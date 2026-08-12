24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
Book Union Berlin Tickets
Çeviri:

Union Berlin 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ortalama fiyatlar, kesinleşen fikstürler ve daha fazlası

Bundesliga
Union Berlin
SHOPPING

Union Berlin biletlerine başkentte büyük talep var ve biletleri tam olarak nasıl satın alabileceğinizi biliyoruz

Union Berlin, Almanya'nın en popüler ve en tutkulu futbol kulüplerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Eiserne'nin 2026/27 sezonunda Bundesliga'da büyük destek görmeye devam etmesiyle, maç günü biletlerine talep de son derece yüksek kalıyor. 

Berlin'de bir maçı canlı izlemek istiyorsanız, yerinizi nasıl alacağınız, sezonluk bilet fiyatları ve stadyum detayları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Union Berlin biletlerini ayırtınBilet al

Yaklaşan Union Berlin 2026/27 fikstürü ve biletleri

Tarih ve saatKarşılaşmaKonumBiletler
23 Ağustos 2026 Pazar, 15:30Eintracht Braunschweig - 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigBilet al
29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15:301. FC Union Berlin - Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
5 Eylül 2026 Cumartesi, 15:30Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenBilet al
11 Eylül 2026 Cuma, 20:301. FC Union Berlin - FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
18 Eylül 2026 Cuma, 20:30Bayern Münih - 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MünihBilet al
10 Ekim 2026 Cumartesi, 12:001. FC Union Berlin - SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
17 Ekim 2026 Cumartesi, 12:001. FC Union Berlin - Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
24 Ekim 2026 Cumartesi, 12:00FC Augsburg - 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgBilet al
31 Ekim 2026 Cumartesi, 11:001. FC Union Berlin - 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
7 Kasım 2026 Cumartesi, 11:00SC Freiburg - 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauBilet al
21 Kasım 2026 Cumartesi, 11:001. FC Union Berlin - RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
28 Kasım 2026 Cumartesi, 11:001. FSV Mainz 05 - 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzBilet al
5 Aralık 2026 Cumartesi, 11:001. FC Union Berlin - Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al
12 Aralık 2026 Cumartesi, 11:00VfB Stuttgart - 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartBilet al
19 Aralık 2026 Cumartesi, 11:001. FC Union Berlin - TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlinBilet al

Union Berlin 2026/27 biletleri nereden alınır?

Maç günü biletlerini liste fiyatı üzerinden satın almanın birincil ve en güvenli yolu, doğrudan 1. FC Union Berlin'in resmi bilet satış bölümü üzerinden işlem yapmaktır. Olağanüstü talep nedeniyle biletler, genel satışa çıkmadan önce üyeler için öncelikli satış dönemlerinde sık sık tükeniyor.

Resmi birincil satışlar tükendiğinde, ikincil bilet platformları yaklaşan Bundesliga ve DFB-Pokal maçları için taraftarlara alternatif yeniden satış seçenekleri sunabilir.

Union Berlin biletlerini ayırtınBilet al

Union Berlin biletleri: Sezonluk biletler ne kadar?

2026/27 sezonunda, Union Berlin maçları için ayakta sezonluk bilet fiyatları, indirim uygulanmayan tam ücretli yetişkinler için 238 € ile 272 € arasında değişiyor. 1. Sektör'deki en pahalı oturmalı sezonluk biletlerin fiyatı ise 816 €'ya ulaşıyor.

Resmi kulüp üyeleri, öğrenciler, stajyerler, emekliler, işsizler ve ağır engelli taraftarlar için indirimler mevcut.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Union Berlin'in iç saha maçlarını oynadığı stat, Stadion An der Alten Försterei'dir.

DetayBilgi
Stadyum adıStadion An der Alten Försterei
KonumBerlin (Köpenick), Almanya
Toplam kapasite22.012
Ayakta / oturmalı dağılımı18.395 ayakta / 3.617 oturmalı

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin