Sezonun başlarında yaşanan ertelemeler ve takvim değişiklikleri nedeniyle F1 yıldızları, kasım ayının son hafta sonunda (27-29 Kasım) düzenlenecek 2026 Katar Grand Prix’si için Lusail Uluslararası Pisti’ne geldiğinde, sporun efsanelerinin Orta Doğu’da son görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olacak. Bu fırsatı kaçırmayın, yarış etkinliği biletlerinizi bugün alın.

Asya’daki tutkulu F1 taraftarları, dünyanın en ünlü pilotlarının bölgede yeniden yarışacak olmasını sabırsızlıkla bekleyecek. Kimi Antonelli ve McLaren sezonun büyük bölümüne damga vursa da Max Verstappen ve Lando Norris gibi isimler son dönemde performanslarını yükseltti. Sezonun geri kalanında da rekabet güçlerini korumayı hedefleyecekler. Verstappen, bu kasım ayında Katar’da üst üste dördüncü kez kazanmanın peşinde.

Katar Grand Prix’si, üst üste üçüncü yılda da sezonu kapatan iki yarışlık serinin ilk ayağı olacak. 2026’nın son yarışı Abu Dabi Grand Prix’si ise bir hafta sonra, 6 Aralık’ta Yas Marina Pisti’nde düzenlenecek. Ardından 2027 F1 sezonu başlayana kadar hepimizi üç aylık sabırsız bir bekleyiş bekliyor.

İster tribün koltuğu, ister genel giriş bileti, ister VIP deneyimi arıyor olun, her zevke ve bütçeye uygun Katar Grand Prix’si biletleri var. GOAL, F1’in Lusail Uluslararası Pisti’ne yapacağı son ziyaret öncesinde biletleri nasıl alabileceğinizi, fiyatlarını ve hafta sonu programını anlatıyor.

2026 F1 Katar Grand Prix’si ne zaman?

2026 Katar Grand Prix’si, 27 Kasım Cuma’dan 29 Kasım Pazar’a kadar tüm hafta sonu boyunca sürecek.

Tarih Saat (yerel) Biletler Pist (konum) 29 Kasım Pazar 19.00 (AST) Biletler Lusail Uluslararası Pisti (Lusail)

2026 F1 Katar Grand Prix’si biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, 2026 F1 Katar Grand Prix’si biletlerini çeşitli satış kanallarından alabilir. Biletler, resmi F1 sitesi üzerinden erişilen Formula 1 Bilet Portalı’nda ve doğrudan pist tarafından işletilen Lusail Uluslararası Pisti Bilet Portalı’nda satışa sunuluyor.

Son dakikada yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, biletlerin geçerli olduğu ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda alıcılara güvence sağlıyor.

2026 F1 Katar Grand Prix’si biletleri ne kadar?

2026 Katar Grand Prix’si için üç günlük resmi yetişkin biletlerinin standart giriş fiyatları 600 QAR (yaklaşık 165 ABD doları) ile 2.000 QAR (yaklaşık 548 ABD doları) arasında değişiyor. Tüm standart tribün ve ayakta izleme seçenekleri, cumadan pazara kadar geçerli üç günlük dijital bilet olarak düzenleniyor.

Bilet kategorisi ve bölüm Üç günlük fiyat: QAR (ABD doları) Öne çıkan oturma özellikleri Ana Tribün (A/B, C/D, E/F bölgeleri) 2.000 QAR (548 dolar) Start/finiş çizgisine ve pit yoluna bakan numaralı, üstü kapalı koltuklar Kuzey Tribünü 1.500 QAR (411 dolar) Ana düzlüğün sonunda yer alan üstü kapalı koltuklar 2. Viraj / 3. Viraj / 16. Viraj tribünleri 1.000 QAR (274 dolar) Virajlardaki önemli mücadeleleri izleme imkânı sunan üstü açık tribünler Genel giriş (Lusail Tepesi) 600 QAR (165 dolar) Pist manzaralı, üstü açık ayakta izleme alanları

