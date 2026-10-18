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Tottenham Hotspur'un 2026-27 sezonu biletleri nasıl alınır? Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

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Tickets
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Bu sezon Tottenham Hotspur'u canlı izleme fırsatını kaçırmayın.

Tottenham, Kuzey Londra ekibi için endişe dolu geçen bir sezonun ardından, Mayıs 2026'da takımı ligde tutan Roberto De Zerbi yönetiminde 2026/27 sezonuna başlıyor. Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olan kulübün odağı tamamen Premier League ve yurt içindeki müsabakalar olacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yerinizi ayırtmak için bilmeniz gereken her şey GOAL'de.

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Tottenham Hotspur'un yaklaşan 2026/27 Premier League maçları

Tarih ve saatMaçStadyumOrganizasyonBiletler
17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - Coventry CityTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00Chelsea - Tottenham HotspurStamford Bridge (deplasman)Premier LeagueBiletler
31 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00Leeds United - Tottenham HotspurElland Road (deplasman)Premier LeagueBiletler
21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - Ipswich TownTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00Sunderland - Tottenham HotspurStadium of Light (deplasman)Premier LeagueBiletler
2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00Tottenham Hotspur - FulhamTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - Arsenal (Kuzey Londra derbisi)Tottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00Hull City - Tottenham HotspurMKM Stadium (deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00Liverpool - Tottenham HotspurAnfield (deplasman)Premier LeagueBiletler
26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - BournemouthTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00Tottenham Hotspur - Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00Manchester City - Tottenham HotspurEtihad Stadium (deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00Fulham - Tottenham HotspurCraven Cottage (deplasman)Premier LeagueBiletler
16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00Crystal Palace - Tottenham HotspurSelhurst Park (deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - SunderlandTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00Ipswich Town - Tottenham HotspurPortman Road (deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00Tottenham Hotspur - Manchester CityTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00Brighton and Hove Albion - Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (deplasman)Premier LeagueBiletler
27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - LiverpoolTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00Bournemouth - Tottenham HotspurVitality Stadium (deplasman)Premier LeagueBiletler
13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
20 Mart 2027 Cumartesi, 15.00Everton - Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - BrentfordTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00Newcastle United - Tottenham HotspurSt. James' Park (deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - Hull CityTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00Arsenal - Tottenham Hotspur (Kuzey Londra derbisi)Emirates Stadium (deplasman)Premier LeagueBiletler
8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00Tottenham Hotspur - ChelseaTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00Coventry City - Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (deplasman)Premier LeagueBiletler
23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00Tottenham Hotspur - Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadyumu (iç saha)Premier LeagueBiletler
30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00Aston Villa - Tottenham HotspurVilla Park (deplasman)Premier LeagueBiletler

Bu yazının hazırlandığı sırada, yaklaşan maçların çoğunun başlama saati, televizyon yayını için yapılacak seçime bağlı olarak değişebilir. Tottenham ayrıca ocak ayında FA Cup'a üçüncü turdan katılacak. Rakibi ve eşleşmeye ilişkin bilgiler, aralık ayındaki kura çekiminin ardından belli olacak.

Tottenham Hotspur biletleri nasıl alınır?

Biletler üç aşamada satılır: Önce kombine bilet sahiplerine, ardından sadakat puanlarına göre kulüp üyelerine, son olarak da genel satış kapsamında herkese sunulur. Herkese açık başlangıç seviyesi olan One Hotspur üyeliği 45 sterlindir. 55 sterlinlik One Hotspur+ ise 24 saatlik öncelikli satın alma süresi ve kombine bilet bekleme listesinde yer sağlar.

Gelecek maçlar
TOT

TOT

Premier Lig

19 Eki 2026

COV

COV

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Tottenham Hotspur biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden satılan yetişkin biletleri genellikle 38 ila 109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

A kategorisi (71-109 sterlin): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle B kategorisi (49-96 sterlin): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham C kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Yaşlılar (19-54 sterlin), 18-21 yaş arası genç yetişkinler (28,50-81,50 sterlin) ve 18 yaşından küçükler (19-54 sterlin) için indirimli biletler sunulur. Resmî biletler tükendiğinde StubHub gibi ikincil satış platformları da bir seçenektir.

Kombine bilet fiyatları 856 ila 2.147 sterlin arasında değişirken 1882 kombine biletleri 2.367 sterlindir. 18 yaşından küçüklere (%50), genç yetişkinlere (%25) ve yaşlılara (%50) indirim uygulanır. Yalnızca One Hotspur+ üyelerine açık olan bekleme listesinde yaklaşık 80.000 kişi bulunur.

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Tottenham Hotspur Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Tottenham'ın 2019'dan beri iç saha maçlarını oynadığı Tottenham Hotspur Stadyumu, 62.850 kişilik kapasitesiyle Wembley ve Old Trafford'un ardından İngiltere'nin üçüncü büyük futbol stadyumudur. En dikkat çekici özelliği, 17.500 kişilik tek katlı güney tribünüdür. Birleşik Krallık'ta yasal olarak izin verilen en dik açı olan 34 derecelik eğime sahip tribünün ön sırası, kale çizgisine 4,9 metre mesafededir. Stadyumun türünün ilk örneği olan açılır kapanır sahası, NFL Londra maçları, konserler ve diğer etkinlikler için alttaki sentetik zemini ortaya çıkarır.

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