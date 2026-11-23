Sezonun başlarında yaşanan ertelemeler ve takvim değişiklikleri nedeniyle F1 yıldızları, kasım ayının son hafta sonunda (27-29 Kasım) düzenlenecek 2026 Katar Grand Prix için Lusail Uluslararası Pisti'ne geldiklerinde, sporun efsanelerinin Orta Doğu'da son kez görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olacak. Bu fırsatı kaçırmayın, yarış etkinliği biletinizi bugün ayırtın.

Asya'daki tutkulu F1 taraftarları, dünyanın en ünlü pilotlarının bölgede yeniden yarışacak olmasını heyecanla bekliyor. Kimi Antonelli ve McLaren sezonun büyük bölümüne damga vurmuş olsa da Max Verstappen ve Lando Norris son dönemde performanslarını artırdı. İkisi de sezonun kalanında rekabetçi konumlarını korumayı hedefleyecek. Verstappen, bu kasım ayında Katar'da üst üste dördüncü kez kazanmayı hedefliyor.

Katar Grand Prix, üst üste üçüncü yılda da sezonu kapatacak iki yarışlık serinin ilk ayağı olacak. 2026'nın son yarışı Abu Dabi Grand Prix ise bir hafta sonra, 6 Aralık'ta Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek. Ardından 2027 F1 sezonunun başlaması için hepimizi üç aylık heyecanlı bir bekleyiş karşılayacak.

İster tribün koltuğu, ister genel giriş bileti, ister VIP deneyimi arayın, her zevke ve bütçeye uygun Katar Grand Prix biletleri var. GOAL olarak biletleri nasıl alabileceğinizi, fiyatlarını ve F1'in Lusail Uluslararası Pisti'ne bir sonraki ziyareti öncesindeki programı anlatıyoruz.

2026 F1 Katar Grand Prix ne zaman?

2026 Katar Grand Prix, 27 Kasım Cuma gününden 29 Kasım Pazar gününe kadar tüm hafta sonu boyunca düzenlenecek.

Tarih Saat (yerel) Biletler Pist (konum) 29 Kasım Pazar 19.00 (AST) Biletler Lusail Uluslararası Pisti (Lusail)

2026 F1 Katar Grand Prix biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, 2026 F1 Katar Grand Prix biletlerini çeşitli satış kanallarından alabilir. Biletler, resmi F1 internet sitesi üzerinden erişilen Formula 1 Bilet Portalı ile doğrudan pist tarafından işletilen Lusail Uluslararası Pisti Bilet Portalı'nda satışa sunuluyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, biletlerin geçerli olacağı ve yarışa yetişeceği konusunda alıcılara güvence sağlar.

2026 F1 Katar Grand Prix biletleri ne kadar?

2026 Katar Grand Prix için üç günlük resmi yetişkin biletlerinin standart giriş fiyatları 600 QAR (yaklaşık 165 ABD doları) ile 2.000 QAR (yaklaşık 548 ABD doları) arasında değişiyor. Tüm standart tribün ve ayakta izleme seçenekleri, cumadan pazara geçerli üç günlük dijital bilet olarak sunuluyor.

Bilet kategorisi ve bölümü Üç günlük fiyat: QAR (ABD doları) Oturma alanının başlıca özellikleri Ana Tribün (A/B, C/D, E/F bölgeleri) 2.000 QAR (548 dolar) Start/finiş çizgisine ve pit yoluna bakan numaralı, üstü kapalı koltuklar Kuzey Tribünü 1.500 QAR (411 dolar) Ana düzlüğün sonunda yer alan, üstü kapalı koltuklar 2. Viraj / 3. Viraj / 16. Viraj tribünleri 1.000 QAR (274 dolar) Önemli virajlardaki mücadeleyi izleme imkânı sunan, üstü açık tribünler Genel giriş ('Lusail Hill') 600 QAR (165 dolar) Pist manzaralı, açık havada ayakta izleme alanları

