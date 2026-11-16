Sezonun başındaki ertelemeler ve takvim değişiklikleri nedeniyle, F1 yıldızları kasım ayının son hafta sonunda (27-29 Kasım) düzenlenecek 2026 Katar Grand Prix'si için Lusail Uluslararası Pisti'ne geldiğinde, sporun efsanelerinin Orta Doğu'da son görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olacak. Bu fırsatı kaçırmayın, yarış biletinizi bugün alın.

F1'in Asya'daki tutkulu taraftarları, dünyanın en ünlü pilotlarının bölgedeki pistlere dönmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kimi Antonelli ve McLaren sezonun büyük bölümüne damga vururken Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimler de son dönemde performanslarını artırdı. Üçü de sezonun geri kalanında rekabetçi konumlarını korumayı hedefleyecek. Verstappen ise bu kasım ayında Katar'da üst üste dördüncü zaferini kazanmanın peşinde.

Katar Grand Prix'si, üst üste üçüncü yıl sezonu noktalayan heyecan verici iki yarışlık serinin ilk ayağı olacak. 2026'nın son yarışı Abu Dabi GP ise bir hafta sonra, 6 Aralık'ta Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek. Ardından 2027 F1 sezonunun başlaması için hepimizi üç aylık sabırsız bir bekleyiş karşılayacak.

İster tribün koltuğu, ister genel giriş bileti, ister VIP deneyimi arayın, her zevke ve bütçeye uygun Katar Grand Prix'si biletleri var. GOAL olarak Lusail Uluslararası Pisti'ndeki son F1 yarışı öncesinde biletleri nasıl alabileceğinizi, fiyatlarını ve hafta sonu programını anlatıyoruz.

2026 F1 Katar Grand Prix'si ne zaman?

2026 Katar Grand Prix'si, 27 Kasım Cuma gününden 29 Kasım Pazar gününe kadar tüm hafta sonu boyunca sürecek.

Tarih Saat (yerel) Biletler Pist (konum) 29 Kasım Pazar 19.00 (AST) Biletler Lusail Uluslararası Pisti (Lusail)

2026 F1 Katar Grand Prix'si biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, 2026 F1 Katar Grand Prix'si biletlerini çeşitli satış noktalarından alabilir. Biletler, resmi F1 internet sitesi üzerinden erişilebilen Formula 1 Bilet Portalı'nda ve doğrudan pist tarafından işletilen Lusail Uluslararası Pisti Bilet Portalı'nda satışa sunuluyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda güvence verir.

2026 F1 Katar Grand Prix'si biletleri ne kadar?

2026 Katar Grand Prix'si için standart giriş kapsamında yetişkinlere yönelik resmi üç günlük bilet fiyatları 600 QAR (yaklaşık 165 ABD doları) ile 2.000 QAR (yaklaşık 548 ABD doları) arasında değişiyor. Tüm standart tribün ve ayakta izleme seçenekleri, cuma gününden pazar gününe kadar geçerli üç günlük dijital bilet olarak sunuluyor.

Bilet kategorisi & bölümü Üç günlük fiyat: QAR (ABD doları) Oturma alanının başlıca özellikleri Ana tribün (A/B, C/D, E/F bölgeleri) 2.000 QAR (548 ABD doları) Start/finiş çizgisi ile pit yoluna bakan, numaralı ve üstü kapalı koltuklar Kuzey tribünü 1.500 QAR (411 ABD doları) Ana düzlüğün sonunda yer alan üstü kapalı koltuklar 2. viraj / 3. viraj / 16. viraj tribünleri 1.000 QAR (274 ABD doları) Virajlardaki önemli mücadeleleri izleme olanağı sunan üstü açık tribünler Genel giriş ('Lusail Tepesi') 600 QAR (165 ABD doları) Pist manzaralı açık ayakta izleme alanları

