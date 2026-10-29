Olağanüstü geçen F1 sezonu sona ermeden bir Grand Prix’ye gitme isteğiniz hâlâ var mı? Yarışı yerinde izlemenin yerini hiçbir şey tutmaz. Bu hayalinizi 30 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Meksika Şehri Grand Prix’sinde gerçeğe dönüştürün.

Meksika Grand Prix’si, 2021’den beri kullanılan adıyla Meksika Şehri Grand Prix’si, 1963’te F1 takvimine ilk kez girdiğinden bu yana Autodromo Hermanos Rodriguez’de düzenleniyor.

Yarışın yapılmadığı uzun dönemler olsa da artık motor sporları takviminin düzenli bir parçası. Tutkulu taraftarları ve heyecan dolu yarışlarıyla tanınan pist, büyük ilgi görüyor.

İster sıkı bir F1 tutkunu olun ister yarışları ara sıra takip edin, Meksika Şehri Grand Prix’si size unutulmaz bir deneyim vadediyor. GOAL, Grand Prix biletlerini nasıl ve nereden alabileceğinizi, ayrıca fiyatlarını anlatıyor.

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix’si ne zaman?

2026 Meksika Şehri Grand Prix’si, 30 Ekim Cuma gününden 1 Kasım Pazar gününe kadar tüm hafta sonu boyunca sürecek.

Tarih Saat (yerel) Pist (konum) Biletler 1 Kasım Pazar 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Meksika Şehri) Biletler

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix’si biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar 2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix’si biletlerini çeşitli satış noktalarından alabilir. Biletler, sporun resmî internet sitesinden doğrudan erişilebilen Formula 1 bilet portalında ve Autodromo Hermanos Rodriguez’in kendi sitesinde satışa sunuluyor.

Meksika Şehri Grand Prix’si pistinin, farklı renklerle işaretlenmiş bölgelere ayrıldığını unutmayın. Biletinizde belirtilen bölgeye ulaşmak için ilgili kapıdan giriş yapmalısınız. Her bölgede gerekli hizmet ve olanakların bulunduğu ayrı bir taraftar alanı var.

Bölgelere genel bir bakış:

Bölge Başlıca tribünler ve alanlar Pistte görülebilen önemli noktalar En uygun giriş kapısı Yeşil (Verde) 1 ve 2 numaralı tribünler, Paddock Club, Champions Club Pit yolu, start gridi, ana start-finiş düzlüğü 4, 6 ve 7 numaralı kapılar Turuncu (Naranja) 2A numaralı tribün Ana düzlükte yüksek hızlı geçişler (genel giriş) 8 numaralı kapı Mavi (Azul) 3, 3A, 4, 5, 6 ve 6A numaralı tribünler 1. virajın frenleme bölgesi, Moisés Solana S virajları (1–3. virajlar) 9 ve 12 numaralı kapılar Sarı (Amarilla) 7, 9, 10 ve 11 numaralı tribünler İkinci DRS bölgesinin sonundaki kıvrımlı 4–6. virajlar 13 ve 14 numaralı kapılar Gri (Gris) 14 numaralı tribün (Foro Sol Sur) Stadyum bölümü, 13–14. virajlar, yarış sonrası podyum töreni 2 numaralı kapı Kahverengi (Café) 15 numaralı tribün (Foro Sol Norte) Stadyum bölümü, yavaş virajlar, büyük bir konseri andıran atmosfer 2 numaralı kapı

Son dakikada yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında korunuyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix’si biletleri ne kadar?

Autódromo Hermanos Rodríguez’de düzenlenecek 2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix’sinin resmî üç günlük biletleri, bölgeye ve oturma alanına göre 3.900 MXN ile 30.500 MXN (215 USD ile 1.678 USD) arasında değişiyor. Biletler yalnızca belirtilen bölgede geçerli. Piste girdikten sonra farklı renklerle işaretlenmiş diğer bölgelere geçemezsiniz.

Tribün Pist bölgesi Konum ve manzara Resmî üç günlük biletler (MXN) Grada 1 ve 2 Yeşil Ana düzlük, pit yolu ve start gridi 30.500 Grada 10 Sarı Yüksek hızlı virajlar (4–6. virajlar) 19.900 Grada 11 Sarı 6. viraj ve Lake S virajlarına yaklaşım 18.300 Grada 4 ve 5 Mavi Önemli frenleme noktası ve 1–2. virajlardaki mücadele 15.000 Grada 5A Mavi İlk üç virajdan oluşan bölümün iç taraftan görünümü 13.900 Grada 7 Sarı 4 ve 5. virajlardan oluşan bölüme giriş 13.900 Grada 6 Mavi 3. viraj çıkışındaki hızlanma bölgesi 13.000 Grada 12 Sarı 4–6. virajlardaki hızlı bölüm 12.800 Grada 9 Mavi Arka düzlükte hızlanma 12.400 Grada 8 Mavi Yüksek hızlı arka düzlüğün orta noktası 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gri Ünlü stadyum bölümünün içi, son virajlar ve podyum 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Kahverengi Ünlü stadyum bölümünün içi, yavaş şikan bölümü 10.000 Grada 3A ve 6B Mavi Geçişlerin sık yaşandığı bölümün girişi / arka düzlük 9.900 Grada 6A Mavi Genel girişe açık ayakta izleme alanı 7.000 Grada 2A Turuncu Pit düzlüğünün orta bölümünde ayakta izleme / yerel genel giriş 3.900

VIP ve ağırlama paketleri

Standart tribün koltuklarının ötesinde bir seçenek arıyorsanız üst düzey VIP paketleri seçkin yiyecekler, sınırsız içecek servisi ve padok erişimi sunuyor:

Champions Club : Ana düzlüğün hemen yanında yer alıyor ve fiyatları yaklaşık 5.600 USD’den başlıyor. Pakete rezerve tribün koltuğu, ağırlama salonuna erişim ve rehberli padok turları dâhil.

: Ana düzlüğün hemen yanında yer alıyor ve fiyatları yaklaşık 5.600 USD’den başlıyor. Pakete rezerve tribün koltuğu, ağırlama salonuna erişim ve rehberli padok turları dâhil. F1 Paddock Club: Pit binasının üstünde veya Foro Sol stadyumunun ikinci katında bulunan en lüks seçenek. Fiyatları yaklaşık 9.600 USD’den başlıyor.

Ek bilgiler için yarış tarihi yaklaştığında resmî F1 ve Autodromo Hermanos Rodriguez sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix’si hafta sonu programı

Meksika Şehri Grand Prix’sinin antrenman ve sıralama turları ile yarış, aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, CST) 30 Ekim Cuma 1. antrenman 12.30 30 Ekim Cuma 2. antrenman 16.00 31 Ekim Cumartesi 3. antrenman 11.30 31 Ekim Cumartesi Sıralama turları 15.00 1 Kasım Pazar Yarış 14.00

2026 F1 Meksika Şehri Grand Prix’si nerede düzenleniyor?

Meksika Şehri Grand Prix’si, her zaman olduğu gibi Autodromo Hermanos Rodriguez’de düzenleniyor. Pist, 1979’dan önce Magdalena Mixhuca adıyla biliniyordu.

İlk kez 1959’da açılan pistin bugünkü düzeni, büyük ölçüde orijinal pistin güzergâhını izliyor. Ancak yaklaşık 4,3 kilometre uzunluğundaki modern pist, eski bir beyzbol stadyumunun içinden geçerek F1 sezonunun en etkileyici manzaralarından birini sunuyor.

