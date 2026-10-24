Heyecan dolu bir F1 sezonu sona ermeden önce hâlâ bir Grand Prix’ye gitmek istiyor musunuz? Yarışı yerinde izlemenin tadı başka. 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Mexico City Grand Prix’sinde bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Meksika Grand Prix’si, 2021’den bu yana kullanılan adıyla Mexico City Grand Prix’si, F1 takvimine ilk kez girdiği 1963 yılından beri Autodromo Hermanos Rodriguez’de düzenleniyor.

Yarışın yapılmadığı uzun dönemler olsa da artık motor sporları takviminin düzenli bir parçası. Tutkulu taraftarları ve heyecanlı yarışlarıyla tanınan pist, büyük ilgi görüyor.

İster sıkı bir F1 tutkunu ister yarışları ara sıra takip eden biri olun, Mexico City Grand Prix’si duyularınıza hitap edecek. GOAL, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını anlatıyor.

2026 F1 Mexico City Grand Prix’si ne zaman?

2026 Mexico City Grand Prix’si, 30 Ekim Cuma’dan 1 Kasım Pazar’a kadar tüm hafta sonu sürecek.

Tarih Saat (yerel) Pist (konum) Biletler 1 Kasım Pazar 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Meksiko) Biletler

2026 F1 Mexico City Grand Prix biletleri nasıl alınır?

2026 F1 Mexico City Grand Prix biletleri çeşitli satıcılardan alınabilir. Biletler, sporun resmî internet sitesinden erişilebilen Formula 1 bilet portalında ve Autodromo Hermanos Rodriguez’nin kendi sitesinde satışa sunuluyor.

Mexico City Grand Prix pistinin farklı renklerle işaretlenmiş bölgelere ayrıldığını unutmayın. Biletinizde belirtilen bölgeye ulaşmak için ilgili kapıdan girmeniz gerekiyor. Her bölgede gerekli hizmet ve olanakların bulunduğu ayrı bir taraftar alanı var.

Bölgelere genel bir bakış:

Bölge Ana tribünler ve alanlar Pistte görülebilen başlıca noktalar En uygun giriş kapısı Yeşil (Verde) 1 ve 2 numaralı tribünler, Paddock Club, Champions Club Pit yolu, start dizilişi, ana start-finiş düzlüğü 4, 6 ve 7 numaralı kapılar Turuncu (Naranja) 2A tribünü Ana düzlükte yüksek hızlı geçişler (genel giriş) 8 numaralı kapı Mavi (Azul) 3, 3A, 4, 5, 6 ve 6A tribünleri 1. virajın frenleme bölgesi, Moisés Solana S virajları (1–3. virajlar) 9 ve 12 numaralı kapılar Sarı (Amarilla) 7, 9, 10 ve 11 numaralı tribünler İkinci DRS bölgesinin sonundaki, 4–6. virajlardan oluşan kıvrımlı bölüm 13 ve 14 numaralı kapılar Gri (Gris) 14 numaralı tribün (Foro Sol Sur) Stadyum bölümü, 13–14. virajlar, yarış sonrası podyum töreni 2 numaralı kapı Kahverengi (Café) 15 numaralı tribün (Foro Sol Norte) Stadyum bölümü, yavaş virajlar, büyük bir konseri andıran atmosfer 2 numaralı kapı

Son anda yer bulmak isteyenler, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve yarışa yetişeceği konusunda güvence sağlar.

2026 F1 Mexico City Grand Prix biletleri ne kadar?

Autódromo Hermanos Rodríguez’de düzenlenecek 2026 F1 Mexico City Grand Prix’sinin üç günlük resmî biletleri, bölgeye ve oturma alanına göre 3.900-30.500 MXN (215-1.678 ABD doları) arasında değişiyor. Biletler yalnızca belirtilen bölgede geçerli; piste girdikten sonra farklı renklerle işaretlenmiş diğer bölgelere geçemezsiniz.

Tribün Pist bölgesi Konum ve manzara Üç günlük resmî biletler (MXN) Grada 1 ve 2 Yeşil Ana düzlük, pit yolu ve start dizilişindeki hareketlilik 30.500 Grada 10 Sarı Yüksek hızlı virajlar (4–6. virajlar) 19.900 Grada 11 Sarı 6. viraj ve Lake S virajlarına yaklaşım 18.300 Grada 4 ve 5 Mavi Önemli frenleme noktası ve 1–2. virajlardaki mücadele 15.000 Grada 5A Mavi Başlangıçtaki 1–3. virajlar bölümünün iç taraftan görünümü 13.900 Grada 7 Sarı 4 ve 5. virajlardan oluşan bölüme giriş 13.900 Grada 6 Mavi 3. viraj çıkışındaki hızlanma bölgesi 13.000 Grada 12 Sarı 4–6. virajlardan geçen hızlı bölüm 12.800 Grada 9 Mavi Arka düzlükte hızlanma 12.400 Grada 8 Mavi Yüksek hızlı arka düzlüğün orta noktası 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gri İkonik stadyumun içi, son virajlar ve podyum 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Kahverengi İkonik stadyumun içi, yavaş şikan bölümü 10.000 Grada 3A ve 6B Mavi Geçişlerin sık yaşandığı bölümün girişi / arka düzlük 9.900 Grada 6A Mavi Genel girişe açık ayakta izleme alanı 7.000 Grada 2A Turuncu Pit düzlüğünün orta kısmında ayakta izleme / yurt içi genel giriş 3.900

VIP ve ağırlama paketleri

Standart tribün biletlerinin ötesinde bir deneyim arıyorsanız üst düzey VIP paketleri seçkin yiyecekler, sınırsız içecek servisi ve padok erişimi sunuyor:

Champions Club : Ana düzlüğün hemen yanında yer alıyor ve fiyatları yaklaşık 5.600 ABD dolarından başlıyor. Pakete ayrılmış tribün koltuğu, ağırlama salonuna giriş ve rehberli padok turları dâhil.

