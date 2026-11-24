Güney Amerika'nın en önemli kulüp turnuvasında sona gelindi. 2026 CONMEBOL Copa Libertadores finalinde, turnuvanın 67. edisyonunun son maçında, Brezilya'nın güçlü ekibi SE Palmeiras ile Arjantin devi Estudiantes de La Plata Uruguay'ın Montevideo kentindeki simge stat Estadio Centenario'da tek maçlık finalde karşı karşıya gelecek.

GOAL, maç programı, fiyatlar ve 2026 Copa Libertadores biletlerini şu anda nereden alabileceğinizle ilgili son bilgileri derledi.

2026 Copa Libertadores finali: Maç ve karşılaşma bilgileri

Yarı finallerin tamamlanmasıyla 2026 Copa Libertadores takviminde yalnızca bir maç kaldı:

Maç Tarih ve saat (GST) Yerel saat (Montevideo) Stat Hakem Biletler SE Palmeiras - Estudiantes de La Plata 29 Kasım Pazar, 00.00 28 Kasım Cumartesi, 17.00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Biletler

Montevideo'ya nasıl ulaştılar? Yarı final sonuçları

İki finalist de ekim ayında penaltı atışlarıyla sonuçlanan çekişmeli eşleşmelerden çıkarak Uruguay'daki finalde yerini aldı:

SE Palmeiras , toplamda 2-2 biten eşleşmenin ardından Fluminense FC 'yi penaltılarda 5-3 geçerek finale yükseldi. Palmeiras, 14 Ekim'de Maracanã'daki ilk maçı 2-1 kazanmış, Fluminense ise 21 Ekim'de São Paulo'da 1-0 galip gelmişti.

, toplamda 2-2 biten eşleşmenin ardından 'yi penaltılarda 5-3 geçerek finale yükseldi. Palmeiras, 14 Ekim'de Maracanã'daki ilk maçı 2-1 kazanmış, Fluminense ise 21 Ekim'de São Paulo'da 1-0 galip gelmişti. Estudiantes de La Plata, son şampiyon Flamengo'yu La Plata ve Rio de Janeiro'da oynanan ve 0-0 biten iki maçın ardından penaltılarda 3-2 eledi.

2026 Copa Libertadores finali biletleri nasıl alınır?

CONMEBOL, 2026 finali için ilk bilet satışını iki aşamada düzenledi: Ağırlama paketleri ve kulüplere ayrılan taraftar tribünlerini de kapsayan erken satış dönemi 29 Ekim'de, genel satış ise 2 Kasım'da başladı.

Finalistler belli olduktan sonra tarafsız seyircilere ve kulüp taraftarlarına ayrılan ilk satış kontenjanları hızla tükendiği için güvenilir ikincil bilet satış platformları, yurt dışından gelenler, tarafsız taraftarlar ve son anda bilet almak isteyenler için artık en güvenilir seçenek:

Son anda bilet bulma imkânı: Kulüp üyeliğine gerek duymadan Batı Tribünü, Doğu Tribünü ve taraftar tribünlerindeki mevcut koltuklara göz atabilirsiniz.

Kulüp üyeliğine gerek duymadan Batı Tribünü, Doğu Tribünü ve taraftar tribünlerindeki mevcut koltuklara göz atabilirsiniz. Alıcı güvencesi: Saygın yeniden satış platformları, her sipariş için geçerli bilet veya para iadesi garantisi sunar.

Saygın yeniden satış platformları, her sipariş için geçerli bilet veya para iadesi garantisi sunar. Telefona teslimat: Dijital biletler, Montevideo'daki maç gününden önce doğrudan telefonunuza aktarılır.

2026 Copa Libertadores finali biletleri ne kadar?

CONMEBOL, 2026 finali için dört kategoride 95 ila 450 dolar arasında değişen resmî bilet fiyatlarını açıkladı:

Bilet kategorisi Stat bölümü Resmî satış fiyatı Kategori 1 Batı Tribünü (Merkez / Premium) 340 dolar Kategori 2 Doğu Tribünü (Tarafsız / Genel) 250 dolar Kategori 3 Taraftarlara ayrılan bölümler (Palmeiras ve Estudiantes tribünleri) 95 dolar Ağırlama VIP salonu ve premium paketler 450 dolar

Bilmeniz gereken her şey

1968 finalinin rövanşı: Palmeiras ile Estudiantes daha önce 1968 Copa Libertadores finalinde karşılaştı. O final de Montevideo'daki Estadio Centenario'da oynanan bir eşitlik bozma maçıyla karara bağlandı. Maçı 2-0 kazanan Estudiantes, kıta çapındaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Palmeiras ile Estudiantes daha önce 1968 Copa Libertadores finalinde karşılaştı. O final de Montevideo'daki Estadio Centenario'da oynanan bir eşitlik bozma maçıyla karara bağlandı. Maçı 2-0 kazanan Estudiantes, kıta çapındaki ilk şampiyonluğunu elde etti. Brezilya'nın serisi ve Arjantin'in geçmişi: Brezilya kulüpleri Copa Libertadores'in son yedi edisyonunu kazandı. Palmeiras sekizinci kez finale çıkıyor. Kulüp 1999, 2020 ve 2021'de şampiyon olmuştu; son şampiyonluğunu da Estadio Centenario'da kazanmıştı. Dört kez şampiyon olan Estudiantes (1968, 1969, 1970, 2009) ise 17 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Brezilya kulüpleri Copa Libertadores'in son yedi edisyonunu kazandı. sekizinci kez finale çıkıyor. Kulüp 1999, 2020 ve 2021'de şampiyon olmuştu; son şampiyonluğunu da Estadio Centenario'da kazanmıştı. Dört kez şampiyon olan (1968, 1969, 1970, 2009) ise 17 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Estadio Centenario, Montevideo: Bu tarihî stat, 1960'ta ilk Copa Libertadores maçına ev sahipliği yaptı ve 2021'in ardından ikinci kez tek maçlık finale sahne oluyor. CONMEBOL'ün güvenlik kontrollerinden geçmek için maç günü erken gidin ve tarafsız seyircilerle kulüp taraftarlarının girişleri farklı olduğundan biletinizde belirtilen kapıyı kontrol edin.

2026 Copa Libertadores formatı

2026 Copa Libertadores, takvim yılı boyunca sekiz aşamadan oluştu: