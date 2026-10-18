Tottenham Hotspur'un 2026-27 sezonu biletleri nasıl alınır? Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

Tottenham, Kuzey Londra ekibi için endişe dolu geçen bir sezonun ardından, Mayıs 2026'da takımı ligde tutan Roberto De Zerbi yönetiminde 2026/27 sezonuna başlıyor. Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olan kulübün odağı tamamen Premier League ve yurt içindeki müsabakalar olacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey GOAL'de.

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Tottenham Hotspur'un yaklaşan 2026/27 Premier League maçları

Tarih ve saat Maç Stadyum Organizasyon Biletler 17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Coventry City Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 Chelsea - Tottenham Hotspur Stamford Bridge (deplasman) Premier League Biletler 31 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 Leeds United - Tottenham Hotspur Elland Road (deplasman) Premier League Biletler 21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 Sunderland - Tottenham Hotspur Stadium of Light (deplasman) Premier League Biletler 2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 Tottenham Hotspur - Fulham Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Arsenal (Kuzey Londra derbisi) Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 Hull City - Tottenham Hotspur MKM Stadium (deplasman) Premier League Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 Liverpool - Tottenham Hotspur Anfield (deplasman) Premier League Biletler 26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Bournemouth Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 Tottenham Hotspur - Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 Manchester City - Tottenham Hotspur Etihad Stadium (deplasman) Premier League Biletler 6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00 Fulham - Tottenham Hotspur Craven Cottage (deplasman) Premier League Biletler 16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Leeds United Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 Crystal Palace - Tottenham Hotspur Selhurst Park (deplasman) Premier League Biletler 30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Sunderland Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 Ipswich Town - Tottenham Hotspur Portman Road (deplasman) Premier League Biletler 10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00 Tottenham Hotspur - Manchester City Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 Brighton and Hove Albion - Tottenham Hotspur American Express Stadium (deplasman) Premier League Biletler 27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Liverpool Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00 Bournemouth - Tottenham Hotspur Vitality Stadium (deplasman) Premier League Biletler 13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 20 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 Everton - Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (deplasman) Premier League Biletler 10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Brentford Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 Newcastle United - Tottenham Hotspur St. James' Park (deplasman) Premier League Biletler 24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Hull City Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 Arsenal - Tottenham Hotspur (Kuzey Londra derbisi) Emirates Stadium (deplasman) Premier League Biletler 8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 Tottenham Hotspur - Chelsea Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 Coventry City - Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (deplasman) Premier League Biletler 23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00 Tottenham Hotspur - Manchester United Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha) Premier League Biletler 30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00 Aston Villa - Tottenham Hotspur Villa Park (deplasman) Premier League Biletler

Bu yazının hazırlandığı sırada, yaklaşan maçların çoğunun başlama saati, televizyon yayını için yapılacak seçime bağlı olarak değişebilir. Tottenham ayrıca ocak ayında FA Cup'a üçüncü turdan katılacak. Rakibi ve eşleşmeye ilişkin bilgiler, aralık ayındaki kura çekiminin ardından belli olacak.

Tottenham Hotspur biletleri nasıl alınır?

Biletler üç aşamada satılır: Önce kombine bilet sahiplerine, ardından sadakat puanlarına göre kulüp üyelerine, son olarak da genel satış kapsamında herkese sunulur. Herkese açık başlangıç seviyesi olan One Hotspur üyeliği 45 sterlindir. 55 sterlinlik One Hotspur+ ise 24 saatlik öncelikli satın alma süresi ve kombine bilet bekleme listesinde yer sağlar.

Gelecek maçlar TOT Premier Lig 15:00 COV

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Tottenham Hotspur biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden satılan yetişkin biletleri genellikle 38 ila 109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

A kategorisi (71-109 sterlin): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle B kategorisi (49-96 sterlin): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham C kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Yaşlılar (19-54 sterlin), 18-21 yaş arası genç yetişkinler (28,50-81,50 sterlin) ve 18 yaşından küçükler (19-54 sterlin) için indirimli biletler sunulur. Resmî biletler tükendiğinde StubHub gibi ikincil satış platformları da bir seçenektir.

Kombine bilet fiyatları 856 ila 2.147 sterlin arasında değişirken 1882 kombine biletleri 2.367 sterlindir. 18 yaşından küçüklere (%50), genç yetişkinlere (%25) ve yaşlılara (%50) indirim uygulanır. Yalnızca One Hotspur+ üyelerine açık olan bekleme listesinde yaklaşık 80.000 kişi bulunur.

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Tottenham Hotspur Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Tottenham'ın 2019'dan beri iç saha maçlarını oynadığı Tottenham Hotspur Stadyumu, 62.850 kişilik kapasitesiyle Wembley ve Old Trafford'un ardından İngiltere'nin üçüncü büyük futbol stadyumudur. En dikkat çekici özelliği, 17.500 kişilik tek katlı güney tribünüdür. Birleşik Krallık'ta yasal olarak izin verilen en dik açı olan 34 derecelik eğime sahip tribünün ön sırası, kale çizgisine 4,9 metre mesafededir. Stadyumun türünün ilk örneği olan açılır kapanır sahası, NFL Londra maçları, konserler ve diğer etkinlikler için alttaki sentetik zemini ortaya çıkarır.