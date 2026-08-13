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2026/27 sezonu için Ligue 1 biletleri nasıl alınır: Maç programı, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

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1. Lig
Paris Saint-Germain
Marseille
Lyon
AS Monaco

İşte bu sezon Fransa Ligue 1 biletlerini nasıl alabileceğiniz

Fransa ligi (Ligue 1), Avrupa ve dünya futbolseverleri arasında her zaman büyük bir ilgi gördü ve Paris Saint-Germain'in artık üst üste beş lig şampiyonluğuna ek olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da savunmuş olması, 2026/27 sezonu öncesinde ligin profilini daha da yükseltti.

Paris Saint-Germain, Fransa futbolunun öne çıkan takımı olmayı sürdürürken, Fransa'nın dört bir yanındaki statlarda maç izlemek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyenlerin sayısı da önemli ölçüde artmaya devam ediyor. Bu sezon lige yükselen iki yeni ekip olan Troyes ve Le Mans da lige yeni hikâyeler katıyor.

GOAL, bu sezon yaklaşan bir Ligue 1 maçına bilet alarak Fransa futboluna dair hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için size rehberlik ediyor.

Ligue 1 2026/27 BiletleriHemen rezervasyon yap

Yaklaşan 1. hafta Ligue 1 maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStatBiletler
21 Ağu Cuma, 20:45Marseille - StrasbourgStade Vélodrome (Marseille)Biletler
22 Ağu Cmt, 17:15Lens - AuxerreStade Bollaert-Delelis (Lens)Biletler
22 Ağu Cmt, 20:45Le Mans - BrestStade Marie-Marvingt (Le Mans)Biletler
22 Ağu Cmt, 20:45Nice - LorientAllianz Riviera (Nice)Biletler
22 Ağu Cmt, 20:45Toulouse - Olympique LyonnaisStadium de Toulouse (Toulouse)Biletler
22 Ağu Cmt, 20:45Troyes - Paris FCStade de l'Aube (Troyes)Biletler
23 Ağu Paz, 15:00Angers - LilleRaymond Kopa Stadium (Angers)Biletler
23 Ağu Paz, 17:15Le Havre - MonacoStade Océane (Le Havre)Biletler
23 Ağu Paz, 20:45Paris Saint-Germain - RennesParc des Princes (Paris)Biletler

Yaklaşan 2. hafta Ligue 1 maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET)KarşılaşmaStatBiletler
28 Ağu Cuma, 20:45Lille - Paris Saint-GermainDecathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille)Biletler
29 Ağu Cmt, 17:15Strasbourg - LensStade de la Meinau (Strasbourg)Biletler
29 Ağu Cmt, 20:45Auxerre - AngersStade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)Biletler
29 Ağu Cmt, 20:45Brest - ToulouseStade Francis-Le Ble (Brest)Biletler
29 Ağu Cmt, 20:45Lorient - TroyesStade du Moustoir (Lorient)Biletler
29 Ağu Cmt, 20:45Olympique Lyonnais - Le HavreParc Olympique Lyonnais (Lyon)Biletler
30 Ağu Paz, 15:00Paris FC - NiceStade Jean-Bouin (Paris)Biletler
30 Ağu Paz, 17:15Rennes - Le MansRoazhon Park (Rennes)Biletler
30 Ağu Paz, 20:45Monaco - MarseilleStade Louis II (Monaco)Biletler

Canlı yayın için resmen seçilen sezonun öne çıkan 10 fikstürü arasında PSG'nin 20 Eylül'de Marseille deplasmanına gideceği maç ve 7 Şubat'ta Parc des Princes'teki rövanş da yer alıyor. Bu iki tarih de Le Classique için bilet kovalamak isteyen taraftarlar açısından kilit önem taşıyor.

Ligue 1 bileti nasıl alınır?

Ligue 1 maç bileti satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi sitelerine gitmektir.

Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Biletler genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce satışa çıkar.

PSG gibi en büyük kulüplerin maç biletleri çoğu zaman hızla tükenirken, diğer birçok takımın biletlerine ulaşmak daha kolaydır.

Biletler resmi kanallar üzerinden tükenmişse veya son dakika bileti bulmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

Ligue 1 2026/27 BiletleriHemen rezervasyon yap

Ligue 1 biletleri ne kadar?

Ligue 1 maç biletlerinin maliyeti geniş bir aralıkta değişir. Çoğu kulüp yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bunlara ek olarak, stat içindeki koltuk konumları da bilet fiyatını ciddi şekilde etkiler ve en iyi görüşe sahip premium yerler en yüksek ücrete satılır.

