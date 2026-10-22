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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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2026/27 Premier League biletleri nasıl alınır? Yaklaşan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

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Premier Lig
M.City
M. United
Arsenal
Chelsea
Liverpool
Nottingham Forest
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Fulham
Everton
Crystal Palace
Aston Villa
AFC Bournemouth
Brentford
Leeds United
Sunderland
Tottenham Hotspur
Coventry City
Hull City
Ipswich Town

2026/27 sezonu Premier League maçlarına bilet almak için bilmeniz gereken her şey

İngiltere Premier League’i, bitmek bilmeyen heyecanı ve temposuyla dünya futbolunun en iyi organizasyonlarından biri olmaya devam ediyor. Futbolun en büyük kulüplerinden ve tanınmış oyuncularından bazıları her hafta seyir zevki yüksek anlara imza atıyor. 2025/26 Premier League sezonunun ardından dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, 2026/27 sezonunda kendilerini nelerin beklediğini heyecanla merak ediyor.

Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı ilk lig şampiyonluğunun ardından unvanını korumaya çalışacak. Ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımların Arsenal’i zorlayacağı kesin.

Premier League biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olacağı ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

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Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden kombine biletlere ve ek ağırlama paketlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlara kulüplerin resmî bilet satış kanallarından ulaşılabiliyor.

İngiltere’nin en üst düzey futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada satışa çıkarıyor:

  1. Önce kombine bilet sahiplerine.
  2. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış taraftarlara.
  3. Son olarak genel satış döneminde halka.

Kulüplerin resmî kanallarından yer bulamazsanız veya son dakika bileti arıyorsanız LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil bilet pazarlarına göz atabilirsiniz.

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Premier League biletleri ne kadar?

Premier League bilet fiyatları büyük farklılık gösteriyor. Çoğu kulüp yetişkin, çocuk, öğrenci ve yaşlı kategorileri dâhil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uyguluyor. Ancak bu kategorilerin kapsamı kulüpten kulübe değişiyor.

Bunun yanı sıra oturduğunuz yer de büyük fark yaratıyor. Koltuğun ve tribünün konumu fiyatı önemli ölçüde etkiliyor; daha iyi görüş sunan yerler genellikle daha pahalı oluyor. Bazı kulüpler maçları da kategorilere ayırıyor. Örneğin, büyük rakiplere karşı oynanan önemli maçlar daha yüksek bir fiyat kategorisine girebiliyor.

Premier League’in deplasman biletleri için 30 sterlinlik fiyat üst sınırını uygulamaya devam ettiğini de belirtmek gerek. Dolayısıyla daha ucuz bir seçenek arıyorsanız veya maça gitme şansınızı artırmak istiyorsanız takımınızın deplasman maçlarına göz atabilirsiniz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier League kulüplerini, iç saha statlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen kombine bilet fiyat aralıklarını listeledi.