Ek bilgiler için yarış tarihi yaklaştığında resmi F1 ve Lusail Uluslararası Pisti sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Katar Grand Prix’si hafta sonu programı

Katar Grand Prix’sinin antrenman ve sıralama turları ile yarış, aşağıdaki gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, AST) 27 Kasım Cuma 1. antrenman 16.30 27 Kasım Cuma 2. antrenman 20.00 28 Kasım Cumartesi 3. antrenman 17.30 28 Kasım Cumartesi Sıralama turları 21.00 29 Kasım Pazar Yarış 19.00

2026 F1 Katar Grand Prix’si nerede düzenleniyor?

Lusail Uluslararası Pisti, Katar’ın başkenti Doha’nın kuzeyinde, Lusail şehrinin hemen dışında yer alan bir motor sporları pisti.

Pist 5,4 km uzunluğunda; ana düzlüğü ise 1 km. 2004’te açılan pist, aynı yıl ilk Katar motosiklet Grand Prix’sine ev sahipliği yaptı.

Gece yarışlarının düzenlenebilmesi için 2007’de piste kalıcı dış mekân aydınlatması eklendi. Ertesi yıl düzenlenen 2008 Katar motosiklet Grand Prix’si, MotoGP tarihindeki ilk gece yarışı oldu. F1 Katar Grand Prix’sinin ilki 2021’de düzenlendi. Grand Prix’nin 2023’teki ikinci yarışından önce pist yenilendi ve kapasitesi 8.000’den 52.000’e çıkarıldı.

Lusail’deki tur rekoru şu anda Lando Norris’e ait. Norris, 2024 Grand Prix’sinde McLaren aracıyla 1:22.384’lük derece kaydetti.

2026 Katar Grand Prix’sinde neler bekleniyor?

Katar Grand Prix’si ilk kez Kasım 2021’de Lusail Uluslararası Pisti’nde düzenlendi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle yarış, 2023’e kadar F1 takvimine dönmedi. Ancak organizatörler, yarışı en az 10 yıl boyunca takvimde tutmak için bir anlaşma imzaladı.

Yarış, Formula 1’in mevcut takvimindeki dört gece yarışından biri; Abu Dabi de bunlar arasında. Pisti ve şehrin siluetini aydınlatan ışıklar, yarışın görsel etkisini artırıyor. Geceleri hava sıcaklığının belirgin biçimde düşmesi de bazı seyirciler için bir avantaj.

Katar Grand Prix’si bileti, pistteki heyecan verici mücadeleyi izlemenin yanı sıra başka eğlence olanakları da sunuyor. Tüm bilet türleri, dünyaca ünlü müzik yıldızlarının sahne aldığı yarış sonrası konserlere giriş sağlıyor. Geçen yıl konserlerin başlıca sanatçıları Seal ve Metallica’ydı.

F1 sezonunun en önemli etkinliklerinden birini yakından izlemek yetmezse Doha şehrinin sunduklarından yararlanma fırsatı da var.

Zengin kültürüyle canlı ve güzel bir şehir olan Doha’da yapılacak ve görülecek şeylerin listesi bitmiyor: seçkin restoran deneyimleri, çok sayıda alışveriş merkezi, etkileyici simge yapılar, doğa harikaları ve çok daha fazlası.

Doha, 2022 FIFA Dünya Kupası gibi yakın dönemdeki birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapmasının ardından, her bütçeye uygun deneyimler sunarak spor ve tatil amaçlı seyahat edenler için Orta Doğu’nun öne çıkan destinasyonlarından biri hâline geldi.

Pistteki heyecan verici mücadeleyi izlemek isteyen F1 taraftarları, çevredeki diğer etkinliklerin de tadını çıkarmak için yılın ideal bir döneminde Doha’ya gelecek. Kasım ile mart arasında bölgedeki hava, açık hava gezileri ve seyahatleri için daha elverişli oluyor.