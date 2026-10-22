İngiltere Premier League’i, bitmek bilmeyen heyecanı ve temposuyla dünya futbolunun en iyi organizasyonlarından biri olmaya devam ediyor. Futbolun en büyük kulüplerinden ve tanınmış oyuncularından bazıları her hafta seyir zevki yüksek anlara imza atıyor. 2025/26 Premier League sezonunun ardından dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, 2026/27 sezonunda kendilerini nelerin beklediğini heyecanla merak ediyor.

Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı ilk lig şampiyonluğunun ardından unvanını korumaya çalışacak. Ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımların Arsenal’i zorlayacağı kesin.

Premier League biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olacağı ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

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Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden kombine biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlara kulüplerin resmî bilet satış kanallarından ulaşılabiliyor.

İngiltere’nin en üst düzey futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa çıkarıyor:

Önce kombine bilet sahiplerine. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış taraftarlara. Son olarak genel satış döneminde halka.

Kulüplerin resmî kanallarından yer bulamazsanız veya son dakika bileti arıyorsanız LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet pazarlarına göz atabilirsiniz.

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Premier League biletleri ne kadar?

Premier League bilet fiyatları büyük farklılık gösteriyor. Çoğu kulüp yetişkin, çocuk, öğrenci ve yaşlı kategorileri dâhil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uyguluyor. Ancak bu kategorilerin kapsamı kulüpten kulübe değişiyor.

Bunun yanı sıra oturduğunuz yer de büyük fark yaratıyor. Koltuğun ve tribünün konumu fiyatı önemli ölçüde etkiliyor; daha iyi görüş sunan yerler genellikle daha pahalı oluyor. Bazı kulüpler maçları da kategorilere ayırıyor. Örneğin, büyük rakiplere karşı oynanan önemli maçlar daha yüksek bir fiyat kategorisine girebiliyor.

Premier League’in deplasman biletleri için 30 sterlinlik fiyat üst sınırını uygulamaya devam ettiğini de belirtmek gerek. Dolayısıyla daha ucuz bir seçenek arıyorsanız veya maça gitme şansınızı artırmak istiyorsanız takımınızın deplasman maçlarına göz atabilirsiniz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier League kulüplerini, iç saha statlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen kombine bilet fiyat aralıklarını listeledi.

Bilet fiyatlarına göre 2026/27 Premier League kulüpleri

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Premier League kombine biletleri hâlâ satışta mı?

Premier League kulüplerinin neredeyse tamamında 2026/27 sezonu için genel giriş kapsamındaki kombine biletler tükendi.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımların uzun süredir uyguladığı bekleme listeleri var. Bunların bazılarında bekleme süresi 10 ila 20 yılı aşabiliyor. Örneğin Tottenham’ın bekleme listesinde 80.000’den fazla taraftar bulunurken, Liverpool ve Manchester United’da yer edinmek için onlarca yıl sadakat göstermek gerektiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük statlara sahip kulüplerde bile yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle çok az kombine bilet kalmış durumda ya da hiç bilet bulunmuyor.

Fulham ise hâlen satışta olan bir miktar kombine biletiyle diğerlerinden ayrılıyor. Kulübün resmî bir bekleme listesi yok ve biletler başvuru sırasına göre tahsis ediliyor.

Premier League bileti almak için kulüp üyeliği gerekiyor mu?

Çoğu durumda Premier League bileti almak için kulüp üyeliği tavsiye ediliyor veya zorunlu tutuluyor. Bu durum özellikle talebin yüksek olduğu maçlar ve geniş taraftar kitlelerine sahip kulüpler için geçerli. Çoğu Premier League kulübü, bilet satışında şu gruplara öncelik veren kademeli bir sistem uyguluyor:

Kombine bilet sahipleri Kulüp üyeleri (yıllık ücretli üyelik sahipleri) Genel satış (bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı biriktirme hakkı ve bazen özel içerik ya da indirimler sağlıyor. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi büyük kulüplerde genel satış fırsatları çok nadir olduğundan, normal maç biletlerine ulaşmanın tek yolu çoğu zaman üye olmak.

Bununla birlikte, özellikle kapasitesi daha büyük olan veya biletleri her maçta tükenmeyen bazı kulüpler, bilet kalması hâlinde üye olmayanların da maç gününe yakın bilet satın almasına izin verebilir. Üye olmak, bilet bulma şansınızı önemli ölçüde artırır ve çoğu zaman yer ayırtmanın en güvenilir yoludur.

Dünya çapında futbolu tribünden izlemek için seyahat planlayan taraftarların Premier League bilet paketlerini ve yolculuk masraflarını değerlendirmesi önemli. Evden maçlara bahis yaparken kendinize önemli bir avantaj sağlamak için hoş geldin teklifleri sunan önde gelen bir Birleşik Krallık bahis şirketi seçmek de kilit önem taşıyor. Doğrulanmış platformlarda sunulan en iyi bedava bahisler için uzman önerilerimize göz atın.