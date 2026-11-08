2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır? İtalya-Fransa ve İspanya-İngiltere maçlarının bilet fiyatları, maç takvimi ve daha fazlası

Uluslararası turnuvanın beşinci organizasyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa'nın en büyük millî takımlarını kıta genelinde sahada izleyebilirsiniz.
Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maç oynayacağı kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de oynanacak.
Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. Turnuvanın 2019'daki ilk organizasyonunu da kazanan Portekiz, iki şampiyonlukla en başarılı takım konumunda. İspanya ise üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor. İspanya, 2021 ve 2025'te ikinci olmuş, 2023'te kupayı kaldırmıştı.
Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi biletlerine ilişkin tüm önemli bilgilerde GOAL size rehberlik etsin.
Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Biletler
Yer
12 Kasım Perşembe (20.00)
Türkiye - Belçika
Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir)
12 Kasım Perşembe (20.45)
İtalya - Fransa
San Siro (Milano)
12 Kasım Perşembe (20.45)
Çekya - İspanya
Letna Stadyumu (Prag)
12 Kasım Perşembe (19.45)
İngiltere - Hırvatistan
Wembley Stadyumu (Londra)
13 Kasım Cuma (20.45)
Hollanda - Yunanistan
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
13 Kasım Cuma (20.45)
Sırbistan - Almanya
Rajko Mitić Stadyumu (Belgrad)
14 Kasım Cumartesi (18.00)
Norveç - Galler
Ullevaal Stadion (Oslo)
14 Kasım Cumartesi (19.45)
Portekiz - Danimarka
Estádio Municipal de Braga (Braga)
15 Kasım Pazar (20.45)
Belçika - İtalya
Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel)
15 Kasım Pazar (20.45)
Fransa - Türkiye
Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)
15 Kasım Pazar (20.45)
Hırvatistan - Çekya
Opus Arena (Osijek)
15 Kasım Pazar (20.45)
İspanya - İngiltere
Wanda Metropolitano (Madrid)
16 Kasım Pazartesi (20.45)
Almanya - Hollanda
Olympiastadion (Berlin)
16 Kasım Pazartesi (21.45)
Yunanistan - Sırbistan
Panthessaliko (Volos)
17 Kasım Salı (20.45)
Danimarka - Norveç
Parken Stadyumu (Kopenhag)
17 Kasım Salı (19.45)
Galler - Portekiz
Cardiff City Stadyumu (Cardiff)
2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nin tüm maç takvimi
Aşama
Tur
Tarih
Biletler
Lig aşaması
5. maç günü
12-14 Kasım 2026
6. maç günü
15-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller
İlk maçlar
25-27 Mart 2027
Açıklanacak
Rövanş maçları
28-30 Mart 2027
Açıklanacak
Final aşaması
Yarı finaller
9-10 Haziran 2027
Açıklanacak
Final
13 Haziran 2027
Açıklanacak
2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?
Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî biletleri tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından yönetiliyor. Biletleri, ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî portalından doğrudan satın almanız gerekiyor. Örneğin İngiltere'nin evindeki maçlar için England Football, Galler'in evindeki maçlar için FAW kullanılmalı.
Final aşaması için (Haziran 2027): Final aşamasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.
İlk grup maçlarının resmî biletleri hâlihazırda satışta veya satış dönemleri sona ermek üzere. Çoğu federasyon, belirli bir maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce bilet satışını başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine, örneğin England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyelerine öncelik tanıyor.
Uluslar Ligi final aşaması (Haziran 2027) için UEFA üzerinden yapılacak halka açık bilet satışları ve kura başvuruları, finale kalan dört takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027'de başlayacak. Haziran ayındaki final aşamasına hazırlanmak ve bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirim almak için bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanızda fayda var.
Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil bilet platformlarından da satın alma yapabilir.
2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?
2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, merkezi bir UEFA portalı üzerinden değil, ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından satılıyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatları stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediğinden bilet fiyatları ile kategori tanımları maçtan maça değişiyor.
Tribünlerin tam olarak nasıl bölümlendirileceği ev sahibi stadyuma bağlı olsa da federasyonların çoğu, aile ve özel kategorilerin yanı sıra biletleri halka açık 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.
İngiltere örneğinde, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:
- 1. kategori (özel / uzun kenarda alt ve orta katlar): Ana taç çizgileri boyunca yer alan bu koltuklar en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde genel satış biletleri 65-80 sterlin, özel koltuklar ise 95-120 sterlin arasında.
- 2. kategori (köşeler / uzun kenarda üst kat): Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alıyor. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 sterlin.
- 3. kategori (kale arkaları): Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerler. Standart kale arkası biletleri yaklaşık 35 sterlinden başlıyor.
- Aile tribünleri ve indirimli biletler: Ev sahibi ülkelerin çoğu ailelere ve gençlere önemli indirimler sunuyor. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 sterline, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 sterline bulunabiliyor.
Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımların resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarında hangi takımlar var?
A1 Grubu
A2 Grubu
A3 Grubu
A4 Grubu
Fransa
Almanya
İspanya
Portekiz
İtalya
Hollanda
Hırvatistan
Danimarka
Belçika
Sırbistan
İngiltere
Norveç
Türkiye
Yunanistan
Çekya
Galler
Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükselecek.
UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonları kimler?
Yıl
Şampiyon
İkinci
Skor
2025
Portekiz
İspanya
5-3 (penaltılarla)
2023
İspanya
Hırvatistan
5-4 (penaltılarla)
2021
Fransa
İspanya
2-1
2019
Portekiz
Hollanda
1-0