölümü 10.000 Grada 3A & 6B Mavi Geçiş noktası girişi / Arka düzlük 9.900 Grada 6A Mavi Genel giriş ayakta izleme alanı 7.000 Grada 2A Turuncu Pit düzlüğünün ortasında ayakta izleme / Yerel genel giriş 3.900

VIP ve Ağırlama Paketleri

Standart tribün koltuklarının ötesine bakıyorsanız, üst düzey VIP paketleri premium yiyecekler, açık barlar ve paddock erişimi sunuyor:

Champions Club : Ana düzlüğün hemen yanında konumlanır ve fiyatlar yaklaşık 5.600 USD'den başlar. Rezerveli tribün koltuğu, ağırlama salonuna erişim ve rehberli paddock turlarını içerir.

F1 Paddock Club : Pit binasının üzerinde ya da Foro Sol stadyumunun ikinci katında yer alan en üst lüks seviye olup fiyatlar yaklaşık 9.600 USD'den başlar.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça resmî F1 ve Autodromo Hermanos Rodriguez sitelerini, güncel uygunluk için ise StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si hafta sonu programı

Meksika Şehri Grand Prix'sindeki antrenmanlar, sıralama turları ve yarışın kendisi aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel - CST) 30 Ekim Cuma Antrenman 1 12.30 30 Ekim Cuma Antrenman 2 16.00 31 Ekim Cumartesi Antrenman 3 11.30 31 Ekim Cumartesi Sıralama turları 15.00 1 Kasım Pazar Yarış 14.00

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix'si nerede düzenleniyor?

Meksika Şehri Grand Prix'si, her zaman olduğu gibi Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor, ancak pist 1979'dan önce Magdalena Mixhuca olarak biliniyordu.

Pist ilk kez 1959'da açıldı ve mevcut versiyon hâlâ büyük ölçüde orijinal pistin ana hatlarını takip ediyor. Ancak yaklaşık 4,3 kilometre uzunluğundaki modern düzen, pistin eski bir beyzbol stadyumunun içinden geçmesini sağlıyor ve bu da F1 takviminin en etkileyici arka planlarından birini sunuyor.

Autodromo Hermanos Rodriguez, deniz seviyesinden 2.200 metreden daha yüksekte bulunuyor ve bu da Grand Prix'yi pilotlar için nefes kesen bir deneyime dönüştürüyor. İnce hava motor performansını ve aerodinamiği etkilediği için F1 takımlarının da üzerinde düşüneceği çok şey oluyor.

Tur rekoru 1:17.774 ile Valtteri Bottas'a ait. Bu dereceyi, Max Verstappen'in kazandığı yarışın 2021 edisyonunda yaptı.

F1 Meksika Şehri Grand Prix'sine nasıl gidilir?

Autodromo Hermanos Rodriguez'e en yakın havalimanı Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'dır (Meksika Şehri Uluslararası Havalimanı olarak da bilinir). Havalimanı, pistin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alır.

Araç kiralama:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'nda, terminaller içinde elverişli konumlarda bulunan çeşitli araç kiralama şirketlerine erişim vardır. Bunlar arasında Avis, Budget ve Hertz yer alır.

Taksi/yolculuk paylaşım hizmetleri:

Meksika Şehri'nde yolcular, taksiler ve yolculuk paylaşım hizmetleriyle şehirde rahatça dolaşmak için çeşitli seçeneklere sahiptir. Daha popüler seçeneklerden bazıları Uber, Didi ve normal taksilerdir (Sitio de Taxis veya Taxi Libre).

Toplu taşıma:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndan Meksika Şehri merkezine toplu taşımayla gitmek için Metro ve Metrobüs dahil birkaç seçeneğiniz vardır. Meksika Şehri pisti ayrıca Ticket2ride hizmeti de düzenliyor. Bu, belirli noktalardan piste ve geri shuttle hizmetidir.

2026 F1 Meksika Grand Prix'sinden ne beklenmeli?

1970'lerde Meksika Grand Prix'si, F1'in altın çağının odak noktalarından biriydi; dev kalabalıkları çekiyor ve heyecan verici bir eğlence sunuyordu. Son dönemde popülerliğinin ve talihinin yeniden canlanmasına yol açan etkenlerden biri, 2023 F1 Şampiyonası'nda Max Verstappen'in ardından ikinci olan ve pilotlar sıralamasında 11 yıl üst üste ilk 10'da yer alan Meksikalı pilot Sergio Perez'in başarısıydı (2014-2024). Perez, 2025 sezonunda yer almamasının ardından bu yıl Cadillac'ıyla geri dönüyor.

F1 yarış zaferi elde eden tek diğer Meksikalı ise 1970'te Pedro Rodriguez olmuştu. Ne yazık ki bir yıl sonra bir yarış kazasında hayatını kaybetti, ancak mirası yaşamaya devam ediyor; çünkü Meksika Şehri pisti 1979'da onun ve kardeşi Ricardo'nun (bir başka eski F1 pilotu) onuruna yeniden adlandırıldı.

Autodromo Hermanos Rodríguez büyüleyici bir pist ve F1 tutkunlarının hayatlarında en az bir kez yerinde deneyimlemesi gereken yerlerden biri. Meksika'nın başkentinin tam merkezinde bulunan pist, modern F1 araçlarının 330 km/s hıza ulaşabildiği, F1 sezonunun en uzunlarından biri olan devasa 1,2 km'lik ana düzlüğüyle öne çıkıyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise araçların çanak şeklindeki bir tribünün içinden geçtiği Foro Sol stadyum bölümü.

2025 Meksika Şehri Grand Prix'sine Lando Norris damga vurdu ve bu sonuç onu Pilotlar Şampiyonası'nın zirvesine taşıdı. McLaren pilotu, Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen'in 30 saniyeden fazla önünde finiş gördü. Bu kez yine dramatik bir yenilenmeye mi hazırlanıyoruz? Meksika spor takviminin en unutulmaz günlerinden birinde kalabalıkların arasına katılmak istiyorsanız gecikmeyin.



