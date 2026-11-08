2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır? İtalya-Fransa ve İspanya-İngiltere maçlarının bilet fiyatları, maç takvimi ve daha fazlası

Uluslararası turnuvanın beşinci organizasyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa'nın en büyük millî takımlarını kıta genelinde sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maç oynayacağı kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de oynanacak.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. Turnuvanın 2019'daki ilk organizasyonunu da kazanan Portekiz, iki şampiyonlukla en başarılı takım konumunda. İspanya ise üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor. İspanya, 2021 ve 2025'te ikinci olmuş, 2023'te kupayı kaldırmıştı.

Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi biletlerine ilişkin tüm önemli bilgilerde GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 12 Kasım Perşembe (20.00) Türkiye - Belçika Biletler Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir) 12 Kasım Perşembe (20.45) İtalya - Fransa Biletler San Siro (Milano) 12 Kasım Perşembe (20.45) Çekya - İspanya Biletler Letna Stadyumu (Prag) 12 Kasım Perşembe (19.45) İngiltere - Hırvatistan Biletler Wembley Stadyumu (Londra) 13 Kasım Cuma (20.45) Hollanda - Yunanistan Biletler Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) 13 Kasım Cuma (20.45) Sırbistan - Almanya Biletler Rajko Mitić Stadyumu (Belgrad) 14 Kasım Cumartesi (18.00) Norveç - Galler Biletler Ullevaal Stadion (Oslo) 14 Kasım Cumartesi (19.45) Portekiz - Danimarka Biletler Estádio Municipal de Braga (Braga) 15 Kasım Pazar (20.45) Belçika - İtalya Biletler Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel) 15 Kasım Pazar (20.45) Fransa - Türkiye Biletler Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) 15 Kasım Pazar (20.45) Hırvatistan - Çekya Biletler Opus Arena (Osijek) 15 Kasım Pazar (20.45) İspanya - İngiltere Biletler Wanda Metropolitano (Madrid) 16 Kasım Pazartesi (20.45) Almanya - Hollanda Biletler Olympiastadion (Berlin) 16 Kasım Pazartesi (21.45) Yunanistan - Sırbistan Biletler Panthessaliko (Volos) 17 Kasım Salı (20.45) Danimarka - Norveç Biletler Parken Stadyumu (Kopenhag) 17 Kasım Salı (19.45) Galler - Portekiz Biletler Cardiff City Stadyumu (Cardiff)

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nin tüm maç takvimi

Aşama Tur Tarih Biletler Lig aşaması 5. maç günü 12-14 Kasım 2026 Biletler 6. maç günü 15-17 Kasım 2026 Biletler Çeyrek finaller İlk maçlar 25-27 Mart 2027 Açıklanacak Rövanş maçları 28-30 Mart 2027 Açıklanacak Final aşaması Yarı finaller 9-10 Haziran 2027 Açıklanacak Final 13 Haziran 2027 Açıklanacak

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî biletleri tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından yönetiliyor. Biletleri, ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî portalından doğrudan satın almanız gerekiyor. Örneğin İngiltere'nin evindeki maçlar için England Football, Galler'in evindeki maçlar için FAW kullanılmalı.

Final aşaması için (Haziran 2027): Final aşamasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup maçlarının resmî biletleri hâlihazırda satışta veya satış dönemleri sona ermek üzere. Çoğu federasyon, belirli bir maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce bilet satışını başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine, örneğin England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyelerine öncelik tanıyor.

Uluslar Ligi final aşaması (Haziran 2027) için UEFA üzerinden yapılacak halka açık bilet satışları ve kura başvuruları, finale kalan dört takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027'de başlayacak. Haziran ayındaki final aşamasına hazırlanmak ve bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirim almak için bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanızda fayda var.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil bilet platformlarından da satın alma yapabilir.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, merkezi bir UEFA portalı üzerinden değil, ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından satılıyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatları stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediğinden bilet fiyatları ile kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Tribünlerin tam olarak nasıl bölümlendirileceği ev sahibi stadyuma bağlı olsa da federasyonların çoğu, aile ve özel kategorilerin yanı sıra biletleri halka açık 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.

İngiltere örneğinde, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:

1. kategori (özel / uzun kenarda alt ve orta katlar) : Ana taç çizgileri boyunca yer alan bu koltuklar en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde genel satış biletleri 65-80 sterlin, özel koltuklar ise 95-120 sterlin arasında.

: Ana taç çizgileri boyunca yer alan bu koltuklar en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde genel satış biletleri 65-80 sterlin, özel koltuklar ise 95-120 sterlin arasında. 2. kategori (köşeler / uzun kenarda üst kat) : Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alıyor. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 sterlin.

: Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alıyor. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 sterlin. 3. kategori (kale arkaları) : Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerler. Standart kale arkası biletleri yaklaşık 35 sterlinden başlıyor.

: Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerler. Standart kale arkası biletleri yaklaşık 35 sterlinden başlıyor. Aile tribünleri ve indirimli biletler: Ev sahibi ülkelerin çoğu ailelere ve gençlere önemli indirimler sunuyor. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 sterline, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 sterline bulunabiliyor.

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımların resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarında hangi takımlar var?

A1 Grubu A2 Grubu A3 Grubu A4 Grubu Fransa Almanya İspanya Portekiz İtalya Hollanda Hırvatistan Danimarka Belçika Sırbistan İngiltere Norveç Türkiye Yunanistan Çekya Galler

Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonları kimler?