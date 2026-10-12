Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük turnuvasında sona yaklaşılıyor. CONMEBOL’ün en önemli turnuvası Copa Libertadores’in 67. kez düzenlenen 2026 sezonunda, ekim ayında yarı final aşamasına gelindi. Tek maç üzerinden oynanacak final, 28 Kasım’da Uruguay’ın Montevideo kentindeki simgesel Estadio Centenario’da yapılacak.

İster büyük önem taşıyan yarı final rövanşları için bilet arıyor olun ister Montevideo’daki finale gitmeyi planlayın, yaklaşan maçlar, bilet durumu, beklenen fiyatlar ve turnuva formatı hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

2026 Copa Libertadores maç takvimi ve biletleri

Yarı final ve final maç takvimi

Son 16 turu ve çeyrek finallerin tamamlanmasının ardından, kıtanın dört güçlü takımı şampiyonluk yarışında kaldı:

Fluminense - Palmeiras

İlk maç: 14 Ekim 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Rövanş: 21 Ekim 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata - Flamengo

İlk maç: 15 Ekim 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Rövanş: 22 Ekim 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Copa Libertadores finali

Tarih: 28 Kasım 2026

Stadyum: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

2026 Copa Libertadores biletleri nasıl alınır?

Çift maçlı eleme turlarının resmî bilet satışları, ev sahibi kulüpler tarafından resmî bilet satış ortakları aracılığıyla doğrudan yürütülüyor. Kulüp üyelerine öncelikli satın alma hakkı tanınıyor.

Montevideo’da tek maç üzerinden oynanacak final için CONMEBOL, tarafsız seyirci bölümleri ve finalistlere ayrılan tribünler için genel satışa bilet çıkarıyor.

Uluslararası seyahat edenler, deplasman taraftarları veya kulüplerin sınırlı süreli satışlarını beklemeden üst kategoride yer arayanlar için ikincil bilet pazarları en esnek seçeneği sunuyor.

Güvenilir yeniden satış platformlarında kalan tüm eleme maçları ve 28 Kasım’daki final için doğrulanmış biletler listeleniyor.

2026 Copa Libertadores biletleri ne kadar?

2026 finalinin resmî bilet fiyatları henüz doğrulanmadı. CONMEBOL, final bilet kategorilerini genellikle stadyumdaki protokol alanları ve finalistlere ayrılacak kontenjanlar kesinleştikten sonra, yarı finallerin bitiminden birkaç hafta sonra açıklıyor. Fikir vermesi açısından, son Copa Libertadores finallerindeki kategorilerin fiyatları şöyleydi:

1. kategori: yaklaşık 320 dolar

2. kategori: yaklaşık 200 dolar

3. kategori: yaklaşık 95 dolar

Finale kalan her kulüp, kendi taraftarına ayrılan kontenjanı ve tribün fiyatlarını da belirliyor. Bu nedenle fiyatlar, Montevideo’ya hangi iki takımın gideceğine göre değişebilir. Çeyrek final ve yarı final biletlerinin fiyatları genellikle ev sahibi kulüp tarafından belirleniyor; rakibe ve stadyuma göre değişiyor. Fiyatlar çoğunlukla uygun fiyatlı genel giriş biletlerinden, yeniden satış pazarında nominal değerinin çok üzerinde satılan üst kategori koltuklara kadar uzanıyor.

2026 Copa Libertadores formatı

Copa Libertadores, sekiz aşamadan oluşuyor ve futbol takvim yılının neredeyse tamamına yayılıyor:

Birinci, ikinci ve üçüncü eleme turları (Şubat–Mart): Bolivya, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela’dan daha düşük seri başı konumundaki kulüpler, grup aşamasında kalan yerler için mücadele etti. Grup aşaması (Nisan–Mayıs): 32 takım, dörderli sekiz gruba ayrılarak birbirleriyle iç ve dış sahada oynadı. Her grupta ilk iki sırayı alan takımlar üst tura yükseldi. Son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller (Ağustos–Ekim): Grup aşaması performansına göre seri başlarının belirlendiği, çift maçlı eleme turları. Final (Kasım): Tarafsız bir sahada oynanan tek maç. 2026’da finalin adresi Montevideo’daki Estadio Centenario.

Turnuvaya en çok kulüp gönderen ülkeler, sırasıyla sekiz ve yedi temsilciyle Brezilya ve Arjantin. Bu da kıta turnuvalarındaki güçlerini koruduklarını gösteriyor. Independiente, Arjantin kulüpleri arasında en çok Libertadores şampiyonluğu kazanma rekorunu elinde tutarken Brezilya takımları son yedi turnuvayı üst üste kazandı.