Bazı kulüpler ayrıca maçları kategoriye ayırır. 'Le Classique' (PSG - Marseille) ve 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais - Marseille) gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

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2026/27 Ligue 1 kulüplerine göre bilet fiyatları

KulüpStatBilet fiyat aralığı (yetişkin)
AngersStade Raymond Kopa€15-€70
AuxerreStade Abba Deschamps€15-€65
BrestStade Francis-Le-Bleu€15-€75
Le HavreStade Oceane€15-€70
Le MansStade Marie-Marvingt€15-€60
LensStade Bollaert-Delelis€20-€95
LilleStade Pierre-Mauroy€25-€110
LorientStade du Moustoir€15-€65
LyonGroupama Stadium€25-€120
MarseilleStade Vélodrome€30-€220
MonacoStade Louis II€20-€100
NiceAllianz Riviera€20-€90
Paris FCStade Jean-Bouin€15-€70
Paris Saint-GermainParc des Princes€45-€350
RennesRoazhon Park€20-€85
StrasbourgStade de la Meinau€20-€90
ToulouseStadium de Toulouse€15-€75
TroyesStade de l'Aube€15-€60

Ligue 1 sezonundan ne beklenmeli?

Hangi Ligue 1 maçı için bilet almayı seçerseniz seçin, geleceğin parlayan genç yıldızlarından bazılarını görmeniz muhtemel. Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry ve Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) ve Michel Platini (Nancy) dahil olmak üzere çok sayıda ünlü Fransız futbolcu etkileyici kariyerlerine kendi ülkelerinde başladı.

Ligue 1, genç Fransız yeteneklerin yetiştirildiği bir merkez olarak tanınmasının yanı sıra, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun ve Endrick gibi günümüz futbolunun küresel yıldızlarına da ev sahipliği yapıyor.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in en önde gelen takımı olmayı sürdürüyor ve Parc des Princes'te onları izlemek için bilet talebi her zaman yüksek oluyor. Geçen sezon, RC Lens'ten gelen nadir bir şampiyonluk yarışını bitime bir maç kala geride bırakan Les Rouge-et-Bleu için bir başka baskın sezon daha oldu; takım üst üste beşinci Fransa ligi şampiyonluğunu ve toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı.

Sadece iç sahnede üstünlük kurmakla kalmadılar, Luis Enrique'nin takımı Avrupa tacını da başarıyla korudu ve Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i yenerek 2018'de Real Madrid'den bu yana kupayı üst üste kazanan ilk takım oldu. Böylece modern dönemde Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda art arda şampiyon olan Real Madrid, Bayern Münih ve Ajax gibi seçkin kulüpler arasındaki yerlerini aldılar.

Dünya genelinde PSG kadar dolu bir kupa dolabıyla övünebilecek çok fazla takım yok. Fransa'nın en başarılı kulübü olan PSG, henüz yarım asırdan biraz fazla bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen 50'den fazla büyük kupa kazandı.

Marseille'in sezonu ise çok farklı bir hikâye anlattı. Roberto De Zerbi, zor sonuçlar serisinin ardından şubatta görevden alındı; kısa süreli bir geçici görev döneminin ardından Habib Beye sonunda teknik direktör olarak göreve getirildi ve kulüp sezonu beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi bileti alabildi. Hayal kırıklığı yaratan bu sonuca rağmen Marseille, Fransa'nın en çok desteklenen kulüplerinden biri olmaya devam ediyor. Ligue 1'in en yüksek kapasitesine sahip stadı olan Stade Velodrome'da, diğer adıyla Orange Velodrome'da, seyirci sayısı düzenli olarak 60.000'i aşıyor.

Marseille ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Fransız takım olarak da tarihe geçti. Kaptanlığını Fransız efsanesi Didier Deschamps'ın yaptığı ve kadrosunda Basile Boli ile Marcel Desailly gibi isimleri barındıran ekip, 1993 finalinde Münih'te AC Milan'ı 1-0 yenerek Avrupa'nın zirvesine çıktı. Düzenli olarak yüksek iç saha seyircisi çeken diğer Fransız kulüpleri arasında Olympique Lyonnais, Lille ve Lens yer alırken, lige yeni yükselen Troyes ile 16 yıl sonra yeniden en üst lige dönen Le Mans da bu sezon takvime yeni statlar ekliyor.

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