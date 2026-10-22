Avrupa futbolunun en büyük ödülüne ulaşma mücadelesi, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonuyla geri dönüyor. Avrupa'nın elit kulüpleri, 36 takımlı genişletilmiş tek lig aşamasında karşı karşıya gelecek. Her maç günü, 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda dünya çapında bir heyecan vadediyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 fikstürü ve takvimi

Kura çekiminin ardından her kulübün, dört torbadan ikisi iç sahada ve ikisi deplasmanda olmak üzere sekiz rakibi belirlendi. UEFA, lig aşaması takvimini Eylül 2026'dan Ocak 2027'nin sonlarına kadar sürecek şekilde düzenliyor.

Lig aşaması takvimi

1. maç günü: 8–10 Eylül 2026 (Tamamlandı)

8–10 Eylül 2026 (Tamamlandı) 2. maç günü: 13–14 Ekim 2026 (Yaklaşan)

13–14 Ekim 2026 (Yaklaşan) 3. maç günü: 20–21 Ekim 2026

20–21 Ekim 2026 4. maç günü: 3–4 Kasım 2026

3–4 Kasım 2026 5. maç günü: 24–25 Kasım 2026

24–25 Kasım 2026 6. maç günü: 8–9 Aralık 2026

8–9 Aralık 2026 7. maç günü: 19–20 Ocak 2027

19–20 Ocak 2027 8. maç günü: 27 Ocak 2027 (18 maçın tamamı aynı anda oynanacak)

Eleme aşaması takvimi

Eleme play-off'ları (9. ile 24. sıralar): 16–17 Şubat ve 23–24 Şubat 2027

16–17 Şubat ve 23–24 Şubat 2027 Son 16 turu: 9–10 Mart ve 16–17 Mart 2027

9–10 Mart ve 16–17 Mart 2027 Çeyrek finaller: 6–7 Nisan ve 13–14 Nisan 2027

6–7 Nisan ve 13–14 Nisan 2027 Yarı finaller: 27–28 Nisan ve 4–5 Mayıs 2027

27–28 Nisan ve 4–5 Mayıs 2027 Final: 5 Haziran 2027 Cumartesi (Estadio Metropolitano, Madrid)

Şampiyonlar Ligi fikstüründe rakipler nasıl belirleniyor?

Her kulüp, 1. torbadan iki, 2. torbadan iki, 3. torbadan iki ve 4. torbadan iki rakiple oynuyor. Her torbadan bir takımla iç sahada, diğeriyle deplasmanda karşılaşıyor.

Sekiz rakibin tamamı kura çekiminde belirlense de maçların oynanma sırası, kesin tarihleri ve başlama saatleri (18.45 CET ve 21.00 CET), stadyum ve şehir takvimlerindeki çakışmaları önlemek ve yayın tercihlerini karşılamak amacıyla kuradan kısa süre sonra UEFA tarafından kesinleştirilip yayımlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan kulüpler ve torbaları

Torba Katılmaya hak kazanan kulüpler 1. torba Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid 2. torba Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven 3. torba Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray 4. torba Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atina, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Tarih Maç Stadyum Biletler 5 Haziran 2027 Cumartesi UEFA Şampiyonlar Ligi finali (18.00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Biletler

UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik talep sezon boyunca, özellikle eleme turlarında ve Madrid'deki finalde son derece yüksek.

Kulüplerin bilet satış kanalları: Lig aşamasındaki normal maçlar ve eleme turlarındaki iç saha karşılaşmaları için biletlerinizi doğrudan kulüplerin resmî üye satışları ve kura başvuru dönemleri üzerinden alın.

Lig aşamasındaki normal maçlar ve eleme turlarındaki iç saha karşılaşmaları için biletlerinizi doğrudan kulüplerin resmî üye satışları ve kura başvuru dönemleri üzerinden alın. UEFA'nın resmî halka açık bilet kurası: Estadio Metropolitano'daki final için tarafsız seyircilere ayrılan biletlerin başvuruları, Mart 2027'de UEFA'nın resmî platformunda açılacak.

Estadio Metropolitano'daki final için tarafsız seyircilere ayrılan biletlerin başvuruları, Mart 2027'de UEFA'nın resmî platformunda açılacak. UEFA'nın yeniden satış platformu: İlk bilet tahsisleri tükendikten sonra diğer taraftarların iade ettiği biletleri nominal fiyatından satın almak için tek resmî platform.

İlk bilet tahsisleri tükendikten sonra diğer taraftarların iade ettiği biletleri nominal fiyatından satın almak için tek resmî platform. İkincil bilet pazarları: Talebin yüksek olduğu maç günleri veya son dakika bilet alımları için LiveFootballTickets gibi ikincil platformlar alternatifler sunuyor.

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Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Kulüplerin resmî üye satışlarından veya UEFA'nın halka açık bilet kuralarından doğrudan alınan biletler, sabit nominal fiyatlarla sunuluyor

Turnuva aşaması / kategori Oturma alanı Resmî nominal fiyat aralığı Lig aşaması Genel giriş 35 € – 150 € (30 £ – 130 £) Eleme turları (son 16 – yarı finaller) Genel giriş 50 € – 350 € (45 £ – 300 £) Final: Önce Taraftarlar Finalistlerin kendi taraftarlarına ayrılmış 70 € – 82 € (yaklaşık 60 £ / 80–100 $) Final: Kategori 3 Kalelerin arkası ve köşelerdeki üst tribünler 180 € – 210 € (yaklaşık 150 £ / 210 $) Final: Kategori 2 Ana tribünlerin üst/orta bölümleri ve köşeler 560 € – 650 € (yaklaşık 480 £ / 700–760 $) Final: Kategori 1 Saha kenarındaki seçkin yerler ve ana tribünlerin alt bölümleri 820 € – 950 € (yaklaşık 700 £ / 1.100 $)

İkincil pazar ve yeniden satış bilet fiyatları

Üçüncü taraf bilet pazarlarındaki fiyatlar, rakibin popülerliğine, maçın önemine ve stadyum kapasitesine göre değişiyor:

Lig aşaması: Normal maçlarda fiyatlar genellikle 55 $ ile 300 $ ve üzeri seviyelerden başlıyor. Ancak Real Madrid ile Barcelona veya Liverpool ile PSG arasındaki maçlar gibi büyük karşılaşmalarda 600–1.000 $ ve üzerini aşabiliyor.

Çeyrek finaller ve yarı finaller: Talebin yüksek olduğu eleme eşleşmelerinde fiyatlar genellikle 150 £ ile 375 £ ve üzeri (200 $ ile 500 $ ve üzeri) seviyelerden başlıyor; ortalama fiyatlar ise 500 £ ile 800 £ ve üzeri arasında değişiyor.

Final: Şampiyonlar Ligi finalinde yeniden satış fiyatları, Kategori 3/4 koltuklar için yaklaşık 1.350 $ ile 2.500 $ ve üzeri seviyelerden başlıyor. Orta bölümdeki seçkin koltuklarda ise 5.000 $ ile 13.000 $ ve üzerine çıkabiliyor.

Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kimler kazandı?

Yıl Şampiyon Finalist Skor Stadyum 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (penaltılarla 4–3) Puskás Aréna (Budapeşte) 2025 Paris Saint-Germain Inter 5-0 Allianz Arena (Münih) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadyumu (Londra) 2023 Manchester City Inter 1-0 Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Münih Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lizbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadyumu (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadyumu (Kiev) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadyumu (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (penaltılarla) San Siro (Milano)

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