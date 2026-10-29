Dünyanın dört bir yanındaki at yarışı tutkunları, 30-31 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca 43. kez düzenlenecek Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Kentucky eyaletinin Lexington kentindeki Keeneland Hipodromu'na odaklanacak.

Dünya at yarışı takviminin en önemli etkinliklerinden birine katılma fırsatını kaçırmayın; biletlerinizi bugün alın.

Japonya'nın yarış atı Forever Young, 12 ay önce organizasyonun en önemli yarışı Breeders' Cup Classic'te tarihî bir zafer kazanarak manşetlere çıkmış olsa da iki gün boyunca düzenlenen 14 birinci grup yarışın her biri, hipodromdaki büyük kalabalığın heyecanını sürekli canlı tutan bir mücadeleye sahne oluyor.

Unutulmaz iki yarış günü öncesinde hipodrom dışında yaşanan heyecan da neredeyse yarışların kendisi kadar büyük. Şehir geneline yayılan Breeders' Cup Festivali, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren atlarla ilgili etkinlikler, canlı gösteriler ve kutlamalarla Lexington'ı sarıyor.

GOAL, Breeders' Cup 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil olmak üzere bilet satın almaya ilişkin en güncel bilgileri sunuyor.

Breeders' Cup 2026 ne zaman?

2026 Breeders' Cup Dünya Şampiyonası, 30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günleri düzenlenecek. Lexington'daki Keeneland Hipodromu, daha önce 2015, 2020 ve 2022'de ağırladığı bu büyük at yarışı organizasyonuna bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Breeders' Cup 2026 biletleri nasıl alınır?

Keeneland'daki 2026 Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'nın resmî biletleri, 21 Nisan 2026'da ilk kez genel satışa çıktı. Biletler, Breeders' Cup Bilet Merkezi üzerinden, resmî bilet sağlayıcısı SeatGeek aracılığıyla internetten veya bilet gişesi telefonla aranarak satın alınabiliyordu.

Tüm Breeders' Cup 2026 biletleri önceden satın alınmalı; Keeneland Hipodromu'nda bilet satılmayacak. Günlük seyirci kapasitesi 43.000 kişiyle sınırlı. Bilet sayısı oldukça kısıtlı. Tribün ve yemekli alanların çoğu şimdiden tükendiği için ağırlıklı olarak pist kenarı genel giriş biletleri ve seyahat paketleri kaldı.

Son dakika bileti almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarını da kullanabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altına alınıyor. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve etkinlikten önce kendilerine ulaşacağından emin olabiliyor.

Breeders' Cup 2026 biletleri ne kadar?

Keeneland'daki 2026 Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'nın resmî bilet fiyatları, tek günlük genel giriş bileti için 85 dolardan, tüm hizmetlerin dâhil olduğu iki günlük premium yemekli paketler için 2.465 dolara kadar uzanıyordu.

Resmî bilet fiyatlarının kategori, bölüm ve süreye göre dökümü şöyle:

Bilet/paket türü Cuma fiyatı Cumartesi fiyatı İki günlük fiyat Pist kenarı genel giriş 85 dolar 159 dolar 244 dolar Kulüp binası genel giriş 212 dolar 477 dolar 689 dolar Rezerve masalı oturma alanı 186 dolar 371 dolar 557 dolar Rezerve tribün koltukları 265 dolar 477 dolar 742 dolar Rezerve kulüp binası koltukları Yok Yok 1.166 dolar Tribün locaları ve loge locaları Yok Yok Koltuk başına 1.590 dolardan başlayan fiyatlarla Kulüp binası locaları Yok Yok Koltuk başına 1.802 dolardan başlayan fiyatlarla Satış Pavyonu 398 dolar 530 dolar 928 dolar Binicilik Yemek Salonu 583 dolar 795 dolar 1.378 dolar İlk Viraj Dağ Evi Yok Yok 1.961 dolar Premium kulüp binası yemekli alanı Yok Yok 2.465 dolar

Etkinlik tarihi yaklaştığında ek bilgiler için Breeders' Cup'ın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Breeders' Cup 2026 yarış programı nasıl?

