Fransa ligi (Ligue 1), Avrupa ve dünya futbolseverleri arasında her zaman büyük bir ilgi gördü ve Paris Saint-Germain'in artık üst üste beş lig şampiyonluğuna ek olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da savunmuş olması, 2026/27 sezonu öncesinde ligin profilini daha da yükseltti.

Paris Saint-Germain, Fransa futbolunun öne çıkan takımı olmayı sürdürürken, Fransa'nın dört bir yanındaki statlarda maç izlemek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyenlerin sayısı da önemli ölçüde artmaya devam ediyor. Bu sezon lige yükselen iki yeni ekip olan Troyes ve Le Mans da lige yeni hikâyeler katıyor.

GOAL, bu sezon yaklaşan bir Ligue 1 maçına bilet alarak Fransa futboluna dair hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için size rehberlik ediyor.

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Yaklaşan 1. hafta Ligue 1 maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stat Biletler 21 Ağu Cuma, 20:45 Marseille - Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Biletler 22 Ağu Cmt, 17:15 Lens - Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Biletler 22 Ağu Cmt, 20:45 Le Mans - Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Biletler 22 Ağu Cmt, 20:45 Nice - Lorient Allianz Riviera (Nice) Biletler 22 Ağu Cmt, 20:45 Toulouse - Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Biletler 22 Ağu Cmt, 20:45 Troyes - Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Biletler 23 Ağu Paz, 15:00 Angers - Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Biletler 23 Ağu Paz, 17:15 Le Havre - Monaco Stade Océane (Le Havre) Biletler 23 Ağu Paz, 20:45 Paris Saint-Germain - Rennes Parc des Princes (Paris) Biletler

Yaklaşan 2. hafta Ligue 1 maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stat Biletler 28 Ağu Cuma, 20:45 Lille - Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Biletler 29 Ağu Cmt, 17:15 Strasbourg - Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Biletler 29 Ağu Cmt, 20:45 Auxerre - Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Biletler 29 Ağu Cmt, 20:45 Brest - Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Biletler 29 Ağu Cmt, 20:45 Lorient - Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Biletler 29 Ağu Cmt, 20:45 Olympique Lyonnais - Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Biletler 30 Ağu Paz, 15:00 Paris FC - Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Biletler 30 Ağu Paz, 17:15 Rennes - Le Mans Roazhon Park (Rennes) Biletler 30 Ağu Paz, 20:45 Monaco - Marseille Stade Louis II (Monaco) Biletler

Canlı yayın için resmen seçilen sezonun öne çıkan 10 fikstürü arasında PSG'nin 20 Eylül'de Marseille deplasmanına gideceği maç ve 7 Şubat'ta Parc des Princes'teki rövanş da yer alıyor. Bu iki tarih de Le Classique için bilet kovalamak isteyen taraftarlar açısından kilit önem taşıyor.

Ligue 1 bileti nasıl alınır?

Ligue 1 maç bileti satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi sitelerine gitmektir.

Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Biletler genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce satışa çıkar.

PSG gibi en büyük kulüplerin maç biletleri çoğu zaman hızla tükenirken, diğer birçok takımın biletlerine ulaşmak daha kolaydır.

Biletler resmi kanallar üzerinden tükenmişse veya son dakika bileti bulmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

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Ligue 1 biletleri ne kadar?

Ligue 1 maç biletlerinin maliyeti geniş bir aralıkta değişir. Çoğu kulüp yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bunlara ek olarak, stat içindeki koltuk konumları da bilet fiyatını ciddi şekilde etkiler ve en iyi görüşe sahip premium yerler en yüksek ücrete satılır.

