Heyecan dolu bir F1 sezonu sona ermeden önce hâlâ bir Grand Prix'ye gitmek istiyor musunuz? Bu heyecanı yerinde yaşamanın yerini hiçbir şey tutmaz. 30 Ekim ile 1 Kasım arasında düzenlenecek Mexico City Grand Prix'sinde bu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

Meksika Grand Prix'si, 2021'den beri kullanılan adıyla Mexico City Grand Prix'si, 1963'te F1 takvimine ilk kez girdiğinden bu yana Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor.

Yarışın yapılmadığı bazı dönemler olsa da Grand Prix artık motor sporları takviminin düzenli bir parçası. Tutkulu taraftarları ve heyecan dolu yarışlarıyla tanınan pist de büyük ilgi görüyor.

İster sıkı bir F1 tutkunu ister yarışları ara sıra takip eden biri olun, Mexico City Grand Prix'si size unutulmaz bir deneyim vadediyor. GOAL, Grand Prix biletlerini nereden ve nasıl alabileceğinizi, fiyatlarıyla birlikte anlatıyor.

2026 F1 Mexico City Grand Prix'si ne zaman?

2026 Mexico City Grand Prix'si, 30 Ekim Cuma gününden 1 Kasım Pazar gününe kadar tüm hafta sonu boyunca sürecek.

Tarih Saat (yerel) Pist (konum) Biletler 1 Kasım Pazar 14.00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexico City) Biletler

2026 F1 Mexico City Grand Prix biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, 2026 F1 Mexico City Grand Prix biletlerini çeşitli satış kanallarından alabilir. Biletler, sporun resmî internet sitesinden erişilebilen Formula 1 bilet portalında ve Autodromo Hermanos Rodriguez'in kendi sitesinde satışa sunuluyor.

Mexico City Grand Prix pistinin, farklı renklerle işaretlenmiş bölgelere ayrıldığını unutmayın. Biletinizde belirtilen bölgeye ulaşmak için ilgili kapıdan giriş yapmanız gerekiyor. Her bölgede gerekli hizmet ve olanakların bulunduğu ayrı bir taraftar alanı var.

Bölgelerin genel görünümü şöyle:

Bölge Ana tribünler ve alanlar Pistin görülebilen önemli bölümleri En uygun giriş kapısı Yeşil (Verde) 1 ve 2 numaralı tribünler, Paddock Club, Champions Club Pit yolu, start dizilişi, ana start-finiş düzlüğü 4, 6 ve 7 numaralı kapılar Turuncu (Naranja) 2A numaralı tribün Ana düzlükte yüksek hızlı geçişler (genel giriş) 8 numaralı kapı Mavi (Azul) 3, 3A, 4, 5, 6 ve 6A numaralı tribünler 1. virajın frenleme bölgesi, Moisés Solana S virajları (1–3. virajlar) 9 ve 12 numaralı kapılar Sarı (Amarilla) 7, 9, 10 ve 11 numaralı tribünler İkinci DRS bölgesinin sonundaki 4–6. virajlardan oluşan kıvrımlı bölüm 13 ve 14 numaralı kapılar Gri (Gris) 14 numaralı tribün (Foro Sol Sur) Stadyum bölümü, 13–14. virajlar, yarış sonrası podyum töreni 2 numaralı kapı Kahverengi (Café) 15 numaralı tribün (Foro Sol Norte) Stadyum bölümü, yavaş virajlar, konseri andıran büyük bir atmosfer 2 numaralı kapı

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

2026 F1 Mexico City Grand Prix biletleri ne kadar?

Autódromo Hermanos Rodríguez'de düzenlenecek 2026 F1 Mexico City Grand Prix'sinin resmî üç günlük biletleri, bölgeye ve tribün bölümüne göre 3.900 MXN ile 30.500 MXN (215 ABD doları ile 1.678 ABD doları) arasında değişiyor. Biletler yalnızca belirli bir bölgede geçerli. Piste girdikten sonra farklı renkle işaretlenmiş bölgelere geçemiyorsunuz.

