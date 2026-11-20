Sezonun başlarında yaşanan erteleme ve takvim değişikliklerinin ardından F1 yıldızları, kasım ayının son hafta sonunda (27-29 Kasım) düzenlenecek 2026 Katar Grand Prix’si için Lusail Uluslararası Pisti’ne geldiğinde, sporun efsanelerinin Orta Doğu’da son kez görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olacak. Bu fırsatı kaçırmayın, yarış biletlerinizi bugünden ayırtın.

Asya’daki tutkulu F1 taraftarları, dünyanın en ünlü pilotlarının bölgeye dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Kimi Antonelli ve McLaren sezonun büyük bölümüne damga vururken Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimler son dönemde performanslarını artırdı. Üçü de sezonun kalanında rekabetçi düzeylerini korumayı hedefliyor. Verstappen ise bu kasım ayında Katar’da üst üste dördüncü galibiyetinin peşinde.

Katar Grand Prix’si, üst üste üçüncü yılda da sezonu bitiren iki yarışın ilkini oluşturacak. 2026’nın son yarışı Abu Dabi Grand Prix’si, bir hafta sonra 6 Aralık’ta Yas Marina Pisti’nde düzenlenecek. Ardından 2027 F1 sezonunun başlaması için üç ay boyunca sabırsızlıkla bekleyeceğiz.

Tribün koltuğu, genel giriş bileti veya VIP deneyimi arıyor olun, her zevke ve bütçeye uygun Katar Grand Prix’si biletleri mevcut. GOAL, F1’in Lusail Uluslararası Pisti’ne dönüşü öncesinde biletleri nasıl alabileceğinizi, fiyatlarını ve hafta sonu programını anlatıyor.

2026 F1 Katar Grand Prix’si ne zaman?

2026 Katar Grand Prix’si, 27 Kasım Cuma’dan 29 Kasım Pazar’a kadar tüm hafta sonu boyunca sürecek.

Tarih Saat (yerel) Biletler Pist (konum) 29 Kasım Pazar 19.00 (AST) Biletler Lusail Uluslararası Pisti (Lusail)

2026 F1 Katar Grand Prix’si biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, 2026 F1 Katar Grand Prix’si biletlerini çeşitli satış kanallarından alabilir. Biletler, F1’in resmî internet sitesinden erişilen Formula 1 bilet portalında ve doğrudan pistin işlettiği Lusail Uluslararası Pisti bilet portalında satışa sunuluyor.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikinci el satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altına alınıyor. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

2026 F1 Katar Grand Prix’si biletleri ne kadar?

2026 Katar Grand Prix’si için yetişkinlere yönelik resmî üç günlük standart giriş biletleri 600 QAR (yaklaşık 165 ABD doları) ile 2.000 QAR (yaklaşık 548 ABD doları) arasında değişiyor. Tüm standart tribün ve ayakta izleme seçenekleri, cuma gününden pazar gününe kadar geçerli üç günlük dijital bilet olarak sunuluyor.

Bilet kategorisi ve bölümü Üç günlük fiyat: QAR (ABD doları) Başlıca oturma alanı özellikleri Ana Tribün (A/B, C/D, E/F bölgeleri) 2.000 QAR (548 ABD doları) Start-finiş düzlüğüne ve pit yoluna bakan numaralı, üstü kapalı koltuklar Kuzey Tribünü 1.500 QAR (411 ABD doları) Ana düzlüğün sonunda yer alan üstü kapalı koltuklar 2. Viraj / 3. Viraj / 16. Viraj Tribünleri 1.000 QAR (274 ABD doları) Virajlardaki önemli anların izlenebildiği üstü açık tribünler Genel giriş (‘Lusail Hill’) 600 QAR (165 ABD doları) Pist manzaralı açık alanlarda ayakta izleme imkânı

Ek bilgiler için yarış tarihi yaklaştıkça F1 ve Lusail Uluslararası Pisti’nin resmî sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Katar Grand Prix’si hafta sonu programı

Katar Grand Prix’sinin antrenmanları, sıralama turları ve yarışı, aşağıda gösterildiği gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, AST) 27 Kasım Cuma 1. antrenman 16.30 27 Kasım Cuma 2. antrenman 20.00 28 Kasım Cumartesi 3. antrenman 17.30 28 Kasım Cumartesi Sıralama turları 21.00 29 Kasım Pazar Yarış 19.00

2026 F1 Katar Grand Prix’si nerede düzenleniyor?

Lusail Uluslararası Pisti, Katar’ın başkenti Doha’nın kuzeyinde, Lusail şehrinin hemen dışında bulunan bir motor sporları pisti.

Pist 5,4 km uzunluğunda; ana düzlüğünün uzunluğu ise 1 km. 2004’te açılan pist, aynı yıl ilk Katar motosiklet Grand Prix’sine ev sahipliği yaptı.

Gece yarışlarının düzenlenebilmesi için 2007’de piste kalıcı dış aydınlatma eklendi. Ertesi yıl düzenlenen 2008 Katar motosiklet Grand Prix’si, MotoGP tarihinin ilk gece yarışı oldu. F1 Katar Grand Prix’si ise ilk kez 2021’de düzenlendi. Grand Prix’nin 2023’teki ikinci yarışı öncesinde pist yenilendi ve kapasitesi 8.000’den 52.000’e çıkarıldı.

Lusail’deki tur rekoru, 2024 Grand Prix’sinde McLaren aracıyla 1:22.384’lük derece yapan Lando Norris’e ait.

2026 Katar Grand Prix’sinde ziyaretçileri neler bekliyor?

Katar Grand Prix’si ilk kez Kasım 2021’de Lusail Uluslararası Pisti’nde düzenlendi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle yarış, 2023’e kadar F1 takvimine dönemedi. Ancak organizatörler, yarışın en az 10 yıl boyunca takvimde kalması için bir anlaşma imzaladı.

Yarış, mevcut Formula 1 takvimindeki dört gece yarışından biri. Abu Dabi de bunlar arasında yer alıyor. Pisti ve ufuk çizgisini aydınlatan ışıklar, bu deneyimi daha da heyecanlı kılıyor. Gece sıcaklığının belirgin biçimde düşmesi de bazı seyirciler için rahatlatıcı.

Katar Grand Prix’si bileti, pistteki heyecanı izlemenin yanı sıra başka eğlence olanakları da sunuyor. Tüm bilet türleri, dünyaca ünlü müzik yıldızlarının sahne aldığı yarış sonrası konserlere giriş sağlıyor. Geçen yıl konserlerin başlıca isimleri Seal ve Metallica’ydı.

F1 sezonunun en önemli anlarından birini yakından izlemek yeterli gelmezse Doha şehrinin sunduğu imkânlardan yararlanmak da ayrı bir avantaj.

Canlı, güzel ve zengin kültürlü bu şehirde yapılacak ve görülecek şeylerin listesi neredeyse sonsuz. Seçkin restoranlar, çok sayıda alışveriş merkezi, etkileyici simge yapılar ve doğa harikaları bunlardan yalnızca birkaçı.

2022 FIFA Dünya Kupası gibi yakın dönemdeki birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapan Doha, her bütçeye uygun deneyimler sunarak spor ve tatil amaçlı seyahat edenler için Orta Doğu’nun öne çıkan destinasyonlarından biri hâline hızla geldi.

Pistteki tüm heyecanı yaşamak isteyen F1 taraftarları, çevredeki diğer etkinliklerin de tadını çıkarmak için yılın ideal bir döneminde Doha’ya gelecek. Kasım ile mart arasında bölgedeki hava, açık hava gezileri için daha elverişli oluyor.