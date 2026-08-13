Villarreal, tartışmasız kulüp tarihinin en iyi iç saha sezonlarından birinin ardından geliyor ve Real Madrid'in bu martta Estadio de la Cerámica'ya yapacağı ziyaret şimdiden sezonun öne çıkan fikstürlerinden biri olmaya aday. GOAL, Villarreal biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, fiyatlarından nereden satın alabileceğinize kadar sizin için derledi.

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Villarreal'in sıradaki maçları hangileri?

Villarreal, Ağustos 2026'nın ortasından Mayıs 2027'nin sonuna kadar sürecek 38 maçlık La Liga sezonunda mücadele edecek. Aşağıda kulübün yeni sezondaki iç saha ve deplasman olmak üzere tam fikstür listesi yer alıyor.

Tarih Karşılaşma Stadyum Bilet Paz, 16 Ağu 2026 Racing Santander - Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Biletler Paz, 23 Ağu 2026 Atlético Madrid - Villarreal Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Biletler Paz, 30 Ağu 2026 Alavés - Villarreal Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Biletler Paz, 6 Eyl 2026 Villarreal - Deportivo de A Coruña Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 13 Eyl 2026 Villarreal - Real Betis Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Çar, 16 Eyl 2026 Malaga - Villarreal Estadio La Rosaleda (Málaga) Biletler Paz, 20 Eyl 2026 Villarreal - Levante Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 11 Eki 2026 Real Madrid - Villarreal Santiago Bernabéu (Madrid) Biletler Paz, 18 Eki 2026 Villarreal - Elche Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 25 Eki 2026 Valencia - Villarreal Mestalla Stadium (Valencia) Biletler Paz, 1 Kas 2026 Villarreal - Espanyol Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 8 Kas 2026 Villarreal - Getafe Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 22 Kas 2026 Barcelona - Villarreal Spotify Camp Nou (Barcelona) Biletler Paz, 29 Kas 2026 Celta Vigo - Villarreal Estadio de Balaídos (Vigo) Biletler Paz, 6 Ara 2026 Villarreal - Real Sociedad Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 13 Ara 2026 Villarreal - Rayo Vallecano Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 20 Ara 2026 Osasuna - Villarreal El Sadar Stadium (Pamplona) Biletler Paz, 3 Oca 2027 Villarreal - Sevilla Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 10 Oca 2027 Athletic Club - Villarreal San Mamés Stadium (Bilbao) Biletler Paz, 17 Oca 2027 Villarreal - Alavés Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 24 Oca 2027 Espanyol - Villarreal RCDE Stadium (Cornella de Llobregat) Biletler Paz, 31 Oca 2027 Villarreal - Racing Santander Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 7 Şub 2027 Getafe - Villarreal Estadio Coliseum (Getafe) Biletler Paz, 14 Şub 2027 Villarreal - Barcelona Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 21 Şub 2027 Villarreal - Valencia Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 28 Şub 2027 Real Betis - Villarreal Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville) Biletler Paz, 7 Mar 2027 Villarreal - Real Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 14 Mar 2027 Elche - Villarreal Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Biletler Paz, 21 Mar 2027 Villarreal - Málaga Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 4 Nis 2027 Deportivo de A Coruña - Villarreal Riazor Stadium (A Coruña) Biletler Paz, 11 Nis 2027 Villarreal - Athletic Club Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 18 Nis 2027 Levante - Villarreal Estadi Ciutat de Valencia (Valencia) Biletler Çar, 21 Nis 2027 Villarreal - Atlético Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 2 May 2027 Rayo Vallecano - Villarreal Campo de Futbol de Vallecas (Madrid) Biletler Paz, 9 May 2027 Villarreal - Celta Vigo Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 16 May 2027 Sevilla - Villarreal Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville) Biletler Paz, 23 May 2027 Villarreal - Osasuna Estadio de la Cerámica (Villarreal) Biletler Paz, 30 May 2027 Real Sociedad - Villarreal Reale Arena (San Sebastián) Biletler

Villarreal maç biletleri nasıl alınır?

Villarreal maçları için tek maçlık girişlerden hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, kulübün sitesindeki Villarreal resmi bilet portalına gitmek. Bilet satış bilgileri için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Biletler ayrıca stat mağazasında, Villarreal şehir merkezindeki mağazada ve maç günlerinde stat gişesinde de satışa sunuluyor. Ancak yaklaşık 23.000 kişilik bir stadyumda kulübün düzenli olarak 20.000'in oldukça üzerinde kombine sahibi bulunması nedeniyle, özellikle Real Madrid veya Barcelona maçları ile Valencia'ya karşı oynanan Derbi de la Comunitat gibi büyük karşılaşmalar için kulüp üzerinden bilet almak her zaman kolay olmuyor.

Biletler tükenmişse ya da son dakika koltuk bulmayı umuyorsanız, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

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Villarreal maç biletleri ne kadar?

Estadio de la Ceramica'da maç maç Villarreal bileti satın almak isteyenler için, doğrudan kulüp üzerinden alındığında yetişkin bilet fiyatları 20 € ile 50 € arasında değişiyor. Fiyat, rakibin kim olduğuna ve statta nerede oturduğunuza göre dalgalanıyor.

Real Madrid, Barcelona ve Valencia gibi takımlara karşı yüksek talep gören maçlarda, buna ek olarak yeniden başlayan Şampiyonlar Ligi gecelerinde, fiyatlar buna paralel olarak yükselme eğiliminde oluyor.

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde biletler şu anda 49 €'dan başlayan fiyatlarla mevcut.

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2026/27 sezonunda Villarreal'den ne beklenmeli?

Sarı Denizaltı, tartışmasız tarihinin en iyi yerel sezonunun ardından geliyor. Villarreal, 2025/26 sezonunda La Liga'yı 72 puanla üçüncü sırada tamamladı, bu kulüp tarihindeki en yüksek ikinci puan toplamı oldu ve tarihinde ilk kez üst üste Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Bu, kulübün daha önce İspanya'da ilk üç içinde yalnızca iki kez, 2004/05 ve 2007/08 sezonlarında yer aldığı düşünülürse olağanüstü bir yükselişi taçlandırdı.

Ancak hikâyede bir dönemeç vardı. Bu tarihi dereceyi getirdikten sonra Marcelino, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı ve böylece iki buçuk yılda Villarreal'i yeniden düzenli biçimde Avrupa'ya taşıdığı ikinci dönemi sona erdi. Yerine daha önce Rayo Vallecano'da görev yapan Inigo Perez getirildi ve Perez, zaten ligin üst sıralarında yarışmaya alışkın bir kadronun başına geçti.

Yurt içindeki form mükemmel olsa da Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü zorlu geçti ve lig aşamasındaki sekiz maçtan sadece bir puan çıkarabildi. Marcelino yönetiminde inşa edilen lig ivmesini korurken Avrupa'daki bu formu düzeltmek, Perez'in ilk dönemdeki en büyük sınavı olacak. Bu sezon fikstürde Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'e karşı zorlu görünen görevler de yer alıyor.

Estadio de la Ceramica'nın tarihi

Estadio de la Ceramica, İspanya'nın Villarreal kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. 1923'te açıldığından bu yana Villarreal CF'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Stadyumun kapasitesi 23.000'dir ve bu rakam kasabanın nüfusunun yaklaşık yarısına denk gelir. Ocak 2017'de Villarreal, yerel endüstriyi tanımak adına stadyumunun adını El Madrigal'den Estadio de la Ceramica'ya çevirdi.