Ek bilgiler için etkinlik tarihi yaklaştıkça F1'in ve Lusail Uluslararası Pisti'nin resmi sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 F1 Katar Grand Prix hafta sonu programı

Katar Grand Prix'nin antrenmanları, sıralama turları ve yarışı aşağıdaki gibi üç güne yayılıyor:

Tarih Seans Saat (yerel, AST) 27 Kasım Cuma 1. antrenman 16.30 27 Kasım Cuma 2. antrenman 20.00 28 Kasım Cumartesi 3. antrenman 17.30 28 Kasım Cumartesi Sıralama turları 21.00 29 Kasım Pazar Yarış 19.00

2026 F1 Katar Grand Prix nerede düzenleniyor?

Lusail Uluslararası Pisti, Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyinde, Lusail şehrinin hemen dışında yer alan bir motor sporları pistidir.

5,4 km uzunluğundaki pistin ana düzlüğü 1 km uzunluğundadır. 2004'te açılan pist, aynı yıl ilk Katar motosiklet Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.

Pistin gece yarışlarına ev sahipliği yapabilmesi için 2007'de kalıcı dış aydınlatma sistemi eklendi. Ertesi yıl düzenlenen 2008 Katar motosiklet Grand Prix, MotoGP tarihinin ilk gece yarışı oldu. F1 Katar Grand Prix ilk kez 2021'de düzenlendi. Grand Prix'nin 2023'teki ikinci yarışından önce pist yenilendi ve kapasitesi 8.000'den 52.000'e çıkarıldı.

Lusail'deki tur rekoru şu anda Lando Norris'e ait. Norris, 2024 Grand Prix sırasında McLaren aracıyla 1:22.384'lük tur zamanı kaydetti.

2026 Katar Grand Prix'de neler bekleniyor?

Katar Grand Prix ilk kez Kasım 2021'de Lusail Uluslararası Pisti'nde düzenlendi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle 2023'e kadar F1 takvimine dönmedi. Ancak organizatörler, yarışın en az 10 yıl boyunca takvimde kalması için bir anlaşma imzaladı.

Yarış, mevcut Formula 1 takvimindeki dört gece yarışından biri. Abu Dabi yarışı da bunlardan biri. Pisti ve şehrin siluetini aydınlatan ışıklar, ortaya çıkan manzarayı daha da etkileyici kılıyor. Gece sıcaklıkları da önemli ölçüde düşüyor; bu, bazı seyirciler için bir rahatlık.

Katar Grand Prix bileti, pistteki heyecan verici mücadeleyi izlemenin yanı sıra başka eğlence olanakları da sunuyor. Tüm bilet türleri, dünyanın önde gelen müzik yıldızlarından bazılarının sahne aldığı yarış sonrası konserlere giriş hakkı sağlıyor. Geçen yılın başlıca sanatçıları Seal ve Metallica'ydı.

F1 sezonunun en önemli anlarından birini yakından izlemek yetmezse Doha şehrinin sunduğu olanaklardan yararlanma fırsatı da var.

Canlı, güzel ve zengin kültüre sahip bir şehir olan Doha'da yapılacak ve görülecek şeylerin listesi neredeyse bitmiyor. Seçkin restoran deneyimleri, çok sayıda alışveriş merkezi, etkileyici simge yapılar ve doğa harikaları bunlardan sadece birkaçı.

2022 FIFA Dünya Kupası gibi son dönemdeki birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapmasının ardından Doha, her bütçeye uygun deneyimler sunarak spor ve tatil amaçlı seyahat edenler için Orta Doğu'nun öne çıkan destinasyonlarından biri hâline geldi.

Pistteki tüm heyecanı izlemek için Doha'ya gelecek F1 taraftarları, çevredeki diğer etkinliklerin de tadını çıkarmak için yılın ideal bir döneminde şehre varacak. Kasım ile mart arasında bölgedeki hava, açık hava gezileri ve seyahatler için daha elverişli oluyor.