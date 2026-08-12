Union Berlin 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ortalama fiyatlar, kesinleşen fikstürler ve daha fazlası

Union Berlin, Almanya'nın en popüler ve en tutkulu futbol kulüplerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Eiserne'nin 2026/27 sezonunda Bundesliga'da büyük destek görmeye devam etmesiyle, maç günü biletlerine talep de son derece yüksek kalıyor.
Berlin'de bir maçı canlı izlemek istiyorsanız, yerinizi nasıl alacağınız, sezonluk bilet fiyatları ve stadyum detayları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.
Yaklaşan Union Berlin 2026/27 fikstürü ve biletleri
|Tarih ve saat
|Karşılaşma
|Konum
|Biletler
|23 Ağustos 2026 Pazar, 15:30
|Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion, Braunschweig
|Bilet al
|29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15:30
|1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|5 Eylül 2026 Cumartesi, 15:30
|Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
|11 Eylül 2026 Cuma, 20:30
|1. FC Union Berlin - FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|18 Eylül 2026 Cuma, 20:30
|Bayern Münih - 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena, Münih
|Bilet al
|10 Ekim 2026 Cumartesi, 12:00
|1. FC Union Berlin - SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|17 Ekim 2026 Cumartesi, 12:00
|1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|24 Ekim 2026 Cumartesi, 12:00
|FC Augsburg - 1. FC Union Berlin
|WWK Arena, Augsburg
|Bilet al
|31 Ekim 2026 Cumartesi, 11:00
|1. FC Union Berlin - 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|7 Kasım 2026 Cumartesi, 11:00
|SC Freiburg - 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
|Bilet al
|21 Kasım 2026 Cumartesi, 11:00
|1. FC Union Berlin - RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|28 Kasım 2026 Cumartesi, 11:00
|1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena, Mainz
|Bilet al
|5 Aralık 2026 Cumartesi, 11:00
|1. FC Union Berlin - Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
|12 Aralık 2026 Cumartesi, 11:00
|VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin
|MHPArena, Stuttgart
|Bilet al
|19 Aralık 2026 Cumartesi, 11:00
|1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Bilet al
Union Berlin 2026/27 biletleri nereden alınır?
Maç günü biletlerini liste fiyatı üzerinden satın almanın birincil ve en güvenli yolu, doğrudan 1. FC Union Berlin'in resmi bilet satış bölümü üzerinden işlem yapmaktır. Olağanüstü talep nedeniyle biletler, genel satışa çıkmadan önce üyeler için öncelikli satış dönemlerinde sık sık tükeniyor.
Resmi birincil satışlar tükendiğinde, ikincil bilet platformları yaklaşan Bundesliga ve DFB-Pokal maçları için taraftarlara alternatif yeniden satış seçenekleri sunabilir.
Union Berlin biletleri: Sezonluk biletler ne kadar?
2026/27 sezonunda, Union Berlin maçları için ayakta sezonluk bilet fiyatları, indirim uygulanmayan tam ücretli yetişkinler için 238 € ile 272 € arasında değişiyor. 1. Sektör'deki en pahalı oturmalı sezonluk biletlerin fiyatı ise 816 €'ya ulaşıyor.
Resmi kulüp üyeleri, öğrenciler, stajyerler, emekliler, işsizler ve ağır engelli taraftarlar için indirimler mevcut.
Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei
Union Berlin'in iç saha maçlarını oynadığı stat, Stadion An der Alten Försterei'dir.
|Detay
|Bilgi
|Stadyum adı
|Stadion An der Alten Försterei
|Konum
|Berlin (Köpenick), Almanya
|Toplam kapasite
|22.012
|Ayakta / oturmalı dağılımı
|18.395 ayakta / 3.617 oturmalı