Ek bilgiler için yarış tarihi yaklaştığında resmi F1 ve Lusail Uluslararası Pisti sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Katar Grand Prix'si hafta sonu programı

Katar Grand Prix'sinin antrenmanları, sıralama turları ve yarışı aşağıdaki gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, AST) 27 Kasım Cuma 1. antrenman 16.30 27 Kasım Cuma 2. antrenman 20.00 28 Kasım Cumartesi 3. antrenman 17.30 28 Kasım Cumartesi Sıralama turları 21.00 29 Kasım Pazar Yarış 19.00

2026 F1 Katar Grand Prix'si nerede düzenleniyor?

Lusail Uluslararası Pisti, Katar'da Doha'nın kuzeyindeki Lusail kentinin hemen dışında yer alan bir motor sporları pistidir.

5,4 km uzunluğundaki pistin ana düzlüğü 1 km uzunluğundadır. Pist 2004'te açıldı ve aynı yıl ilk Katar motosiklet Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.

Pistin gece yarışlarına ev sahipliği yapabilmesi için 2007'de kalıcı açık hava aydınlatması eklendi. Ertesi yıl düzenlenen 2008 Katar motosiklet Grand Prix'si, MotoGP tarihinin ilk gece yarışı oldu. F1 Katar Grand Prix'si ilk kez 2021'de düzenlendi. Grand Prix'nin 2023'teki ikinci yarışından önce pist yenilendi ve kapasitesi 8.000'den 52.000'e çıkarıldı.

Lando Norris, 2024 Grand Prix'sinde McLaren aracıyla kaydettiği 1:22.384'lük dereceyle Lusail'in mevcut tur rekorunu elinde tutuyor.

2026 Katar Grand Prix'sinde neler bekleniyor?

Katar Grand Prix'si ilk kez Kasım 2021'de Lusail Uluslararası Pisti'nde düzenlendi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle yarış, 2023'e kadar F1 takvimine dönmedi. Ancak organizatörler, yarışın en az 10 yıl boyunca takvimde kalması için anlaşma imzaladı.

Yarış, mevcut Formula 1 takvimindeki dört gece yarışından biri; Abu Dabi de bunlardan biri. Pisti ve şehrin silüetini aydınlatan ışıklar, seyir zevkini daha da artırıyor. Geceleri sıcaklığın belirgin biçimde düşmesi de bazı yarış izleyicileri için rahatlık sağlıyor.

Katar Grand Prix'si bileti, pistteki heyecan verici mücadeleyi izlemenin yanı sıra başka eğlence olanakları da sunuyor. Tüm bilet türleri, dünyanın önde gelen müzik yıldızlarından bazılarının sahne aldığı yarış sonrası konserlere giriş hakkı sağlıyor. Geçen yıl konserlerin başlıca sanatçıları Seal ve Metallica'ydı.

F1 sezonunun en önemli etkinliklerinden birini yakından izlemek yetmezse Doha şehrinin sunduğu olanaklardan yararlanma fırsatı da var.

Zengin bir kültüre sahip, canlı ve güzel bir şehir olan Doha'da yapılacak ve görüleceklerin listesi neredeyse sınırsız. Seçkin restoran deneyimleri, çok sayıda alışveriş merkezi, etkileyici simge yapılar, doğal güzellikler ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

Doha, 2022 FIFA Dünya Kupası gibi yakın dönemdeki birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapmasının ardından, her bütçeye uygun deneyimler sunarak spor ve tatil amaçlı seyahat edenler için Orta Doğu'nun öne çıkan destinasyonlarından biri hâline geldi.

Pistteki heyecan verici mücadelenin tamamını izlemek isteyen F1 taraftarları, çevredeki diğer etkinliklerin de tadını çıkarmak için yılın en uygun döneminde Doha'ya gelecek. Kasım ile mart ayları arasında bölgedeki hava, açık hava etkinlikleri ve geziler için daha elverişli oluyor.