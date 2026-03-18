Zorlu bir yarı final aşamasının ardından Atlético Madrid ve Real Sociedad finale kalan iki takım oldu. İkili, 18 Nisan'da Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da kupa için karşı karşıya gelecek. Yeni Kral Kupası şampiyonu olmak için kim soğukkanlılığını koruyacak?

GOAL, 2026 Kral Kupası finali biletlerini nasıl satın alabileceğinize, ne kadar tuttuklarına ve nereden temin edebileceğinize dair tüm detayları sizin için derledi.

Kral Kupası Finali biletleriBilet al

2026 Kral Kupası ne zaman?

Kral Kupası'nda geriye sadece final maçı kaldı. Karşılaşma şu şekilde oynanacak:

Tarih Maç (CET) Stadyum Biletler 18 Nisan Cumartesi Atlético Madrid - Real Sociedad (21.00) Estadio La Cartuja (Sevilla) Biletler

2026 Kral Kupası finali biletleri nasıl alınır?

Kral Kupası Finali için bilet satın almak isteyenler için hem Atlético Madrid hem de Real Sociedad, doğrudan kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine satış yapmak üzere belirli bir kontenjan alacak. Bu oran genellikle her kulüp için yaklaşık %40 oluyor.

Kalan biletler ise çoğu zaman RFEF (İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu) tarafından satışa sunuluyor, ancak yoğun talep nedeniyle bunlara ulaşmak herkesin bildiği gibi son derece zor.

Yenilenen Estadio La Cartuja artık 72.000 seyirci kapasitesine sahip, ancak koltuk sayısındaki artışa rağmen kapalı gişe oynanması kesin görünüyor.

Kulüplerin resmi bilet çekilişlerinde şans bulamazsanız, son anda yerini garanti altına almak isteyen taraftarlar için biletlerin şu anda listelendiği StubHub gibi ikincil satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

2026 Kral Kupası finali biletleri: Ne kadar?

2026 finali için resmi bilet fiyatları, 89 € ile 282 € arasında değişen kategoriler halinde belirlendi.

En uygun fiyatlı seçenekler 'Fondo' (kalelerin arkası) bölümünde yer alırken, premium 'Preferencia' koltukları en yüksek fiyatlardan satılıyor.

İkincil piyasada ise fiyatlar, erişilebilirliğe bağlı olarak ciddi şekilde değişkenlik gösteriyor.

StubHub gibi sitelerde biletler, bu büyük karşılaşmaya yönelik heyecan artarken şu anda yaklaşık 784 €'dan başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Kral Kupası finalinden ne beklenmeli?

Atlético Madrid, son şampiyon Barcelona'ya karşı nefes kesen bir yarı finalin ardından finale yükseldi. İlk maçta Barca'yı 4-0'lık net bir skorla mağlup etmesine rağmen Diego Simeone'nin ekibi, Camp Nou'da güçlü bir geri dönüşe direnmek zorunda kaldı ve toplamda 4-3'lük skorla tur atladı. Bu, Atleti'nin 2013'ten bu yana ilk finali olacak.

Real Sociedad ise Athletic Club'ı eleyerek Bask üstünlüğünü ortaya koydu. San Mames'te deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyetin ardından iç sahada gelen disiplinli 1-0'lık zafer, takıma Sevilla biletini getirdi. "La Real", aynı rakibini yenerek kupayı kaldırdığı ve büyük ses getiren 2020 başarısını bu statta tekrarlamayı hedefleyecek.

Kral Kupası Finali biletleriBilet al