Autodromo Hermanos Rodriguez, deniz seviyesinden 2.200 metreden fazla yüksekte bulunuyor. Bu da Grand Prix’yi pilotlar için nefes kesici bir deneyime dönüştürüyor. İnce havanın motor performansını ve aerodinamiği etkilemesi, F1 takımlarına da üzerinde düşünmeleri gereken pek çok konu çıkarıyor.

1:17.774 ile tur rekoru Valtteri Bottas’a ait. Bottas bu dereceyi, Max Verstappen’in kazandığı 2021 yarışında elde etti.

F1 Meksika Şehri Grand Prix’sine nasıl gidilir?

Autodromo Hermanos Rodriguez’e en yakın havalimanı, Meksika Şehri Uluslararası Havalimanı olarak da bilinen Benito Juarez Uluslararası Havalimanı. Havalimanı, pistin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alıyor.

Araç kiralama:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’nın terminallerinde Avis, Budget ve Hertz dâhil çeşitli araç kiralama şirketlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Taksi ve araç çağırma hizmetleri:

Meksika Şehri’nde yolcular, taksi ve araç çağırma hizmetleriyle şehir içinde rahatça seyahat etmek için çeşitli seçeneklere sahip. Popüler seçenekler arasında Uber, Didi ve normal taksiler (Sitio de Taxis veya Taxi Libre) bulunuyor.

Toplu taşıma:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’ndan Meksika Şehri’nin merkezine toplu taşımayla gitmek için metro ve Metrobus dâhil birkaç seçeneğiniz var. Meksika Şehri pisti ayrıca Ticket2ride hizmeti düzenliyor. Bu servis, belirli noktalardan piste ve pistten bu noktalara ulaşım sağlıyor.

2026 F1 Meksika Grand Prix’sinden neler bekleniyor?

Meksika Grand Prix’si, 1970’lerde F1’in altın çağının önemli yarışlarından biriydi; çok büyük kalabalıkları çekiyor ve heyecan verici mücadelelere sahne oluyordu. Yarışın son dönemde yeniden popülerlik kazanmasında ve eski günlerine dönmesinde etkili olan faktörlerden biri, 2023 F1 Şampiyonası’nı Max Verstappen’in ardından ikinci sırada tamamlayan ve pilotlar klasmanında üst üste on bir yıl (2014-2024) ilk 10’a giren Meksikalı pilot Sergio Perez’in başarısıydı. Perez, 2025 sezonunda yer almadıktan sonra bu yıl Cadillac aracıyla geri dönüyor.

F1 yarışı kazanan diğer tek Meksikalı, 1970’te bunu başaran Pedro Rodriguez’di. Rodriguez ne yazık ki bir yıl sonra bir yarış sırasında yaşanan olayın ardından hayatını kaybetti. Ancak mirası yaşamaya devam ediyor: Meksika Şehri pisti, 1979’da onun ve yine eski bir F1 pilotu olan kardeşi Ricardo’nun onuruna yeniden adlandırıldı.

Autodromo Hermanos Rodríguez, F1 tutkunlarının hayatlarında en az bir kez yerinde görmesi gereken etkileyici bir pist. Meksika’nın başkentinin tam merkezinde bulunan pistin öne çıkan özelliği, F1 sezonunun en uzun düzlüklerinden biri olan 1,2 kilometrelik ana düzlüğü. Modern F1 araçları burada saatte 330 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bir diğer dikkat çekici nokta ise araçların tribünlerle çevrili bölümden geçtiği Foro Sol stadyum bölümü.

2025 Meksika Şehri Grand Prix’sine Lando Norris damga vurdu ve aldığı sonuç onu Pilotlar Şampiyonası’nda liderliğe taşıdı. McLaren pilotu, Ferrari’den Charles Leclerc ve Red Bull’dan Max Verstappen’in 30 saniyeden fazla önünde finiş gördü. Bu kez de heyecan dolu bir yarış mı izleyeceğiz? Meksika spor takviminin en unutulmaz günlerinden birinde kalabalığa katılmak istiyorsanız gecikmeyin.