Bilet fiyatlarına göre 2026/27 Premier League kulüpleri

KulüpStatBilet fiyat aralığı (yetişkin genel giriş)Kombine bilet fiyat aralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadium31 ila 168 sterlin1.290 ila 2.195 sterlinArsenal biletleri
Aston VillaVilla Park49 ila 99 sterlin703 ila 1.297 sterlinAston Villa biletleri
BournemouthVitality Stadium43 ila 61 sterlin436 ila 960 sterlinBournemouth biletleri
BrentfordGtech Community Stadium30 ila 60 sterlin485 ila 635 sterlinBrentford biletleri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 ila 78 sterlin630 ila 995 sterlinBrighton biletleri
ChelseaStamford Bridge27 ila 83 sterlin700 ila 1.095 sterlinChelsea biletleri
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 ila 45 sterlin625 ila 800 sterlinCoventry biletleri
Crystal PalaceSelhurst Park46 ila 80 sterlin600 ila 770 sterlinCrystal Palace biletleri
EvertonHill Dickinson Stadium55 ila 75 sterlin640 ila 965 sterlinEverton biletleri
FulhamCraven Cottage35 ila 125 sterlin470 ila 3.100 sterlinFulham biletleri
Hull CityMKM Stadium24 ila 35 sterlin396 ila 600 sterlinHull City biletleri
Ipswich TownPortman Road28 ila 48 sterlin469 ila 747 sterlinIpswich biletleri
Leeds UnitedElland Road32 ila 47 sterlin632 ila 1.159 sterlinLeeds biletleri
LiverpoolAnfield30 ila 62 sterlin734 ila 931 sterlinLiverpool biletleri
Manchester CityEtihad Stadium30 ila 60 sterlin490 ila 1.030 sterlinManchester City biletleri
Manchester UnitedOld Trafford32 ila 97 sterlin646 ila 1.177 sterlinManchester United biletleri
Newcastle UnitedSt James’ Park24 ila 75 sterlin380 ila 987 sterlinNewcastle biletleri
Nottingham ForestCity Ground45 ila 70 sterlin575 ila 915 sterlinNottingham Forest biletleri
SunderlandStadium of Light35 ila 56 sterlin590 ila 720 sterlinSunderland biletleri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 ila 125 sterlin856 ila 2.223 sterlinTottenham biletleri

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Premier League kombine biletleri hâlâ satışta mı?

Premier League kulüplerinin neredeyse tamamında 2026/27 sezonu için genel giriş kapsamındaki kombine biletler tükendi.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımların uzun süredir uyguladığı bekleme listeleri var. Bunların bazılarında bekleme süresi 10 ila 20 yılı aşabiliyor. Örneğin Tottenham’ın bekleme listesinde 80.000’den fazla taraftar bulunurken, Liverpool ve Manchester United’da yer edinmek için onlarca yıl sadakat göstermek gerektiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük statlara sahip kulüplerde bile yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle çok az kombine bilet kalmış durumda ya da hiç bilet bulunmuyor.

Fulham ise hâlen satışta olan bir miktar kombine biletiyle diğerlerinden ayrılıyor. Kulübün resmî bir bekleme listesi yok ve biletler başvuru sırasına göre tahsis ediliyor.

Premier League bileti almak için kulüp üyeliği gerekiyor mu?

Çoğu durumda Premier League bileti almak için kulüp üyeliği tavsiye ediliyor veya zorunlu tutuluyor. Bu durum özellikle talebin yüksek olduğu maçlar ve geniş taraftar kitlelerine sahip kulüpler için geçerli. Çoğu Premier League kulübü, bilet satışında şu gruplara öncelik veren kademeli bir sistem uyguluyor:

  1. Kombine bilet sahipleri
  2. Kulüp üyeleri (yıllık ücretli üyelik sahipleri)
  3. Genel satış (bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı biriktirme hakkı ve bazen özel içerik ya da indirimler sağlıyor. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi büyük kulüplerde genel satış fırsatları çok nadir olduğundan, normal maç biletlerine ulaşmanın tek yolu çoğu zaman üye olmak.

Bununla birlikte, özellikle kapasitesi daha büyük olan veya biletleri her maçta tükenmeyen bazı kulüpler, bilet kalması hâlinde üye olmayanların da maç gününe yakın bilet satın almasına izin verebilir. Üye olmak, bilet bulma şansınızı önemli ölçüde artırır ve çoğu zaman yer ayırtmanın en güvenilir yoludur.

Dünya çapında futbolu tribünden izlemek için seyahat planlayan taraftarların Premier League bilet paketlerini ve yolculuk masraflarını değerlendirmesi önemli. Evden maçlara bahis yaparken kendinize önemli bir avantaj sağlamak için hoş geldin teklifleri sunan önde gelen bir Birleşik Krallık bahis şirketi seçmek de kilit önem taşıyor. Doğrulanmış platformlarda sunulan en iyi bedava bahisler için uzman önerilerimize göz atın.

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