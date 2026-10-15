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2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır? Yaklaşan fikstür, maçlar, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Şampiyonlar Ligi
Arsenal
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid

İşte bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki muhteşem Avrupa futbolu heyecanını izlemenin yolu

Avrupa futbolunun en büyük ödülü için mücadele, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonuyla geri dönüyor. Avrupa'nın seçkin kulüplerinin 36 takımlı genişletilmiş tek lig aşamasında karşı karşıya geleceği turnuvada her maç günü, 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolda üst düzey bir heyecan vadediyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 fikstürü ve takvimi

Kura çekiminin ardından her kulübün dört torbadan sekiz rakibi belirlendi. Kulüpler bu rakiplerin dördüyle evinde, dördüyle deplasmanda karşılaşacak. UEFA'nın hazırladığı lig aşaması takvimi, Eylül 2026'dan Ocak 2027 sonlarına kadar uzanıyor.

Lig aşaması takvimi

  • 1. maç günü: 8–10 Eylül 2026 (Tamamlandı)
  • 2. maç günü: 13–14 Ekim 2026 (Yaklaşan)
  • 3. maç günü: 20–21 Ekim 2026
  • 4. maç günü: 3–4 Kasım 2026
  • 5. maç günü: 24–25 Kasım 2026
  • 6. maç günü: 8–9 Aralık 2026
  • 7. maç günü: 19–20 Ocak 2027
  • 8. maç günü: 27 Ocak 2027 (18 maçın tamamı aynı anda oynanacak)

Eleme aşaması takvimi

  • Eleme turu play-off'ları (9. ila 24. sıralar): 16–17 ve 23–24 Şubat 2027
  • Son 16 turu: 9–10 ve 16–17 Mart 2027
  • Çeyrek finaller: 6–7 ve 13–14 Nisan 2027
  • Yarı finaller: 27–28 Nisan ve 4–5 Mayıs 2027
  • Final: 5 Haziran 2027 Cumartesi (Estadio Metropolitano, Madrid)

Şampiyonlar Ligi'nde rakipler nasıl belirleniyor?

Her kulüp 1, 2, 3 ve 4. torbaların her birinden ikişer rakiple oynuyor. Her torbadan bir takımı evinde, diğerini deplasmanda ağırlıyor.

 Sekiz rakibin tamamı kura çekiminde belirlense de maçların oynanma sırası, kesin tarihleri ve başlama saatleri (CET ile 18.45 ve 21.00), stat ve şehir takvimlerindeki çakışmaları önlemek ve yayın seçimlerine uyum sağlamak için kuradan kısa süre sonra UEFA tarafından kesinleştirilip açıklanıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan kulüpler ve torbaları

TorbaKatılmaya hak kazanan kulüpler
1. torbaParis Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
2. torbaBorussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
3. torbaFeyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
4. torbaSlavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atina, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

TarihMaçStadyumBiletler
5 Haziran 2027 CumartesiUEFA Şampiyonlar Ligi finali (CET ile 18.00)Estadio Metropolitano, MadridBiletler

UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik talep sezon boyunca, özellikle eleme turlarında ve Madrid'deki finalde son derece yüksek.

  • Kulüplerin bilet satış kanalları: Lig aşamasındaki normal maçlar ve eleme turlarındaki iç saha maçları için biletleri, kulüplerin resmî üye satışlarından ve kura yoluyla bilet başvurusu dönemlerinden doğrudan satın alın.
  • UEFA'nın resmî halka açık bilet kurası: Estadio Metropolitano'daki finalin tarafsız taraftarlara ayrılan biletleri için başvurular, Mart 2027'de UEFA'nın resmî portalı üzerinden açılacak.
  • UEFA'nın yeniden satış platformu: İlk bilet tahsisleri tükendikten sonra diğer taraftarların iade ettiği biletlerin ilk satış fiyatından alınabileceği tek resmî platform.
  • İkincil bilet satış platformları: Talebin yüksek olduğu veya son anda bilet aranan maç günlerinde LiveFootballTickets gibi platformlar, ikincil piyasadan bilet seçenekleri sunuyor.

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Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Kulüplerin resmî üye satışlarından veya UEFA'nın halka açık bilet kuralarından doğrudan alınan ilk satış biletleri, sabit fiyatlarla sunuluyor

Turnuva aşaması / kategoriKoltuk tahsisiResmî ilk satış fiyatı aralığı
Lig aşamasıGenel satış35–150 € (30–130 £)
Eleme turları (son 16 turundan yarı finallere)Genel satış50–350 € (45–300 £)
Final: Fans FirstFinalistlerin taraftarlarına ayrılan koltuklar70–82 € (yaklaşık 60 £ / 80–100 $)
Final: 3. kategoriKalelerin arkası / köşelerdeki üst tribünler180–210 € (yaklaşık 150 £ / 210 $)
Final: 2. kategoriAna tribünlerin üst ve orta katları ile köşeler560–650 € (yaklaşık 480 £ / 700–760 $)
Final: 1. kategoriSaha kenarındaki en iyi konumlar ve ana tribünlerin alt katları820–950 € (yaklaşık 700 £ / 1.100 $)

İkincil piyasa ve yeniden satış bilet fiyatları

Üçüncü taraf bilet satış platformlarındaki fiyatlar rakibin popülerliğine, maçın önemine ve stadyum kapasitesine göre değişiyor:

  • Lig aşaması: Standart maçların biletleri genellikle 55 ila 300 $ ve üzeri fiyatlardan başlıyor. Real Madrid-Barcelona veya Liverpool-PSG gibi büyük maçlarda ise fiyatlar 600–1.000 $ ve üzerine çıkabiliyor.
  • Çeyrek ve yarı finaller: Talebin yüksek olduğu eleme eşleşmelerinde biletler genellikle yaklaşık 150 ila 375 £ ve üzeri (200 ila 500 $ ve üzeri) fiyatlardan başlıyor; ortalama fiyatlar ise 500 ila 800 £ ve üzerinde seyrediyor.
  • Final: Şampiyonlar Ligi finalinin yeniden satış biletleri, 3. ve 4. kategori koltuklar için yaklaşık 1.350 ila 2.500 $ ve üzeri fiyatlardan başlıyor. Orta bölümdeki en iyi koltukların fiyatları ise 5.000 ila 13.000 $ ve üzerine çıkabiliyor.

Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kimler kazandı?

YılŞampiyonFinalistSkorStadyum
2026Paris Saint-GermainArsenal1-1 (penaltılarla 4-3)Puskás Aréna (Budapeşte)
2025Paris Saint-GermainInter5-0Allianz Arena (Münih)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadyumu (Londra)
2023Manchester CityInter1-0Atatürk Olimpiyat Stadı (İstanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MünihParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lizbon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadyumu (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadyumu (Kiev)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadyumu (Cardiff)
2016Real MadridAtlético Madrid 5-3 (penaltılarla)San Siro (Milano)

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