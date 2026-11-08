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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 ticketsBook UEFA Nations League 2026/27 tickets
Çeviri:

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır? İtalya-Fransa ve İspanya-İngiltere maçlarının bilet fiyatları, maç takvimi ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Fransa
İspanya
İngiltere
Almanya
Portekiz

Avrupa'nın ve dünyanın en iyi millî futbol takımlarından bazılarını sahada izleme fırsatını kaçırmayın.

Uluslararası turnuvanın beşinci organizasyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa'nın en büyük millî takımlarını kıta genelinde sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maç oynayacağı kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de oynanacak.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. Turnuvanın 2019'daki ilk organizasyonunu da kazanan Portekiz, iki şampiyonlukla en başarılı takım konumunda. İspanya ise üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor. İspanya, 2021 ve 2025'te ikinci olmuş, 2023'te kupayı kaldırmıştı.

Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi biletlerine ilişkin tüm önemli bilgilerde GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Biletler

Yer

12 Kasım Perşembe (20.00)

Türkiye - Belçika

Biletler

Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir)

12 Kasım Perşembe (20.45)

İtalya - Fransa

Biletler

San Siro (Milano)

12 Kasım Perşembe (20.45)

Çekya - İspanya

Biletler

Letna Stadyumu (Prag)

12 Kasım Perşembe (19.45)

İngiltere - Hırvatistan

Biletler

Wembley Stadyumu (Londra)

13 Kasım Cuma (20.45)

Hollanda - Yunanistan

Biletler

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

13 Kasım Cuma (20.45)

Sırbistan - Almanya

Biletler

Rajko Mitić Stadyumu (Belgrad)

14 Kasım Cumartesi (18.00)

Norveç - Galler

Biletler

Ullevaal Stadion (Oslo)

14 Kasım Cumartesi (19.45)

Portekiz - Danimarka

Biletler

Estádio Municipal de Braga (Braga)

15 Kasım Pazar (20.45)

Belçika - İtalya

Biletler

Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel)

15 Kasım Pazar (20.45)

Fransa - Türkiye

Biletler

Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)

15 Kasım Pazar (20.45)

Hırvatistan - Çekya

Biletler

Opus Arena (Osijek)

15 Kasım Pazar (20.45)

İspanya - İngiltere

Biletler

Wanda Metropolitano (Madrid)

16 Kasım Pazartesi (20.45)

Almanya - Hollanda

Biletler

Olympiastadion (Berlin)

16 Kasım Pazartesi (21.45)

Yunanistan - Sırbistan

Biletler

Panthessaliko (Volos)

17 Kasım Salı (20.45)

Danimarka - Norveç

Biletler

Parken Stadyumu (Kopenhag)

17 Kasım Salı (19.45)

Galler - Portekiz

Biletler

Cardiff City Stadyumu (Cardiff)

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nin tüm maç takvimi

Aşama

Tur

Tarih

Biletler

Lig aşaması

5. maç günü

12-14 Kasım 2026

Biletler

6. maç günü

15-17 Kasım 2026

Biletler

Çeyrek finaller

İlk maçlar

25-27 Mart 2027

Açıklanacak

Rövanş maçları

28-30 Mart 2027

Açıklanacak

Final aşaması

Yarı finaller

9-10 Haziran 2027

Açıklanacak

Final

13 Haziran 2027

Açıklanacak

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî biletleri tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından yönetiliyor. Biletleri, ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî portalından doğrudan satın almanız gerekiyor. Örneğin İngiltere'nin evindeki maçlar için England Football, Galler'in evindeki maçlar için FAW kullanılmalı.

Final aşaması için (Haziran 2027): Final aşamasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup maçlarının resmî biletleri hâlihazırda satışta veya satış dönemleri sona ermek üzere. Çoğu federasyon, belirli bir maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce bilet satışını başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine, örneğin England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyelerine öncelik tanıyor.

Uluslar Ligi final aşaması (Haziran 2027) için UEFA üzerinden yapılacak halka açık bilet satışları ve kura başvuruları, finale kalan dört takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027'de başlayacak. Haziran ayındaki final aşamasına hazırlanmak ve bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirim almak için bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanızda fayda var.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil bilet platformlarından da satın alma yapabilir.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, merkezi bir UEFA portalı üzerinden değil, ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından satılıyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatları stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediğinden bilet fiyatları ile kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Tribünlerin tam olarak nasıl bölümlendirileceği ev sahibi stadyuma bağlı olsa da federasyonların çoğu, aile ve özel kategorilerin yanı sıra biletleri halka açık 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.

İngiltere örneğinde, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:

  • 1. kategori (özel / uzun kenarda alt ve orta katlar): Ana taç çizgileri boyunca yer alan bu koltuklar en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde genel satış biletleri 65-80 sterlin, özel koltuklar ise 95-120 sterlin arasında.
  • 2. kategori (köşeler / uzun kenarda üst kat): Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alıyor. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 sterlin.
  • 3. kategori (kale arkaları): Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerler. Standart kale arkası biletleri yaklaşık 35 sterlinden başlıyor.
  • Aile tribünleri ve indirimli biletler: Ev sahibi ülkelerin çoğu ailelere ve gençlere önemli indirimler sunuyor. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 sterline, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 sterline bulunabiliyor.

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımların resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarında hangi takımlar var?

A1 Grubu

A2 Grubu

A3 Grubu

A4 Grubu

Fransa

Almanya

İspanya

Portekiz

İtalya

Hollanda

Hırvatistan

Danimarka

Belçika

Sırbistan

İngiltere

Norveç

Türkiye

Yunanistan

Çekya

Galler

Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonları kimler?

Yıl

Şampiyon

İkinci

Skor

2025

Portekiz

İspanya

5-3 (penaltılarla)

2023

İspanya

Hırvatistan

5-4 (penaltılarla)

2021

Fransa

İspanya

2-1

2019

Portekiz

Hollanda

1-0

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