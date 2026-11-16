Uluslararası turnuvanın beşinci organizasyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa'nın en büyük millî takımlarını kıta genelinde sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maç oynayacağı kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de oynanacak.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. 2019'da düzenlenen ilk organizasyonu da kazanan Portekiz, turnuvanın en başarılı takımı. 2021 ve 2025'te ikinci olan, 2023'te ise kupayı kaldıran İspanya, üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor.

UEFA Uluslar Ligi biletlerini nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler için GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 16 Kasım Pazartesi (20.45) Almanya - Hollanda Biletler Olympiastadion (Berlin) 16 Kasım Pazartesi (21.45) Yunanistan - Sırbistan Biletler Panthessaliko (Volos) 17 Kasım Salı (20.45) Danimarka - Norveç Biletler Parken Stadyumu (Kopenhag) 17 Kasım Salı (19.45) Galler - Portekiz Biletler Cardiff City Stadyumu (Cardiff)

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nin tam takvimi

Aşama Tur Tarih(ler) Biletler Lig aşaması 6. maç günü 15-17 Kasım 2026 Biletler Çeyrek finaller İlk maç 25-27 Mart 2027 Açıklanacak Rövanş 28-30 Mart 2027 Açıklanacak Final aşaması Yarı finaller 9-10 Haziran 2027 Açıklanacak Final 13 Haziran 2027 Açıklanacak

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî biletleri tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından satışa sunuluyor. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî portalından satın almanız gerekiyor (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW).

Final aşaması için (Haziran 2027): Final aşamasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup maçlarının resmî biletleri satışa çıktı veya satış dönemleri sona ermek üzere. Çoğu federasyon, bilet satışını ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletleri genel satışa çıkarmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine (England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi) öncelikli erişim tanıyor.

Uluslar Ligi final aşaması (Haziran 2027) için UEFA üzerinden yapılacak genel bilet satışları ve kura başvuruları, final aşamasına katılacak dört takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027'de başlayacak. Hazirandaki final aşamasına hazırlanırken bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirimler almak için bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanızda fayda var.

Son anda bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil bilet platformlarından da satın alma yapabilir.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satılıyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatları stadyuma ve karşılaşmaya göre belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Tribünlerin tam yerleşimi ev sahibi stadyuma bağlı olsa da federasyonların çoğu biletleri, ailelere yönelik ve premium seçeneklerin yanı sıra halka açık 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.

İngiltere örneğinde, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:

1. kategori (Premium / Yan tribün alt ve orta katlar) : Sahanın yan çizgileri boyunca yer alan bu koltuklar en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 sterlin arasında değişirken premium koltuklar 95-120 sterlin arasında satışa sunuluyor.

: Sahanın yan çizgileri boyunca yer alan bu koltuklar en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 sterlin arasında değişirken premium koltuklar 95-120 sterlin arasında satışa sunuluyor. 2. kategori (Köşeler / Yan tribün üst kat) : Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alıyor. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 sterlin.

: Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alıyor. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 sterlin. 3. kategori (Kale arkaları) : Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerler. Standart kale arkası biletleri yaklaşık 35 sterlinden başlıyor.

: Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerler. Standart kale arkası biletleri yaklaşık 35 sterlinden başlıyor. Aile tribünleri ve indirimli biletler: Ev sahibi ülkelerin birçoğu ailelere ve gençlere önemli indirimler sunuyor. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 sterline, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 sterline bulunabiliyor.

Ek bilgi için maç tarihleri yaklaştığında millî takımların resmî sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar var?

A1 Grubu A2 Grubu A3 Grubu A4 Grubu Fransa Almanya İspanya Portekiz İtalya Hollanda Hırvatistan Danimarka Belçika Sırbistan İngiltere Norveç Türkiye Yunanistan Çekya Galler

Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonları kimler?