Breeders' Cup'ın iki gününde toplam 14 yarış düzenlenecek. 30 Ekim Cuma günü genç atlar için beş şampiyona yarışı yapılacak. Ertesi gün, 31 Ekim Cumartesi, dokuz yarış daha koşulacak. Bunların en önemlisi, 7 milyon dolar ödüllü Breeders' Cup Classic olacak. Yarışların ayrıntıları şöyle (tüm saatler yerel Doğu Zaman Dilimi'ne göredir):

30 Ekim Cuma

Cuma programı, saat 11.55'te başlayacak The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes ve şartlı yarışlar gibi ön program yarışlarının ardından birinci grup genç at şampiyonalarıyla devam edecek:

14.55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15.35: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16.15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16.55: Breeders' Cup Juvenile

17.35: Breeders' Cup Juvenile Turf

31 Ekim Cumartesi

Cumartesi günü, daha yaşlı atlar ve seçkin üç yaşlılar için dokuz dünya şampiyonası kategorisinde yarış düzenlenecek. Program, prestijli Breeders' Cup Classic ile sona erecek. Gün, saat 11.15'ten itibaren henüz yarış kazanmamış atlara yönelik yarışlar ve şartlı yarışlardan oluşan ön programla başlayacak. Ardından birinci grup yarışlar şu sırayla koşulacak:

13.10: Breeders' Cup Dirt Mile

13.48: Breeders' Cup Turf Sprint

14.26: Breeders' Cup Sprint

15.04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15.42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16.20: Breeders' Cup Mile

16.48: Breeders' Cup Distaff

17.36: Breeders' Cup Turf

18.16: Breeders' Cup Classic

Keeneland Hipodromu hakkında bilmeniz gerekenler

Kapılarını ilk kez 1936'da açan Keeneland Hipodromu, Amerikan safkan at yarışlarının en değerli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kentucky eyaletinin Lexington kentinde, Bluegrass bölgesinin kalbinde yer alan Keeneland, kâr amacı gütmeyen farklı bir modelle faaliyet gösteriyor. Yarışlardan ve müzayedelerden elde ettiği gelir doğrudan atçılık sektörüne ve yerel hayır kurumlarına yeniden yatırılıyor.

1986'da Ulusal Tarihî Anıt olarak ilan edilen Keeneland, hem üst düzey bir hipodrom hem de dünyanın en büyük safkan at müzayede evi olarak hizmet veriyor.

Keeneland'da unutulmaz anlar

Kraliçe II. Elizabeth'in ziyareti (1984) : Kraliçe II. Elizabeth, onuruna oluşturulan Queen Elizabeth II Challenge Cup adlı önemli yarışın ilk kez düzenlenişini izlemek için Keeneland'ı ziyaret etti. Keeneland, bu ziyaret için pist kenarında özel bir kazananlar alanı inşa etti.

: Kraliçe II. Elizabeth, onuruna oluşturulan Queen Elizabeth II Challenge Cup adlı önemli yarışın ilk kez düzenlenişini izlemek için Keeneland'ı ziyaret etti. Keeneland, bu ziyaret için pist kenarında özel bir kazananlar alanı inşa etti. American Pharoah'nın Grand Slam'i (2015) : Keeneland, prestijli Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'na ilk kez 2015'te ev sahipliği yaptı. Triple Crown efsanesi American Pharoah, kariyerinin son yarışında Breeders' Cup Classic'e damga vurdu; pist rekorunu kırarak yarış dünyasının gayriresmî «Grand Slam»ini kazanan tarihteki ilk at oldu.

: Keeneland, prestijli Breeders' Cup Dünya Şampiyonası'na ilk kez 2015'te ev sahipliği yaptı. Triple Crown efsanesi American Pharoah, kariyerinin son yarışında Breeders' Cup Classic'e damga vurdu; pist rekorunu kırarak yarış dünyasının gayriresmî «Grand Slam»ini kazanan tarihteki ilk at oldu. Rekor kıran müzayedeler: Keeneland'ın at müzayedeleri büyük üne sahip. Triple Crown şampiyonu Justify dâhil 20'den fazla Kentucky Derby galibi, Keeneland'ın satış ringinden geçti. 1985'te bir yaşındaki bir at 13,1 milyon dolara satılarak onlarca yıl geçerliliğini koruyan bir dünya rekoru kırdı. Eylül ayında düzenlenen bir yaşındaki at satışları, toplam 536,7 milyon dolarlık tüm zamanların rekoruna ulaşarak sektörde yeni eşikler aşmaya devam ediyor.

Hollywood'un gözde hipodromu: Zamana meydan okuyan retro atmosferi, özenle bakılan çimleri ve simgesel kireç taşı yapıları sayesinde Keeneland, film seti olarak sık sık kullanıldı. Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) ve Secretariat (2010) gibi büyük yapımlarda başka tarihî hipodromları canlandırdı.

Breeders' Cup Classic'in son şampiyonları