Güney Amerika'nın en önemli kulüp turnuvasında sona gelindi. Turnuvanın 67. kez düzenlendiği 2026 CONMEBOL Copa Libertadores finalinde, Brezilya'nın güçlü ekibi SE Palmeiras ile Arjantin'in köklü kulübü Estudiantes de La Plata, Uruguay'ın Montevideo kentindeki tarihi Estadio Centenario'da tek maçlık finalde karşılaşacak.

GOAL, 2026 Copa Libertadores maç takvimi, fiyatlar ve biletlerin şu anda tam olarak nereden alınabileceğine ilişkin son bilgileri derledi.

2026 Copa Libertadores finali: Maç bilgileri

Yarı finallerin tamamlanmasının ardından 2026 Copa Libertadores takviminde tek maç kaldı:

Maç Tarih ve saat (GST) Yerel saat (Montevideo) Stadyum Hakem Biletler SE Palmeiras - Estudiantes de La Plata 29 Kasım Pazar, 00.00 28 Kasım Cumartesi, 17.00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Biletler

Montevideo'ya nasıl geldiler? Yarı final sonuçları

İki finalist de ekim ayında penaltı atışlarıyla sonuçlanan zorlu eşleşmeleri geçerek Uruguay'daki yerlerini aldı:

SE Palmeiras , toplamda 2-2 biten eşleşmede Fluminense FC 'yi penaltılarda 5-3 geçerek finale yükseldi. Palmeiras, 14 Ekim'de Maracanã'daki ilk maçı 2-1 kazanmış, Fluminense ise 21 Ekim'de São Paulo'da 1-0 galip gelmişti.

, toplamda 2-2 biten eşleşmede 'yi penaltılarda 5-3 geçerek finale yükseldi. Palmeiras, 14 Ekim'de Maracanã'daki ilk maçı 2-1 kazanmış, Fluminense ise 21 Ekim'de São Paulo'da 1-0 galip gelmişti. Estudiantes de La Plata, La Plata ve Rio de Janeiro'da oynanan iki maçın da 0-0 bitmesinin ardından son şampiyon Flamengo'yu penaltılarda 3-2 eledi.

2026 Copa Libertadores final biletleri nasıl alınır?

CONMEBOL, 2026 finali için ilk elden bilet satışını iki aşamada yürüttü: 29 Ekim'de başlayan erken satış dönemi, ağırlama paketleri ile kulüplere ayrılan taraftar tribünlerini de kapsıyordu. Genel satış ise 2 Kasım'da başladı.

Finalistler belli olduktan sonra tarafsız seyircilere ve kulüp taraftarlarına ayrılan ilk elden biletler hızla tükendiğinden, güvenilir ikincil bilet pazarları artık yurt dışından gelecekler, tarafsız taraftarlar ve son anda bilet almak isteyenler için en güvenilir seçenek:

Son anda doğrulanmış bilet bulma imkânı: Kulüp üyeliği gerekmeksizin Batı Tribünü, Doğu Tribünü ve taraftar tribünlerindeki uygun koltuklara göz atabilirsiniz.

Kulüp üyeliği gerekmeksizin Batı Tribünü, Doğu Tribünü ve taraftar tribünlerindeki uygun koltuklara göz atabilirsiniz. Alıcı koruması: Güvenilir yeniden satış platformları, her sipariş için geçerli bilet ya da para iadesi garantisi sunar.

Güvenilir yeniden satış platformları, her sipariş için geçerli bilet ya da para iadesi garantisi sunar. Telefona teslim: Dijital biletler, Montevideo'daki maç gününden önce doğrudan telefonunuza aktarılır.

2026 Copa Libertadores final biletleri ne kadar?

CONMEBOL, 2026 finali için dört kategoride 95 ile 450 dolar arasında değişen resmî bilet fiyatlarını açıkladı:

Bilet kategorisi Stadyumdaki bölüm Resmî satış fiyatı Kategori 1 Batı Tribünü (orta bölüm / premium) 340 dolar Kategori 2 Doğu Tribünü (tarafsız seyirciler / genel) 250 dolar Kategori 3 Taraftarlara ayrılan bölümler (Palmeiras ve Estudiantes tribünleri) 95 dolar Ağırlama paketleri VIP salonu ve premium paketler 450 dolar

Bilmeniz gereken her şey

1968 finalinin rövanşı: Palmeiras ile Estudiantes daha önce 1968 Copa Libertadores finalinde karşılaşmıştı. O final de Montevideo'daki Estadio Centenario'da karara bağlanmış, Estudiantes eşitliği bozan maçı 2-0 kazanarak kıtadaki ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Palmeiras ile Estudiantes daha önce 1968 Copa Libertadores finalinde karşılaşmıştı. O final de Montevideo'daki Estadio Centenario'da karara bağlanmış, Estudiantes eşitliği bozan maçı 2-0 kazanarak kıtadaki ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Brezilya'nın serisi ve Arjantin'in geçmişi: Brezilya kulüpleri Copa Libertadores'in son yedi sezonunu kazandı. Palmeiras sekizinci kez finale çıkıyor. Kulüp, 1999, 2020 ve 2021'de şampiyon olmuştu; son şampiyonluğunu da Estadio Centenario'da kazanmıştı. Dört kez şampiyon olan Estudiantes ise (1968, 1969, 1970, 2009) 17 yıl sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Brezilya kulüpleri Copa Libertadores'in son yedi sezonunu kazandı. sekizinci kez finale çıkıyor. Kulüp, 1999, 2020 ve 2021'de şampiyon olmuştu; son şampiyonluğunu da Estadio Centenario'da kazanmıştı. Dört kez şampiyon olan ise (1968, 1969, 1970, 2009) 17 yıl sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Montevideo'daki Estadio Centenario: 1960'taki ilk Copa Libertadores maçına ev sahipliği yapan tarihi stadyum, 2021'in ardından ikinci kez tek maçlık finale sahne olacak. CONMEBOL'un güvenlik kontrollerinden geçebilmek için maç günü erken gelin ve biletinizde tarafsız seyirci ya da kulüp taraftarı girişi için belirtilen kapıyı kontrol edin.

2026 Copa Libertadores formatı

2026 Copa Libertadores, yıl boyunca sekiz aşamada oynandı: