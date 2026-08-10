West Ham United, 2026/27 EFL Championship sezonuna başlarken, West Ham bileti almak isteyen taraftarlar için Doğu Londra’daki heyecan hissedilir düzeyde.

Teknik direktör Nuno Espírito Santo, Premier League’e anında dönüş hedeflenen yoğun bir sezonda takıma yön verirken, London Stadium’daki her maç günü büyük önem taşıyor.

West Ham’ın yükselme mücadelesinde siz de tribündeki yerinizi alabilirsiniz. GOAL, 2026/27 sezonu için West Ham bileti satın almanız adına ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizler için derledi.

West Ham’ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

West Ham’ın 2026/27 sezonu biletleri nasıl alınır?

West Ham maçları için tek maçlık biletlerden kombine yenilemelerine ve hospitality paketlerine kadar uzanan birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

Resmî biletleri kulübün resmî eBilet portalı olan eticketing.co.uk/whufc üzerinden satın alabilirsiniz.

Bilmeniz gerekenler şöyle:

Claret Membership önceliği: Yüksek talep nedeniyle kulüpten üyelik olmadan doğrudan genel satıştan bilet bulmak nadirdir. Tek maçlık biletlerin büyük bölümü, yalnızca Claret üyelerine açık öncelikli satış penceresinde çok hızlı şekilde tükenir.

Yüksek talep nedeniyle kulüpten üyelik olmadan doğrudan genel satıştan bilet bulmak nadirdir. Tek maçlık biletlerin büyük bölümü, yalnızca Claret üyelerine açık öncelikli satış penceresinde çok hızlı şekilde tükenir. Üyelik avantajları: Yetişkin Claret Membership, sezon başına yaklaşık £45’tir ve öncelikli rezervasyon dönemleri, bilet indirimleri, mağaza kuponları ve özel yarışmalara erişim içerir.

Yetişkin Claret Membership, sezon başına yaklaşık £45’tir ve öncelikli rezervasyon dönemleri, bilet indirimleri, mağaza kuponları ve özel yarışmalara erişim içerir. İkincil pazar yerleri: Resmî genel satış kontenjanı tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuğu bulmak için alternatif sunar.

West Ham’ın 2026/27 sezonu biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları, rakibin kategorisine ve stadyumdaki oturma yerine göre değişiklik gösterir:

Maç kategorileri: Karşılaşmalar A, B veya C kategorisine ayrılır. Yüksek talep gören maçlar ya da yerel derbilerde (Kategori A) fiyatlar skalasının üst seviyeleri görülür.

Ekonomik koltuklar: En uygun fiyatlı koltuklar, Bobby Moore Stand ve Sir Trevor Brooking Stand’da kalelerin arkasındaki üst katlarda yer alır ve £30 ile £55 arasında fiyatlandırılır.

Premium koltuklar: Billy Bonds Stand (Doğu) ve West Stand’daki koltuklar, yandan en iyi görüş açısını sunar. Orta saha çizgisinin merkezindeki koltuklar, örneğin prestijli 1966 koltukları, en yüksek fiyat aralığında yer alır (£55 ile £110+).

West Ham hospitality biletleri ve paketleri nasıl alınır?

West Ham, futbolu daha rafine ve konforlu bir şekilde izlemek isteyenler için geniş bir premium seçenek yelpazesi sunuyor.

Fiyatlar yaklaşık £100 ile 700 arasında değişiyor ve rakibe ve seçilen pakete göre farklılık gösteriyor.

Size genel girişin daha ayrıcalıklı bir versiyonunu sunan hareketli spor barlarından, yüksek lüks seviyedeki restoran deneyimlerine kadar London Stadium’da her zevke ve bütçeye uygun bir seçenek bulunuyor. Örnekler arasında şunlar yer alıyor:

Boleyn: West Ham’ın eski stadına saygı duruşu niteliğindeki Boleyn, VIP dolgulu koltuklar, ücretsiz maç programı ve devre arası içeceğiyle spor bar atmosferi sunuyor. Tüm bunlar kulüp tarihinin izlerini taşıyor.

West Ham’ın eski stadına saygı duruşu niteliğindeki Boleyn, VIP dolgulu koltuklar, ücretsiz maç programı ve devre arası içeceğiyle spor bar atmosferi sunuyor. Tüm bunlar kulüp tarihinin izlerini taşıyor. Royal East: Sahaya bakan konumu ve şık yapısıyla Royal East; zarif üç servisli yemek, dâhil içecekler ve orta seviye oturma alanı sunuyor. Ayrıca bir West Ham efsanesiyle tanışma fırsatı da elde ediyorsunuz.

Diğer hospitality alanları/bölümleri arasında ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ ve ‘Arnold Hills’ bulunuyor.

Ancak unutmayın, daha popüler maçlarda seçeneklerin daha erken tükenmesi muhtemeldir. Yerinizi garanti altına almanın en kolay yolu, kulübün sitesindeki hospitality bölümünü takip ederek hangi seçeneklerin mevcut olduğunu öğrenmektir.

London Stadium çevresinde nerede kalınır?

Maç için seyahat ediyorsanız, aşağıdaki interaktif harita üzerinden stadyum çevresindeki konaklama seçeneklerine göz atabilirsiniz.

London Stadium’un tarihi

London Stadium (eski adıyla ve aynı zamanda Olympic Stadium olarak da bilinir), Londra’nın Stratford bölgesindeki Queen Elizabeth Olympic Park’ta yer alan çok amaçlı bir açık hava stadyumudur.

Stadyum, 2012 Yaz Olimpiyatları için özel olarak inşa edildi; atletizm yarışmalarına ev sahipliği yaptı ve açılış ile kapanış törenlerinin düzenlendiği yer oldu. Oyunların ardından çok amaçlı kullanım için yeniden inşa edildi ve 2016 sezonundan itibaren kiracı olan West Ham United’ın ana evi olarak kullanılmaya başlandı.

UK Athletics, stadyumun diğer kiracısıdır ve her yıl IAAF Diamond League’in London Grand Prix olarak bilinen bir ayağına burada ev sahipliği yapar. Stadyum, Olimpiyatlar sırasında 80.000 kişiyi ağırladı ancak Oyunlar sonrasında yeniden düzenlendi ve kira sözleşmesinin şartları gereği futbol maçlarındaki kapasite artık 62.500 ile sınırlandırıldı.

London Stadium adını aldıktan bu yana tesis, 2015 Rugby World Cup, 2019 Major League Baseball London Series ve Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses ile Red Hot Chilli Peppers gibi müzik sanatçılarına da ev sahipliği yaptı.

West Ham’a gönül veren taraftarlar, bilet kategorilerini ve oturma planı rehberlerini inceleyerek iç saha sezonu boyunca maç günü bütçelerini etkili şekilde planlayabilir. Hızlı işlemler sunan güvenli ve kurallara uygun bir platformda analiz odaklı maç seçimlerinizi yapabilmek için tanıtım kodları büyük önem taşır. Doğrulanmış megapari promosyon kodumuz üzerinden size özel ödülleri bugün nasıl etkinleştirebileceğinizi anlatan basit rehberimizi okuyun.