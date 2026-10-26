Sezonun başlarındaki ertelemeler ve takvim değişiklikleri nedeniyle F1 yıldızları, kasım ayının son hafta sonunda (27-29 Kasım) düzenlenecek 2026 Katar Grand Prix'si için Lusail Uluslararası Pisti'ne geldiğinde, sporun efsanelerinin Orta Doğu'da son kez görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olacak. Bu fırsatı kaçırmayın, yarış biletlerinizi bugün ayırtın.

F1'in Asya'daki tutkulu taraftarları, dünyanın en ünlü pilotlarının bölgede yeniden yarışacak olmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sezonun büyük bölümüne Kimi Antonelli ve McLaren damga vururken Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimler de son dönemde performanslarını yükseltti. Üçü de sezonun kalanında rekabetçi düzeylerini korumayı hedefleyecek. Verstappen ise bu kasım ayında Katar'da üst üste dördüncü zaferini kazanmak istiyor.

Katar Grand Prix'si, üst üste üçüncü yılda da sezonu tamamlayan iki yarışlık serinin ilk ayağı olacak. 2026'nın son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, bir hafta sonra, 6 Aralık'ta Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek. Ardından 2027 F1 sezonunun başlaması için heyecan dolu üç aylık bir bekleyiş başlayacak.

İster tribün koltuğu, ister genel giriş bileti, ister VIP deneyimi arıyor olun, her zevke ve bütçeye uygun Katar Grand Prix'si biletleri var. GOAL olarak Lusail Uluslararası Pisti'ndeki son F1 yarışı öncesinde biletleri nasıl satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve hafta sonu programını anlatıyoruz.

2026 F1 Katar Grand Prix'si ne zaman?

2026 Katar Grand Prix'si, 27 Kasım Cuma gününden 29 Kasım Pazar gününe kadar tüm hafta sonu boyunca sürecek.

Tarih Saat (yerel) Biletler Pist (konum) 29 Kasım Pazar 19:00 (AST) Biletler Lusail Uluslararası Pisti (Lusail)

2026 F1 Katar Grand Prix'si biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, 2026 F1 Katar Grand Prix'si biletlerini çeşitli satıcılardan satın alabilir. Biletler, resmi F1 sitesi üzerinden erişilen Formula 1 Bilet Portalı ve doğrudan pist tarafından işletilen Lusail Uluslararası Pisti Bilet Portalı aracılığıyla satışa sunuluyor.

Son anda yer ayırtmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda güvence verir.

2026 F1 Katar Grand Prix'si biletleri ne kadar?

2026 Katar Grand Prix'si için resmi üç günlük yetişkin biletlerinin standart giriş fiyatları 600 QAR (yaklaşık 165 ABD doları) ile 2.000 QAR (yaklaşık 548 ABD doları) arasında değişiyor. Tüm standart tribün ve ayakta izleme seçenekleri, cuma gününden pazar gününe kadar geçerli üç günlük dijital bilet olarak sunuluyor.

Bilet kategorisi ve bölümü Üç günlük fiyat: QAR (ABD doları) Başlıca oturma alanı özellikleri Ana Tribün (A/B, C/D, E/F bölgeleri) 2.000 QAR (548 ABD doları) Start/finiş çizgisine ve pit yoluna bakan numaralı, üstü kapalı koltuklar Kuzey Tribünü 1.500 QAR (411 ABD doları) Ana düzlüğün sonunda yer alan üstü kapalı koltuklar 2. Viraj / 3. Viraj / 16. Viraj Tribünleri 1.000 QAR (274 ABD doları) Kritik virajlardaki mücadeleyi izleme imkânı sunan üstü açık tribünler Genel Giriş ('Lusail Hill') 600 QAR (165 ABD doları) Pist manzaralı açık ayakta izleme alanları

Ek bilgiler için yarış tarihi yaklaştıkça resmi F1 ve Lusail Uluslararası Pisti sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Katar Grand Prix'si hafta sonu programı

Katar Grand Prix'sinin antrenmanları, sıralama turları ve yarış, aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, AST) 27 Kasım Cuma 1. antrenman 16:30 27 Kasım Cuma 2. antrenman 20:00 28 Kasım Cumartesi 3. antrenman 17:30 28 Kasım Cumartesi Sıralama turları 21:00 29 Kasım Pazar Yarış 19:00

2026 F1 Katar Grand Prix'si nerede düzenleniyor?

Lusail Uluslararası Pisti, Katar'da Doha'nın kuzeyindeki Lusail kentinin hemen dışında yer alan bir motor sporları pistidir.

5,4 km uzunluğundaki pistin ana düzlüğü 1 km'dir. Pist 2004'te açıldı ve aynı yıl ilk Katar motosiklet Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.

Gece yarışlarının düzenlenebilmesi için 2007'de piste kalıcı dış mekân aydınlatması eklendi. Ertesi yıl düzenlenen 2008 Katar motosiklet Grand Prix'si, MotoGP tarihinin ilk gece yarışı oldu. F1 Katar Grand Prix'sinin ilki 2021'de düzenlendi. Grand Prix'nin 2023'teki ikinci organizasyonu öncesinde pist yenilendi ve kapasitesi 8.000'den 52.000'e çıkarıldı.

Lusail pistindeki tur rekoru, 2024 Grand Prix'sinde McLaren aracıyla 1:22.384'lük derece elde eden Lando Norris'e ait.

2026 Katar Grand Prix'sinde neler bekleniyor?

Katar Grand Prix'si ilk kez Kasım 2021'de Lusail Uluslararası Pisti'nde düzenlendi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle 2023'e kadar F1 takvimine dönemedi ancak organizatörler yarışın en az 10 yıl boyunca takvimde kalması için anlaşma imzaladı.

Yarış, mevcut Formula 1 takvimindeki dört gece yarışından biri. Abu Dabi yarışı da bunlardan biri. Pisti ve kent silüetini aydınlatan ışıklar, seyir keyfini daha da artırıyor. Geceleri sıcaklık da belirgin biçimde düşüyor; bu, bazı yarış izleyicileri için avantaj sağlıyor.

Katar Grand Prix'si bileti, pistteki heyecan verici mücadeleyi izlemenin yanı sıra başka eğlence olanakları da sunuyor. Tüm bilet türleri, dünyaca ünlü müzik yıldızlarının sahne aldığı yarış sonrası konserlere giriş hakkı sağlıyor. Geçen yılın başlıca sanatçıları Seal ve Metallica'ydı.

F1 sezonunun en önemli etkinliklerinden birini yakından izlemek yeterli gelmezse Doha kentinin sunduğu cazibe noktalarının keyfini çıkarma fırsatı da var.

Zengin bir kültüre sahip, canlı ve güzel bir kent olan Doha'da yapılacak ve görüleceklerin sonu yok. Seçkin restoranlar, çok sayıda alışveriş merkezi, etkileyici yapılar, doğa harikaları ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

2022 FIFA Dünya Kupası gibi son dönemde düzenlenen birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapması sayesinde Doha, her bütçeye uygun deneyimler sunarak spor ve tatil amaçlı seyahat edenler için Orta Doğu'nun öne çıkan destinasyonlarından biri hâline geldi.

Pistteki heyecan verici mücadelenin tamamını izlemek isteyen F1 taraftarları, çevredeki diğer etkinliklerin de tadını çıkarmak için yılın ideal bir döneminde Doha'ya gelecek. Kasım ile mart arasındaki dönemde bölgedeki hava, açık hava etkinlikleri ve geziler için daha elverişli oluyor.







