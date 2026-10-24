Dünyanın dört bir yanındaki at yarışı tutkunları, 30-31 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca 43. Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Kentucky eyaletinin Lexington kentindeki Keeneland Hipodromu'na odaklanacak.

Küresel at yarışı takviminin öne çıkan etkinliklerinden birinde yer alma fırsatını kaçırmayın; biletlerinizi bugün alın.

Japonya'nın gözde yarış atı Forever Young, on iki ay önce organizasyonun en önemli yarışı Breeders' Cup Classic'te tarihî bir zafer kazanarak manşetlere çıkmıştı. Ancak iki gün boyunca düzenlenen 14 birinci grup yarışın her biri, hipodromdaki kalabalığın heyecanını baştan sona canlı tutan çekişmeli mücadelelere sahne oluyor.

Unutulmaz iki yarış gününe hipodrom dışında yapılan hazırlıklar da yarışların kendisi kadar heyecan verici. Şehir genelinde düzenlenen Breeders' Cup Festivali, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren at temalı etkinlikler, canlı gösteriler ve kutlamalarla Lexington'u canlandıracak.

Breeders' Cup 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Breeders' Cup 2026 ne zaman?

2026 Breeders' Cup Dünya Şampiyonası, 30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günleri düzenlenecek. Lexington'daki Keeneland Hipodromu, daha önce 2015, 2020 ve 2022'de ağırladığı organizasyona bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Breeders' Cup 2026 biletleri nasıl alınır?

Keeneland'de düzenlenecek 2026 Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'nın resmî biletleri, 21 Nisan 2026'da genel satışa sunuldu. Biletler, Breeders' Cup Bilet Merkezi üzerinden, resmî bilet sağlayıcısı SeatGeek aracılığıyla çevrim içi olarak veya bilet gişesi telefonla aranarak satın alınabiliyordu.

Tüm Breeders' Cup 2026 biletlerinin önceden satın alınması gerekiyor; Keeneland Hipodromu'nda bilet satılmayacak. Günlük seyirci kapasitesi 43.000 kişiyle sınırlı. Bilet sayısı oldukça kısıtlı; tribün ve yemekli alanların çoğu şimdiden tükendi. Ağırlıklı olarak pist kenarı genel giriş biletleri ve seyahat paketleri kaldı.

Son dakika bileti almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarını da kullanabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altına alınıyor. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve etkinliğe zamanında ulaşacağından emin olabiliyor.

Breeders' Cup 2026 biletleri ne kadar?

Keeneland'de düzenlenecek 2026 Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'nın resmî bilet fiyatları, tek günlük genel giriş bileti için 85 dolardan, her şey dâhil iki günlük premium yemekli paketler için 2.465 dolara kadar değişiyordu.

Resmî bilet fiyatlarının kategori, bölüm ve süreye göre dağılımı şöyle:

Bilet/paket türü Cuma fiyatı Cumartesi fiyatı İki günlük fiyat Pist kenarı genel giriş 85 dolar 159 dolar 244 dolar Kulüp binası genel giriş 212 dolar 477 dolar 689 dolar Rezerve masa yeri 186 dolar 371 dolar 557 dolar Rezerve tribün koltukları 265 dolar 477 dolar 742 dolar Rezerve kulüp binası koltukları Mevcut değil Mevcut değil 1.166 dolar Tribün locaları ve loge locaları Mevcut değil Mevcut değil Koltuk başına 1.590 dolardan başlayan fiyatlarla Kulüp binası locaları Mevcut değil Mevcut değil Koltuk başına 1.802 dolardan başlayan fiyatlarla Satış Pavyonu 398 dolar 530 dolar 928 dolar Equestrian Yemek Salonu 583 dolar 795 dolar 1.378 dolar First Turn Chalet Mevcut değil Mevcut değil 1.961 dolar Premium kulüp binası yemekli paket Mevcut değil Mevcut değil 2.465 dolar

Etkinlik tarihi yaklaştığında ek bilgiler için Breeders' Cup'ın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Breeders' Cup 2026 yarış programı nasıl?