Bazı kulüpler ayrıca maçları kategoriye ayırır. 'Le Classique' (PSG - Marseille) ve 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais - Marseille) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

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2026/27 Ligue 1 kulüplerine göre bilet fiyatları

Kulüp Stat Bilet fiyat aralığı (yetişkin) Angers Stade Raymond Kopa €15-€70 Auxerre Stade Abba Deschamps €15-€65 Brest Stade Francis-Le-Bleu €15-€75 Le Havre Stade Oceane €15-€70 Le Mans Stade Marie-Marvingt €15-€60 Lens Stade Bollaert-Delelis €20-€95 Lille Stade Pierre-Mauroy €25-€110 Lorient Stade du Moustoir €15-€65 Lyon Groupama Stadium €25-€120 Marseille Stade Vélodrome €30-€220 Monaco Stade Louis II €20-€100 Nice Allianz Riviera €20-€90 Paris FC Stade Jean-Bouin €15-€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45-€350 Rennes Roazhon Park €20-€85 Strasbourg Stade de la Meinau €20-€90 Toulouse Stadium de Toulouse €15-€75 Troyes Stade de l'Aube €15-€60

Ligue 1 sezonundan ne beklenmeli?

Hangi Ligue 1 maçı için bilet almayı seçerseniz seçin, geleceğin parlayan genç yıldızlarından bazılarını görmeniz muhtemel. Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry ve Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) ve Michel Platini (Nancy) dahil olmak üzere çok sayıda ünlü Fransız futbolcu etkileyici kariyerlerine kendi ülkelerinde başladı.

Ligue 1, genç Fransız yeteneklerin yetiştirildiği bir merkez olarak tanınmasının yanı sıra, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun ve Endrick gibi günümüz futbolunun küresel yıldızlarına da ev sahipliği yapıyor.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in en önde gelen takımı olmayı sürdürüyor ve Parc des Princes'te onları izlemek için bilet talebi her zaman yüksek oluyor. Geçen sezon, RC Lens'ten gelen nadir bir şampiyonluk yarışını bitime bir maç kala geride bırakan Les Rouge-et-Bleu için bir başka baskın sezon daha oldu; takım üst üste beşinci Fransa ligi şampiyonluğunu ve toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı.

Sadece iç sahnede üstünlük kurmakla kalmadılar, Luis Enrique'nin takımı Avrupa tacını da başarıyla korudu ve Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i yenerek 2018'de Real Madrid'den bu yana kupayı üst üste kazanan ilk takım oldu. Böylece modern dönemde Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda art arda şampiyon olan Real Madrid, Bayern Münih ve Ajax gibi seçkin kulüpler arasındaki yerlerini aldılar.

Dünya genelinde PSG kadar dolu bir kupa dolabıyla övünebilecek çok fazla takım yok. Fransa'nın en başarılı kulübü olan PSG, henüz yarım asırdan biraz fazla bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen 50'den fazla büyük kupa kazandı.

Marseille'in sezonu ise çok farklı bir hikâye anlattı. Roberto De Zerbi, zor sonuçlar serisinin ardından şubatta görevden alındı; kısa süreli bir geçici görev döneminin ardından Habib Beye sonunda teknik direktör olarak göreve getirildi ve kulüp sezonu beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi bileti alabildi. Hayal kırıklığı yaratan bu sonuca rağmen Marseille, Fransa'nın en çok desteklenen kulüplerinden biri olmaya devam ediyor. Ligue 1'in en yüksek kapasitesine sahip stadı olan Stade Velodrome'da, diğer adıyla Orange Velodrome'da, seyirci sayısı düzenli olarak 60.000'i aşıyor.

Marseille ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Fransız takım olarak da tarihe geçti. Kaptanlığını Fransız efsanesi Didier Deschamps'ın yaptığı ve kadrosunda Basile Boli ile Marcel Desailly gibi isimleri barındıran ekip, 1993 finalinde Münih'te AC Milan'ı 1-0 yenerek Avrupa'nın zirvesine çıktı. Düzenli olarak yüksek iç saha seyircisi çeken diğer Fransız kulüpleri arasında Olympique Lyonnais, Lille ve Lens yer alırken, lige yeni yükselen Troyes ile 16 yıl sonra yeniden en üst lige dönen Le Mans da bu sezon takvime yeni statlar ekliyor.