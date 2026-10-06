Dünyanın dört bir yanındaki at yarışı tutkunlarının gözü, 30-31 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca 43. kez düzenlenecek Breeders' Cup World Championships'e ev sahipliği yapacak Kentucky, Lexington'daki Keeneland Race Course'ta olacak.

Küresel at yarışı takviminin öne çıkan organizasyonlarından birinin parçası olma fırsatını kaçırmayın, biletlerinizi bugün alın.

Japonya'nın toynaklı kahramanı Forever Young, on iki ay önce Breeders' Cup Classic'te tarihi bir zafer elde ederek manşetleri süslemiş olsa da, iki gün boyunca koşulacak 14 Grade 1 yarışın her biri, pistteki büyük kalabalığın heyecanını baştan sona canlı tutan nefes kesici mücadelelere sahne oluyor.

Unutulmaz iki yarış gününün pist dışındaki hazırlık süreci de, neredeyse yarışların kendisi kadar heyecan verici. Şehir geneline yayılan Breeders' Cup Festival, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren Lexington'u at temalı etkinlikler, canlı eğlence ve kutlamalarla devralıyor.

Biletleri nereden alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve daha fazlası dahil olmak üzere Breeders' Cup 2026 biletlerine dair en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Breeders' Cup 2026 ne zaman?

2026 Breeders' Cup World Championships, 30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günlerinde düzenlenecek. Lexington'daki Keeneland Race Course, daha önce 2015, 2020 ve 2022'de organizasyona ev sahipliği yaptıktan sonra bu yıl dördüncü kez bu at yarışı şölenine sahne oluyor.

Breeders' Cup 2026 bileti nasıl alınır?

Keeneland'daki 2026 Breeders' Cup World Championships için resmi biletler, 21 Nisan 2026'da genel satışa çıktı. Biletler, doğrudan Breeders' Cup Ticket Hub üzerinden çevrimiçi olarak ya da bilet ofisi aranarak telefonla satın alınabildi.

Tüm Breeders' Cup 2026 biletlerinin önceden satın alınması gerekiyor; Keeneland Race Course'ta yerinde bilet satışı yapılmayacak. Günlük seyirci kapasitesi 43.000 kişiyle sınırlandırıldı. Bilet stoğu son derece sınırlı; tribün ve yemek alanlarının büyük bölümü şimdiden tükendi ve geriye ağırlıklı olarak pist kenarı genel giriş biletleri ile seyahat paketleri kaldı.

Son dakika bileti almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da satın alabilir.

Garantili transfer - StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve etkinlikten önce zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Breeders' Cup 2026 biletleri ne kadar?

Keeneland'daki 2026 Breeders' Cup World Championships için resmi bilet fiyatları, tek günlük genel giriş bileti için 85 $'dan, premium her şey dahil iki günlük yemek paketleri için 2.465 $'a kadar değişiyordu.

Kategori, bölüm ve süreye göre resmi bilet fiyatlarının dağılımı şöyle:

Bilet/Paket Türü Cuma Fiyatı Cumartesi Fiyatı 2 Günlük Fiyat Pist kenarı genel giriş 85 $ 159 $ 244 $ Clubhouse genel giriş 212 $ 477 $ 689 $ Rezerve masa oturumu 186 $ 371 $ 557 $ Tribün rezerve koltukları 265 $ 477 $ 742 $ Clubhouse rezerve koltukları Yok Yok 1.166 $ Grandstand Box & Loge Boxes Yok Yok koltuk başına 1.590 $'dan başlayan fiyatlarla Clubhouse Boxes Yok Yok koltuk başına 1.802 $'dan başlayan fiyatlarla Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet Yok Yok 1.961 $ Premium Clubhouse Dining Yok Yok 2.465 $

Ek bilgiler için zamanı yaklaştıkça resmi Breeders' Cup sitesini, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Breeders' Cup 2026 yarış programı nedir?