Breeders' Cup'ın iki günü boyunca toplam 14 yarış düzenlenecek. 30 Ekim Cuma günü iki yaşlı atlara yönelik beş şampiyona yarışı yapılacak. Ertesi gün, 31 Ekim Cumartesi, dokuz yarış daha koşulacak. Bu yarışların en önemlisi, toplam ödülü 7 milyon dolar olan Breeders' Cup Classic. Yarışların ayrıntıları şöyle (tüm saatler yerel Doğu Saati'ne göredir):

30 Ekim Cuma

Cuma günkü program, saat 11.55'te başlayan The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes ve şartlı koşular gibi ön yarışlarla açılacak. Ardından iki yaşlı atların birinci grup şampiyona yarışları düzenlenecek:

14.55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15.35: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16.15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16.55: Breeders' Cup Juvenile

17.35: Breeders' Cup Juvenile Turf

31 Ekim Cumartesi

Cumartesi günü, daha yaşlı atlar ve seçkin üç yaşlı atlar için dokuz dünya şampiyonası yarışı yapılacak. Program, prestijli Breeders' Cup Classic ile sona erecek. Gün, saat 11.15'ten itibaren henüz yarış kazanmamış atlara yönelik koşular ve şartlı koşularla başlayacak. Ardından öne çıkan birinci grup yarışlar şu saatlerde düzenlenecek:

13.10: Breeders' Cup Dirt Mile

13.48: Breeders' Cup Turf Sprint

14.26: Breeders' Cup Sprint

15.04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15.42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16.20: Breeders' Cup Mile

16.48: Breeders' Cup Distaff

17.36: Breeders' Cup Turf

18.16: Breeders' Cup Classic

Keeneland Hipodromu hakkında bilmeniz gereken her şey

Kapılarını ilk kez 1936'da açan Keeneland Hipodromu, Amerikan safkan at yarışçılığının en değerli mekânlarından biri olarak kabul ediliyor. Kentucky eyaletinin Lexington kentinde, Bluegrass bölgesinin kalbinde bulunan Keeneland, kâr amacı gütmeyen özgün bir modelle faaliyet gösteriyor. Yarışlardan ve müzayedelerden elde ettiği gelirler doğrudan atçılık sektörüne ve yerel hayır kurumlarına yeniden yatırılıyor.

1986'da Ulusal Tarihî Anıt olarak ilan edilen Keeneland, hem üst düzey bir hipodrom hem de dünyanın en büyük safkan at müzayede evi olarak hizmet veriyor.

Keeneland'de unutulmaz anlar

Kraliçe II. Elizabeth'in ziyareti (1984) : Kraliçe II. Elizabeth, onuruna düzenlenen 'Queen Elizabeth II Challenge Cup' adlı yarışın ilk koşusunu izlemek için Keeneland'i ziyaret etti. Keeneland, bu ziyaret için pist kenarında özel bir kazananlar alanı inşa etti.

American Pharoah'ın Grand Slam'i (2015) : Keeneland, prestijli Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'na ilk kez 2015'te ev sahipliği yaptı. Triple Crown efsanesi American Pharoah, kariyerinin son yarışında Breeders' Cup Classic'i açık ara kazanıp pist rekorunu kırarak yarış dünyasının gayriresmî 'Grand Slam'ini tamamlayan tarihteki ilk at oldu.

Rekor kıran müzayedeler : Keeneland'in at müzayedeleri büyük üne sahip. Triple Crown şampiyonu Justify dâhil 20'den fazla Kentucky Derby galibi, Keeneland'in satış alanından geçti. 1985'te bir yaşlı bir tay, 13,1 milyon dolara satılarak onlarca yıl geçerliliğini koruyan bir dünya rekoru kırdı. Eylül ayındaki bir yaşlı tay satışları da 536,7 milyon dolarlık tüm zamanların rekoruna ulaşarak sektördeki güncel sınırları aşmayı sürdürüyor.

Hollywood'un gözde hipodromu: Zamana meydan okuyan 'retro havası', özenle bakılan çimleri ve simgesel kireç taşı yapıları sayesinde Keeneland, film seti olarak sıkça kullanıldı. Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) ve Secretariat (2010) gibi büyük filmlerde başka tarihî hipodromları canlandırdı.

Breeders' Cup Classic'in son şampiyonları

Yıl Kazanan at Kazanan antrenör Kazanan jokey Hipodrom 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







