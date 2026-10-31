Sezonun başlarındaki ertelemeler ve takvim değişiklikleri nedeniyle F1 yıldızları, kasım ayının son hafta sonunda (27-29 Kasım) düzenlenecek 2026 Katar Grand Prix'si için Lusail Uluslararası Pisti'ne geldiğinde, sporun efsanelerinin Orta Doğu'da son kez görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olacak. Bu fırsatı kaçırmayın, yarış biletlerinizi bugün ayırtın.

F1'in Asya'daki tutkulu taraftarları, dünyanın en ünlü pilotlarının bölgede yeniden yarışacak olmasını sabırsızlıkla bekliyor. Kimi Antonelli ve McLaren sezonun büyük bölümüne damga vurmuş olsa da Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimler son dönemde performanslarını artırdı. Üçü de sezonun geri kalanında rekabetçi düzeylerini korumayı hedefliyor. Verstappen ise bu kasım ayında Katar'da üst üste dördüncü galibiyetini kovalıyor.

Katar Grand Prix'si, üst üste üçüncü yıl sezonu kapatan iki yarışlık serinin ilk ayağı olacak. 2026'nın son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, bir hafta sonra 6 Aralık'ta Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek. Ardından 2027 F1 sezonunun başlaması için üç aylık heyecanlı bir bekleyiş başlayacak.

İster tribün koltuğu, ister genel giriş bileti, ister VIP deneyimi arıyor olun, her zevke ve bütçeye uygun Katar Grand Prix'si biletleri var. GOAL olarak F1'in Lusail Uluslararası Pisti'ne bir sonraki ziyareti öncesinde biletleri nasıl satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve hafta sonunun programını anlatalım.

2026 F1 Katar Grand Prix'si ne zaman?

2026 Katar Grand Prix'si, 27 Kasım Cuma gününden 29 Kasım Pazar gününe kadar tüm hafta sonu boyunca sürecek.

Tarih Saat (yerel) Biletler Pist (konum) 29 Kasım Pazar 19:00 (AST) Biletler Lusail Uluslararası Pisti (Lusail)

2026 F1 Katar Grand Prix'si biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, 2026 F1 Katar Grand Prix'si biletlerini çeşitli satış kanallarından satın alabilir. Biletler, resmî F1 internet sitesi üzerinden erişilen Formula 1 Bilet Portalı ile doğrudan pist tarafından işletilen Lusail Uluslararası Pisti Bilet Portalı'nda satışa sunuluyor.

Son anda koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devri: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altına alınıyor. Böylece alıcılar, biletlerinin geçerli olduğundan ve yarışa zamanında ulaşacağından emin olabiliyor.

2026 F1 Katar Grand Prix'si biletleri ne kadar?

2026 Katar Grand Prix'si için resmî üç günlük standart yetişkin biletlerinin fiyatları 600 QAR (yaklaşık 165 ABD doları) ile 2.000 QAR (yaklaşık 548 ABD doları) arasında değişiyor. Tüm standart tribün ve ayakta izleme seçenekleri, cuma gününden pazar gününe kadar geçerli üç günlük dijital bilet olarak düzenleniyor.

Bilet kategorisi ve bölümü Üç günlük fiyat: QAR (ABD doları) Başlıca oturma alanı özellikleri Ana Tribün (A/B, C/D, E/F bölgeleri) 2.000 QAR (548 dolar) Start-finiş çizgisine ve pit yoluna bakan numaralı, üstü kapalı koltuklar Kuzey Tribünü 1.500 QAR (411 dolar) Ana düzlüğün sonunda yer alan üstü kapalı koltuklar 2. Viraj / 3. Viraj / 16. Viraj tribünleri 1.000 QAR (274 dolar) Önemli viraj mücadelelerini görme imkânı sunan üstü açık tribünler Genel giriş ('Lusail Tepesi') 600 QAR (165 dolar) Pist manzaralı açık ayakta izleme alanları

Yarış tarihi yaklaştığında ek bilgiler için F1'in ve Lusail Uluslararası Pisti'nin resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Katar Grand Prix'si hafta sonu programı

Katar Grand Prix'sinin antrenman ve sıralama turları ile yarış, aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, AST) 27 Kasım Cuma 1. antrenman 16:30 27 Kasım Cuma 2. antrenman 20:00 28 Kasım Cumartesi 3. antrenman 17:30 28 Kasım Cumartesi Sıralama turları 21:00 29 Kasım Pazar Yarış 19:00

2026 F1 Katar Grand Prix'si nerede düzenleniyor?

Lusail Uluslararası Pisti, Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Lusail şehrinin hemen dışında yer alan bir motor sporları pisti.

Pist 5,4 km uzunluğunda ve 1 km'lik bir ana düzlüğe sahip. 2004'te açılan pist, aynı yıl ilk Katar motosiklet Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.

Gece yarışlarının düzenlenebilmesi için 2007'de piste kalıcı dış mekân aydınlatması eklendi. Ertesi yıl düzenlenen 2008 Katar motosiklet Grand Prix'si, MotoGP tarihindeki ilk gece yarışı oldu. F1 Katar Grand Prix'sinin ilki 2021'de düzenlendi. Grand Prix'nin 2023'teki ikinci yarışından önce pist yenilendi ve kapasitesi 8.000'den 52.000'e çıkarıldı.

Lusail'deki tur rekoru, 2024 Grand Prix'sinde McLaren aracıyla 1:22.384'lük derece yapan Lando Norris'e ait.

2026 Katar Grand Prix'sinde neler bekleniyor?

Katar Grand Prix'si ilk kez Kasım 2021'de Lusail Uluslararası Pisti'nde düzenlendi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle yarış, 2023'e kadar F1 takvimine dönmedi. Ancak organizatörler, yarışın en az 10 yıl boyunca takvimde kalması için bir anlaşma imzaladı.

Yarış, mevcut Formula 1 takvimindeki dört gece yarışından biri. Abu Dabi yarışı da bunlardan biri. Pisti ve şehrin siluetini aydınlatan ışıklar, seyir zevkini daha da artırıyor. Geceleri sıcaklık da belirgin biçimde düşüyor; bu, bazı seyirciler için büyük bir rahatlık.

Katar Grand Prix'si bileti, pistteki heyecanı izlemenin yanı sıra başka eğlence olanakları da sunuyor. Tüm bilet türleri, yarış sonrası konserlere giriş hakkı sağlıyor. Bu konserlerde dünya çapında ünlü müzisyenler sahne alıyor. Geçen yılın baş sanatçıları Seal ve Metallica'ydı.

F1 sezonunun en önemli etkinliklerinden birini yakından izlemek yetmezse Doha'nın sunduğu cazibe merkezlerinin tadını çıkarmak da ayrı bir avantaj.

Zengin bir kültüre sahip, canlı ve güzel bir şehir olan Doha'da görülecek yerlerin ve yapılacak şeylerin listesi neredeyse sonsuz. Seçkin restoranlar, çok sayıda alışveriş merkezi, etkileyici simge yapılar, doğal güzellikler ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

Doha, 2022 FIFA Dünya Kupası gibi yakın dönemdeki birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapmasının ardından, her bütçeye uygun çeşitli deneyimler sunarak spor ve tatil amaçlı seyahat edenler için Orta Doğu'nun öne çıkan destinasyonlarından biri hâline geldi.

Pistteki tüm heyecanı yakından takip etmek isteyen F1 taraftarları, çevredeki diğer etkinliklerin de tadını çıkarmak için yılın ideal döneminde Doha'ya gelecek. Kasım ile mart arasında bölgenin hava koşulları, açık hava gezileri ve seyahatleri için daha elverişli.