Breeders' Cup kapsamında iki gün boyunca toplam 14 yarış düzenlenecek. 30 Ekim Cuma günü beş genç tay şampiyona yarışı koşulacak. Ertesi gün, yani 31 Ekim Cumartesi günü ise bunlara ek olarak dokuz yarış daha yapılacak; bunların öne çıkanı 7 milyon $ ödüllü Breeders' Cup Classic olacak. İşte yarış yarış detaylar (verilen tüm saatler yerel ET saatidir):

30 Ekim Cuma

Cuma programı, saat 11.55'te başlayan erken alt kart yarışlarını içeriyor. Bunlar arasında The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes ve allowance yarışları yer alıyor. Ardından büyük Grade 1 genç tay şampiyonaları geliyor:

14.55 - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15.35 - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16.15 - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16.55 - Breeders' Cup Juvenile

17.35 - Breeders' Cup Juvenile Turf

31 Ekim Cumartesi

Cumartesi günü, daha yaşlı atlar ve seçkin üç yaşlılar için dokuz dünya şampiyonası kategorisi yer alıyor ve gün prestijli Breeders' Cup Classic ile zirveye ulaşıyor. Gün, sabah 11.15'ten itibaren maiden ve allowance alt kart yarışlarıyla başlıyor, ardından öne çıkan Grade 1 yarışlar şu şekilde başlıyor:

13.10 - Breeders' Cup Dirt Mile

13.48 - Breeders' Cup Turf Sprint

14.26 - Breeders' Cup Sprint

15.04 - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15.42 - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16.20 - Breeders' Cup Mile

16.48 - Breeders' Cup Distaff

17.36 - Breeders' Cup Turf

18.16 - Breeders' Cup Classic

Keeneland Race Course hakkında bilmeniz gereken her şey

Kapılarını ilk kez 1936'da açan Keeneland Race Course, Amerikan Thoroughbred yarışçılığının taç mücevheri olarak geniş çapta kabul görüyor. Bluegrass bölgesinin kalbi olan Kentucky, Lexington'da bulunan Keeneland, yarış ve müzayede gelirlerinin doğrudan atçılık sektörüne ve yerel hayır kurumlarına yeniden yatırıldığı, kâr amacı gütmeyen benzersiz bir modelle faaliyet gösteriyor.

1986'da National Historic Landmark ilan edilen tesis, hem seçkin bir yarış pisti hem de dünyanın en büyük Thoroughbred müzayede evi olarak hizmet veriyor.

Keeneland'da unutulmaz anlar

Kraliçe II. Elizabeth'in Kraliyet Ziyareti (1984) : Kraliçe II. Elizabeth, kendi onuruna oluşturulan 'Queen Elizabeth II Challenge Cup' adlı stakes yarışının ilk koşusunu izlemek için Keeneland'ı ziyaret etti. Keeneland, ziyareti için özel olarak pist kenarında bir Winner's Circle inşa etti.

American Pharoah'nın Grand Slam'i (2015) : Keeneland, prestijli Breeders’ Cup World Championships'e ilk kez 2015'te ev sahipliği yaptı. Kariyerinin son yarışında Triple Crown efsanesi American Pharoah, Breeders’ Cup Classic'te rakiplerine üstünlük kurdu, pist rekorunu kırdı ve yarışçılığın gayriresmî 'Grand Slam'ini kazanan tarihteki ilk at oldu.

Rekor kıran müzayedeler : Keeneland'ın at müzayedeleri ikonik bir konuma sahip. Triple Crown kahramanı Justify dahil 20'den fazla Kentucky Derby galibi, Keeneland'ın satış ringinden geçti. 1985'te bir yaşındaki bir tay 13,1 milyon $'a alıcı buldu ve onlarca yıl ayakta kalan bir dünya rekoru kırdı. Eylül Yearling Sale ise 536,7 milyon $ ile tüm zamanların rekorunu üreterek modern endüstri ölçütlerini kırmayı sürdürüyor.

Hollywood'un en sevdiği pist: Zamansız 'retro hissi', bakımlı çimleri ve ikonik kireç taşı yapıları nedeniyle Keeneland sık sık film seti olarak kullanıldı. Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) ve Secretariat (2010) gibi büyük yapımlarda başka tarihi pistlerin yerine geçti.

Breeders' Cup Classic'in son kazananları

Yıl Kazanan At Kazanan Antrenör Kazanan Jokey Pist 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