F1 Paddock Club : Pit binasının üstünde veya Foro Sol stadyumunun ikinci katında bulunan en lüks seçenek. Fiyatları yaklaşık 9.600 ABD dolarından başlıyor.

Ek bilgiler için yarış tarihi yaklaştıkça resmî F1 ve Autodromo Hermanos Rodriguez sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Mexico City Grand Prix hafta sonu programı

Mexico City Grand Prix’sinin antrenman ve sıralama turları ile yarış, aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, CST) 30 Ekim Cuma 1. antrenman 12.30 30 Ekim Cuma 2. antrenman 16.00 31 Ekim Cumartesi 3. antrenman 11.30 31 Ekim Cumartesi Sıralama turları 15.00 1 Kasım Pazar Yarış 14.00

2026 F1 Mexico City Grand Prix’si nerede düzenleniyor?

Mexico City Grand Prix’si, her zaman olduğu gibi Autodromo Hermanos Rodriguez’de düzenleniyor. Ancak pist, 1979’dan önce Magdalena Mixhuca adıyla biliniyordu.

İlk kez 1959’da açılan pistin bugünkü hâli, büyük ölçüde orijinal pistin güzergâhını izliyor. Bununla birlikte yaklaşık 4,2 kilometre (4,3 kilometre) uzunluğundaki modern pist, eski bir beyzbol stadyumunun içinden geçerek F1 sezonunun en etkileyici manzaralarından birini sunuyor.

Autodromo Hermanos Rodriguez, deniz seviyesinden 2.200 metrenin üzerinde yükseklikte. Bu da Grand Prix’yi pilotlar için nefes kesici bir deneyime dönüştürüyor. Seyrek hava motor performansını ve aerodinamiği etkilediğinden F1 takımlarının da üzerinde düşünmesi gereken pek çok konu var.

1:17.774’lük tur rekoru Valtteri Bottas’a ait. Bottas bu dereceyi, Max Verstappen’in kazandığı 2021 yarışında kaydetti.

F1 Mexico City Grand Prix’sine nasıl gidilir?

Autodromo Hermanos Rodriguez’ye en yakın havalimanı, Meksiko Uluslararası Havalimanı olarak da bilinen Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’dır. Havalimanı, pistin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alıyor.

Araç kiralama:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’nın terminallerinde, aralarında Avis, Budget ve Hertz’in de bulunduğu çeşitli araç kiralama şirketleri hizmet veriyor.

Taksi ve araç çağırma hizmetleri:

Meksiko’da yolcuların şehir içinde rahatça ulaşım sağlaması için çeşitli taksi ve araç çağırma seçenekleri bulunuyor. En yaygın seçeneklerden bazıları Uber, Didi ve normal taksiler (Sitio de Taxis veya Taxi Libre).

Toplu taşıma:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’ndan Meksiko şehir merkezine toplu taşımayla gitmek için metro ve Metrobüs dâhil birkaç seçeneğiniz var. Mexico City pisti de Ticket2ride adlı bir servis düzenliyor. Bu servis, belirli noktalardan piste gidiş ve dönüş ulaşımı sağlıyor.

2026 F1 Meksika Grand Prix’sinden neler bekleniyor?

Meksika Grand Prix’si, 1970’lerde F1’in altın çağının odak noktalarından biriydi; çok büyük kalabalıkları çekiyor ve heyecan verici yarışlara sahne oluyordu. Yarışın son dönemde yeniden ilgi görmesinde ve eski canlılığına kavuşmasında, 2023 F1 Şampiyonası’nı Max Verstappen’in ardından ikinci sırada tamamlayan ve pilotlar klasmanında üst üste 11 yıl (2014-2024) ilk 10’a giren Meksikalı pilot Sergio Perez’in başarısı da rol oynadı. Perez, 2025 sezonunda yer almadıktan sonra bu yıl Cadillac aracıyla geri dönüyor.

F1 yarışı kazanan diğer tek Meksikalı, 1970’te zafere ulaşan Pedro Rodriguez’di. Ne yazık ki bir yıl sonra bir yarışta yaşanan olayın ardından hayatını kaybetti. Ancak Meksiko pistine 1979’da onun ve kendisi gibi eski bir F1 pilotu olan kardeşi Ricardo’nun adının verilmesiyle mirası yaşamaya devam ediyor.

Autodromo Hermanos Rodríguez, F1 tutkunlarının hayatlarında en az bir kez yerinde görmesi gereken etkileyici bir pist. Meksika’nın başkentinin tam merkezinde yer alan pistin belirleyici özelliklerinden biri, F1 takvimindeki en uzun düzlüklerden olan 1,2 kilometrelik devasa ana düzlüğü. Modern F1 araçları burada 330 km/sa hıza ulaşabiliyor. Bir diğer dikkat çekici bölüm ise araçların tribünlerle çevrili alandan geçtiği Foro Sol stadyumu.

2025 Mexico City Grand Prix’sine Lando Norris damga vurdu ve aldığı sonuç onu Pilotlar Şampiyonası’nın liderliğine taşıdı. McLaren pilotu, Ferrari’den Charles Leclerc ve Red Bull’dan Max Verstappen’in 30 saniyeden fazla önünde yarışı tamamladı. Bu kez de heyecan dolu bir yarış mı izleyeceğiz? Meksika spor takviminin en unutulmaz günlerinden birinde kalabalığa katılmak istiyorsanız gecikmeyin.