Tribün Pist bölgesi Konum ve manzara Üç günlük resmî bilet (MXN) Grada 1 ve 2 Yeşil Ana düzlük, pit yolu ve start dizilişindeki hareketlilik 30.500 Grada 10 Sarı Yüksek hızlı virajlar (4–6. virajlar) 19.900 Grada 11 Sarı 6. viraj ve Lake S virajlarına yaklaşım 18.300 Grada 4 ve 5 Mavi Önemli frenleme noktası ve 1–2. virajlardaki mücadele 15.000 Grada 5A Mavi İlk üç virajdan oluşan bölümün iç taraftan görünümü 13.900 Grada 7 Sarı 4. ve 5. virajlardan oluşan bölüme giriş 13.900 Grada 6 Mavi 3. viraj çıkışındaki hızlanma bölgesi 13.000 Grada 12 Sarı 4–6. virajlar arasındaki hızlı bölüm 12.800 Grada 9 Mavi Arka düzlükte hızlanma 12.400 Grada 8 Mavi Yüksek hızlı arka düzlüğün orta noktası 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gri İkonik stadyumun içi, son virajlar ve podyum 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Kahverengi İkonik stadyumun içi, yavaş şikan bölümü 10.000 Grada 3A ve 6B Mavi Geçişlerin sık yaşandığı bölümün girişi / arka düzlük 9.900 Grada 6A Mavi Genel girişe açık ayakta izleme alanı 7.000 Grada 2A Turuncu Pit düzlüğünün orta bölümünde ayakta izleme / yurt içi genel giriş 3.900

VIP ve ağırlama paketleri

Standart tribün koltuklarının ötesinde bir seçenek arıyorsanız üst düzey VIP paketleri seçkin yemekler, açık bar ve paddock erişimi sunuyor:

Champions Club : Ana düzlüğün hemen yanında yer alıyor ve fiyatları yaklaşık 5.600 ABD dolarından başlıyor. Pakete ayrılmış bir tribün koltuğu, ağırlama salonuna erişim ve rehberli paddock turları dâhil.

F1 Paddock Club : Pit binasının üzerinde veya Foro Sol stadyumunun ikinci katında bulunan en üst düzey lüks seçenek. Fiyatları yaklaşık 9.600 ABD dolarından başlıyor.

Ek bilgiler için etkinlik tarihi yaklaştıkça F1 ve Autodromo Hermanos Rodriguez'in resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Mexico City Grand Prix hafta sonu programı

Mexico City Grand Prix'sinin antrenmanları, sıralama turları ve yarış, aşağıdaki gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, CST) 30 Ekim Cuma 1. antrenman 12.30 30 Ekim Cuma 2. antrenman 16.00 31 Ekim Cumartesi 3. antrenman 11.30 31 Ekim Cumartesi Sıralama turları 15.00 1 Kasım Pazar Yarış 14.00

2026 F1 Mexico City Grand Prix'si nerede düzenleniyor?

Mexico City Grand Prix'si her zaman olduğu gibi Autodromo Hermanos Rodriguez'de düzenleniyor. Pist, 1979'dan önce Magdalena Mixhuca adıyla biliniyordu.

İlk kez 1959'da açılan pistin bugünkü düzeni, büyük ölçüde orijinal pistin güzergâhını izliyor. Bununla birlikte, yaklaşık 4,2 kilometre (4,3 kilometre) uzunluğundaki modern pist eski bir beyzbol stadyumunun içinden geçiyor ve F1 sezonunun en etkileyici manzaralarından birini sunuyor.

Deniz seviyesinden 2.200 metreden fazla yüksekte bulunan Autodromo Hermanos Rodriguez, Grand Prix'yi pilotlar için nefes kesici bir deneyime dönüştürüyor. Seyrek hava motor performansını ve aerodinamiği etkilediği için F1 takımlarının da üzerinde düşünmesi gereken çok şey var.

1:17.774'lük tur rekoru Valtteri Bottas'a ait. Bottas bu dereceyi, Max Verstappen'ın kazandığı 2021 yarışında kaydetti.

F1 Mexico City Grand Prix'sine nasıl gidilir?

Autodromo Hermanos Rodriguez'e en yakın havalimanı, Mexico City Uluslararası Havalimanı olarak da bilinen Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'dır. Havalimanı, pistin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alıyor.

Araç kiralama:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'nın terminallerinde elverişli konumlarda bulunan çeşitli araç kiralama şirketlerine ulaşabilirsiniz. Bunlar arasında Avis, Budget ve Hertz yer alıyor.

Taksi ve araç çağırma hizmetleri:

Mexico City'de yolcular, taksi ve araç çağırma hizmetleriyle şehir içinde rahatça ulaşım sağlamak için çeşitli seçeneklere sahip. Popüler seçenekler arasında Uber, Didi ve normal taksiler (Sitio de Taxis veya Taxi Libre) bulunuyor.

Toplu taşıma:

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndan Mexico City şehir merkezine toplu taşımayla gitmek için metro ve Metrobus dâhil birkaç seçeneğiniz var. Mexico City pisti ayrıca Ticket2ride hizmeti de düzenliyor. Bu servis, belirli noktalardan piste ve pistten bu noktalara ulaşım sağlıyor.

2026 F1 Meksika Grand Prix'sinden neler bekleniyor?

Meksika Grand Prix'si, 1970'lerde F1'in altın çağının önemli yarışlarından biriydi; büyük kalabalıkları çekiyor ve heyecan dolu anlara sahne oluyordu. Yarışın yakın dönemde yeniden ilgi görmesinde ve başarılı olmasında Meksikalı pilot Sergio Perez'in performansı etkili oldu. Perez, 2023 F1 Şampiyonası'nı Max Verstappen'ın arkasında ikinci sırada tamamladı ve 2014-2024 arasında üst üste on bir yıl pilotlar sıralamasında ilk 10'a girdi. 2025 sezonunda yarışmadıktan sonra bu yıl Cadillac aracıyla geri dönüyor.

Bir F1 yarışı kazanan diğer tek Meksikalı, bunu 1970'te başaran Pedro Rodriguez'di. Rodriguez ne yazık ki bir yıl sonra yarış sırasında yaşanan bir olayın ardından hayatını kaybetti. Ancak Mexico City pistine 1979'da onun ve kendisi gibi eski bir F1 pilotu olan kardeşi Ricardo'nun adının verilmesiyle mirası yaşamaya devam ediyor.

Autodromo Hermanos Rodríguez, F1 tutkunlarının hayatlarında en az bir kez yerinde görmesi gereken etkileyici bir pist. Meksika'nın başkentinin tam merkezinde yer alan pist, modern F1 araçlarının saatte 330 kilometreye varan hızlara ulaşabildiği 1,2 kilometrelik devasa ana düzlüğüyle öne çıkıyor. Bu düzlük, F1 sezonunun en uzunlarından biri. Araçların tribünlerle çevrili bir bölümden geçtiği Foro Sol stadyum bölümü de pistin diğer dikkat çekici özelliği.

2025 Mexico City Grand Prix'sine Lando Norris damga vurdu ve aldığı sonuç onu Pilotlar Şampiyonası'nda liderliğe taşıdı. McLaren pilotu, Ferrari'den Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen'ın 30 saniyeden fazla önünde yarışı tamamladı. Bu kez de heyecan dolu bir yarış mı izleyeceğiz? Meksika spor takviminin en unutulmaz günlerinden birinde kalabalığa katılmak istiyorsanız gecikmeyin.



